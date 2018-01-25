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Все про:Львовщина (1369) налоги (2363) налоговая милиция (1122) табак (148) махинации (422) ГФС (2381)

 Налоговая милиция Львовщины обеспечила возмещение государству более 1,7 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области добились возмещения государству более 1,7 млн грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 1 ст. 212 УК Украины, установлено, что одно из предприятий области, которое занимается производством табачных изделий, в течение 2017 года не отразило в налоговой отчетности ряд операций по реализации табачных изделий. Такие действия привели к уклонению от уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ и военного сбора на общую сумму более 1,7 млн грн.

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Вследствие мер, принятых работниками налоговой милиции, предприятие-правонарушитель возместило государству всю сумму нанесенного ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3046575
 
 
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А сколько на содержание и на зарплату налоговой милиции области ушло денег?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговая милиция Львовщины обеспечила возмещение государству более 1,7 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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