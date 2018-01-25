 Налоговая милиция Львовщины обеспечила возмещение государству более 1,7 млн грн нанесенного ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 1 ст. 212 УК Украины, установлено, что одно из предприятий области, которое занимается производством табачных изделий, в течение 2017 года не отразило в налоговой отчетности ряд операций по реализации табачных изделий. Такие действия привели к уклонению от уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ и военного сбора на общую сумму более 1,7 млн грн.

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Вследствие мер, принятых работниками налоговой милиции, предприятие-правонарушитель возместило государству всю сумму нанесенного ущерба.