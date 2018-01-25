 США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование", - сказал Волкер
"При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она - часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать", - добавил он.
Спецпредставитель США отметил, что провел две встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым - в августе и в начале октября 2017 года – которые были "позитивными и имели учредительный характер". "Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия дала задний ход. В декабре мы приняли снятие ограничений на предоставление военной помощи Украине", - рассказал К.Волкер.
Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.
Диссонансы, что разрывают Украину
Сейчас в Украине повсеместно звучит «Россия - агрессор», этому посвящена масса официальных документов (напр., постановление ВР №18544). С ней разрываются торговые соглашения, прекращается регулярное авиасообщение, вводится эмбарго на поставки различной продукции, ограничивается деятельность банков с российским капиталом и т.д. В 2016 году перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ. Активные политики и политологи сравнивают ситуацию с войной СССР-Германия и решительно требуют разорвать абсолютно все связи с Россией.
Глава украинского МИД П. Климкин заявил в Страсбурге, что «Россия была и остается территорией опасной для всех граждан Украины, и что каждый, кто туда ездит, должен трижды подумать. Россия - это агрессор». Ну и, конечно же, русский язык - язык агрессора - надо запретить. Короче, общий ход мысли понятен. Воевать, так воевать. Казалось бы, все прекрасно, враг известен и весь мир на нашей стороне. С агрессором прекращаются все связи, поезда, автобусы, разрываются все торговые отношения, запрещается транзит через Украину в Россию. 2,5 млн заробитчан с Украины в РФ лишаются гражданства, а при возвращении их следует направлять, как при Сталине, в фильтрационные лагеря.
Наши самые проевропейские политические эксперты уверяют, что разрыв связей с РФ позволит Украине быстрее обрести счастье в составе ЕС - ведь мы защитили ЕС от агрессора, который хотел ЕС оккупировать. Украине на границе с Россией нужно возвести Восточный вал и стать бастионом Европы для защиты ее от «Русского мира». Этакое возвращение в Литовские времена, когда Киевскую землю называли «Брамой Европы». Да и свежая книга по истории Украины С. Плохия так и называется - «Брама Європи».
А в Европе отвечают - мы в вашей защите не нуждаемся, у нас НАТО есть. Вы что, хотите наше НАТО защищать? Мы в вашей экономике не нуждаемся, она старая и энергоемкая. Из вашей продукции нас интересует только сырье и технические культуры. Нам был интересен транзит через РФ в Китай, но вы его перекрыли. Наши туристы к вам не поедут, поскольку у вас война, инвестиции тоже опасно вкладывать, у вас война и коррупция.
Почему тогда критикуют замминистра Ю. Гримчака, который заявил о замысле взорвать ГТС в 2014-2015 годах, ведь это направлено против врага - России, которая обогащается, качая вражеский газ через нашу священную территорию. И от ТВЭЛов надо срочно отказаться, и угля.
И, о Чудо! Одновременно в Украине действует совершенно другая стратегия. Россия - наш Стратегический партнер! Об этом говорит «чинний» Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією5. Более того, ст. 40 гласит: «Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду».
Таким образом, договор пролонгирован на 10 лет! И, конечно же, дипломатические отношения со страной агрессором сохраняются! На западе так и говорят - «странная война» у вас с «агрессором»! Наивные, они, наверное, не знают, что такое когнитивный диссонанс. Однако же дело не только в договоре и 2,5 млн пребывающих по различным делам украинцев на территории «агрессора», а в самой торговле и тесных экономических связях Украины и России (и речь совсем не о «Рошене»).
По данным НБУ Украина за 11 месяцев 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $6,3 млрд. Экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 11,9% - до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% - до $9,36 млрд. Крупнейшим поставщиком угля в 2017 г. стали Россия и США - в денежном выражении $1,552 млрд (56,6%) и $682 млн (24,9%) соответственно!
Заметим, и в 2016 г. именно на Россию - агрессора пришелся самый большой процент от общего объема украинского экспорта, а самым крупным покупателем украинских вооружений стала Москва. Кроме того, Россия была в 2016 г. в Украине самым крупным инвестором. Российский бизнес вложил $1,7 млрд в экономику Украины. Он обеспечил 38% от общей доли инвестиций Украины. В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом по сообщению «Укртрансгаза» транзит газа страны-агрессора через территорию Украины вырос на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров - рекордного уровня за последние восемь лет!
В ноябре 2017 г. первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings, заявил, что из-за потери традиционных рынков сбыта своей продукции, основным из которых был российский, Украина потеряла «около $15 млрд». Транзит замирает. Так, 4.01.2018 Президент РФ В. Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 г. запрета на перевозки определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. По-видимому, этот указ отвечает чаяниям сторонников полного разрыва отношений с РФ. Украина уверенно превращается в тупиковый медвежий угол Европы. А что будет в 2019 году, если Россия введет в действие обходные газопроводы и полностью перекроет транзит с Украины через свою территорию?
Мы видим типичный когнитивный диссонанс, который ведет к шизофрении. Выход из него - или воевать до победного конца, или договариваться.
Западные страны сильны стратегическим планированием, чего Украина в своей аграрной культуре не имеет, поскольку живет в солнечном аграрном годовом цикле: Новый Год - Новая Жизнь. Стратегическое планирование не следует путать с прогнозами. Оно предполагает стратегические цели и ответы на любые сценарии вызовов, даже те, которые не нравятся политикуму. Поэтому Украина всегда заменяла стратегическое планирование оперативным желанием к кому «притулитися». Так метался Б. Хмельницкий между Польшей, Московией, Швецией, Турцией, так мечется Украина и сейчас. Другими словами - стратегическое планирование - удел аристократии, а холопский удел - найти доброго пана. И мы вплотную подошли к следующему когнитивному диссонансу - что у нас, АТО или Война?
Сергей Удовик написал большой текст по диссонансам.
Украина в постмодерне - 5. Когнитивный диссонанс
Создать "грязную" баллистическую ракету с прицелом на Москву, чтобы сумасшедший карлик не махал перед носом ядерной дубиной это да, давно пора.
Ракеты комплекса FGM-148 созданы по принципу «выстрелил и забыл». С этой целью они оснащены инфракрасными головками самонаведения. Ракеты выполнены по классической аэродинамической схеме - с раскрывающимися крыльями. Они способны атаковать цели по пологой и навесной траектории, что в комплексе с мощной тандемной кумулятивной боевой частью позволяет без проблем поражать все современные танки. Система «мягкий пуск» допускает производить запуск из помещений.
Давай расеюшка , давай " родная " ,, поднапрягись . !!!