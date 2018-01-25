 США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование", - сказал Волкер

"При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она - часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать", - добавил он.

Спецпредставитель США отметил, что провел две встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым - в августе и в начале октября 2017 года – которые были "позитивными и имели учредительный характер". "Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия дала задний ход. В декабре мы приняли снятие ограничений на предоставление военной помощи Украине", - рассказал К.Волкер.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

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