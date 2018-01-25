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 США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что США приняли решение о поставках Украине противотанковых комплексов "Javelin" вследствие отказа РФ содействовать прекращению конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование", - сказал Волкер

"При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она - часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать", - добавил он.

Спецпредставитель США отметил, что провел две встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым - в августе и в начале октября 2017 года – которые были "позитивными и имели учредительный характер". "Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия дала задний ход. В декабре мы приняли снятие ограничений на предоставление военной помощи Украине", - рассказал К.Волкер.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046572
 
 
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Бурята, если помнишь зажарили при отходе из дебальцево, которое даже по минским наше.
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какая разница из какого оружия не стрелять при перемирии?
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тогда лучше не стрелять с недорогого.. США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1656
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Юрий Романенко

Диссонансы, что разрывают Украину
Сейчас в Украине повсеместно звучит «Россия - агрессор», этому посвящена масса официальных документов (напр., постановление ВР №18544). С ней разрываются торговые соглашения, прекращается регулярное авиасообщение, вводится эмбарго на поставки различной продукции, ограничивается деятельность банков с российским капиталом и т.д. В 2016 году перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ. Активные политики и политологи сравнивают ситуацию с войной СССР-Германия и решительно требуют разорвать абсолютно все связи с Россией.
Глава украинского МИД П. Климкин заявил в Страсбурге, что «Россия была и остается территорией опасной для всех граждан Украины, и что каждый, кто туда ездит, должен трижды подумать. Россия - это агрессор». Ну и, конечно же, русский язык - язык агрессора - надо запретить. Короче, общий ход мысли понятен. Воевать, так воевать. Казалось бы, все прекрасно, враг известен и весь мир на нашей стороне. С агрессором прекращаются все связи, поезда, автобусы, разрываются все торговые отношения, запрещается транзит через Украину в Россию. 2,5 млн заробитчан с Украины в РФ лишаются гражданства, а при возвращении их следует направлять, как при Сталине, в фильтрационные лагеря.
Наши самые проевропейские политические эксперты уверяют, что разрыв связей с РФ позволит Украине быстрее обрести счастье в составе ЕС - ведь мы защитили ЕС от агрессора, который хотел ЕС оккупировать. Украине на границе с Россией нужно возвести Восточный вал и стать бастионом Европы для защиты ее от «Русского мира». Этакое возвращение в Литовские времена, когда Киевскую землю называли «Брамой Европы». Да и свежая книга по истории Украины С. Плохия так и называется - «Брама Європи».
А в Европе отвечают - мы в вашей защите не нуждаемся, у нас НАТО есть. Вы что, хотите наше НАТО защищать? Мы в вашей экономике не нуждаемся, она старая и энергоемкая. Из вашей продукции нас интересует только сырье и технические культуры. Нам был интересен транзит через РФ в Китай, но вы его перекрыли. Наши туристы к вам не поедут, поскольку у вас война, инвестиции тоже опасно вкладывать, у вас война и коррупция.
Почему тогда критикуют замминистра Ю. Гримчака, который заявил о замысле взорвать ГТС в 2014-2015 годах, ведь это направлено против врага - России, которая обогащается, качая вражеский газ через нашу священную территорию. И от ТВЭЛов надо срочно отказаться, и угля.
И, о Чудо! Одновременно в Украине действует совершенно другая стратегия. Россия - наш Стратегический партнер! Об этом говорит «чинний» Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією5. Более того, ст. 40 гласит: «Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду».
Таким образом, договор пролонгирован на 10 лет! И, конечно же, дипломатические отношения со страной агрессором сохраняются! На западе так и говорят - «странная война» у вас с «агрессором»! Наивные, они, наверное, не знают, что такое когнитивный диссонанс. Однако же дело не только в договоре и 2,5 млн пребывающих по различным делам украинцев на территории «агрессора», а в самой торговле и тесных экономических связях Украины и России (и речь совсем не о «Рошене»).
По данным НБУ Украина за 11 месяцев 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $6,3 млрд. Экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 11,9% - до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% - до $9,36 млрд. Крупнейшим поставщиком угля в 2017 г. стали Россия и США - в денежном выражении $1,552 млрд (56,6%) и $682 млн (24,9%) соответственно!
Заметим, и в 2016 г. именно на Россию - агрессора пришелся самый большой процент от общего объема украинского экспорта, а самым крупным покупателем украинских вооружений стала Москва. Кроме того, Россия была в 2016 г. в Украине самым крупным инвестором. Российский бизнес вложил $1,7 млрд в экономику Украины. Он обеспечил 38% от общей доли инвестиций Украины. В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом по сообщению «Укртрансгаза» транзит газа страны-агрессора через территорию Украины вырос на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров - рекордного уровня за последние восемь лет!
В ноябре 2017 г. первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings, заявил, что из-за потери традиционных рынков сбыта своей продукции, основным из которых был российский, Украина потеряла «около $15 млрд». Транзит замирает. Так, 4.01.2018 Президент РФ В. Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 г. запрета на перевозки определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. По-видимому, этот указ отвечает чаяниям сторонников полного разрыва отношений с РФ. Украина уверенно превращается в тупиковый медвежий угол Европы. А что будет в 2019 году, если Россия введет в действие обходные газопроводы и полностью перекроет транзит с Украины через свою территорию?
Мы видим типичный когнитивный диссонанс, который ведет к шизофрении. Выход из него - или воевать до победного конца, или договариваться.
Западные страны сильны стратегическим планированием, чего Украина в своей аграрной культуре не имеет, поскольку живет в солнечном аграрном годовом цикле: Новый Год - Новая Жизнь. Стратегическое планирование не следует путать с прогнозами. Оно предполагает стратегические цели и ответы на любые сценарии вызовов, даже те, которые не нравятся политикуму. Поэтому Украина всегда заменяла стратегическое планирование оперативным желанием к кому «притулитися». Так метался Б. Хмельницкий между Польшей, Московией, Швецией, Турцией, так мечется Украина и сейчас. Другими словами - стратегическое планирование - удел аристократии, а холопский удел - найти доброго пана. И мы вплотную подошли к следующему когнитивному диссонансу - что у нас, АТО или Война?
Сергей Удовик написал большой текст по диссонансам.

Украина в постмодерне - 5. Когнитивный диссонанс
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нафиг париться.. надо только сделать обмен: за то, что раша забрала нашего преза с баблом, потребуем в обмен отдать нам ихнего без бабла та хоть голого.. США решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3533 и войне конец
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украинец я тимчасово в нимеччине пан.. США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 540
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В Германии также есть президент. Франк-Вальтер Штайнмаер.
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что я могу иметь против немцев? въехать на украинской машине в германию можно на полгода, а на немецкой в украину на з дня США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 6727
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Німець може також на пів року вїхати в Україну на своїй машині.
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В Німеччині насправді є президент, але той кацап тут за хуйла топить
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а как нибудь по проще там никак не получится? Ну, их прибрать к рукам...
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а щоб москалі зовсім всралися, ви гаранти меморандуму декларуйте відновлення Україні ядерного статусу
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Нам те джавы аж 35 штук погоды все равно не сделают , но сам факт поставок уже приятен .Тут вопрос чисто политический Этим Дядя Сем признал нас полноценным союзником который заднюю уже не включит .Дальше этот союз надо развивать и лучшее его развитие это официальный статус полноценного военного союзника США вне блока НАТО.
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Алексей Вовченко f033f386, а ти сядеш в танк Т72 або Т-80, знаючи, що в там, у укрів, є Джевелін?
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так в руцкіх є Гюндяй,той покропить святим Миколою,а ще бояришник перед виїздом,та й нормально)))
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Танк легко работает с 3000 метров , у джавы предельная дальность 2500 м дальше объяснять или этого хватит ?
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В чистом поле и в обороне - да, танкист в более выигрышной позиции, а вот при наступлении, да еще и при наличии подготовленных позиций у расчета ПТУР шансы на победу сильно возрастают.
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И к стати 35 установок этого не хватит даже по одной на батальн
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Всьо тепер кацапи можуть бути спокійні - амери просто лохи і надурно потратили гроші на Джавеліни.
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У кацапов 15 тысяч танков если тебе не понятно что 200 танков потери они даже не заметят , для них это вообще не потери.
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Алексей Вовченко f033f386 "3000 метров , у джавы предельная дальность 2500 м дальше объяснять или этого хватит ?" Я служив в такових військах навідником. Знаю ТТХ Т72. Знаю як виявляються цілі. І знаю, що за 400 м гранотометника виявити дуже складно. За 3000 м ми стріляли по мішенях "танк", яка була в 2,5 рази більша, ніж справжній танк. % попадання на 3000 м також не високий. Так що, перед тим як сідати буряту чи сину замерзлого якута в танк і крутити "карусель" потрібно дооОообре подумати "а може там джевелін?" Джевелін % попадань 99,9.
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Шо ти йому поясньюєш - 3000 м. то танк стає сау.
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125 мм гладкоствольна гармата дальність стрільби ОФ (оскалково-фугасний до 5000 м, кумулятивний і бронебійно-підкаліберний менше на ~1000 м ). Але з танка хіба на 1500 м можна вести прицільний вогонь. А побачити розрахунок РПГ на відстані 1000 м - фантастІка . Крім того танк чути за декілька км. Тобто Джевелін дуУуже ефективний
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Я не к курсе где вы служили , сепарский танк когда я под ДАП был с 3 км по нам довольно точно стрелял , голову поднять хер могли , и если бы не Мишка Тихий который его Фаготом уложил , то весело бы нам пришлось , даже с разбросом по кучности 20 м осколочно фугасным с головой хватает , что бы пехоту закопать.
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35 - это пусковых установок. А самих ракет - за две сотни. Учитывая близкую к 100% вероятность поражения, это минус 200 единиц бронетехники в случае чего, причем с экипажем. При попытке повторения операции типа захвата Дебальцево в феврале 2015, эти джавелины могли бы сыграть существенную роль. Так что кацапам популярно объяснили, что попытка обострения ситуации на фронте обойдется не дешево.
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У нас со времени Дебальцево очень много чего изменилось , на пример в каждой бригаде появился противотанковый артдивизион , а вооружен он рапирами которые с 5 км в ведро попадают и Штурм-С на которых ПТУРы стоят работающие на 5 км , а главный минус джавы это его малая дальность и наличие оператора возле пусковой установки у него просто не будет шансов если их танк заметит еще с 3500 м закинут туда штук 5 осколочно фугасных и будут оператора по кускам собирать.
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Вряд ли оператор ПТУР будет высовываться до того, как танк подойдет на расстояние дальности ПТУР. Но вот у джавелина большой плюс в том, что если его все таки выпустили, то танк с большой вероятностью можно списывать.
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Пора ставить всех на место.Украина имеет 4 АЭС с 15 энергоблоками.Этого достаточно,что бы заразить территорию от Англии до Урала и от Прибалтики до Израиля.Не дай Бог украинцам пойти на крайние меры.Мало ни кому не покажется.А то,что украинцы смогут пойти на вынужденные меры можете не сомневаться.
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А при чем тут АЭС? Других методов нет что ли, кроме как себя убить? Психику нужно лечить.
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Киселев вам не родственник случайно , он то же большой любитель радиоактивного пепла .
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На зло маме отморожу ушки? Что за бред?
Создать "грязную" баллистическую ракету с прицелом на Москву, чтобы сумасшедший карлик не махал перед носом ядерной дубиной это да, давно пора.
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FGM-148 или «Джевлин» является первым серийным американским переносным комплексом (ПТРК) 3-го поколения. Он предназначен для уничтожения защищённых объектов (бункеров, долговременных огневых точек), летящих низко малой скорости воздушных целей (беспилотные летательные аппараты-разведчики и вертолёты), но в первую очередь бронетехники. Разработки этого ПТРК велись в США с 1986 года концерном «Javelin Joint Venture», FGM-148 была создана с целью для замены M47 Dragon, которая находилась на вооружении армии США с 1975 года. Был принят на вооружение армии США в 1996 году. Широко применялся во время боевых действий в Ираке.США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 3221
США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 2231

Ракеты комплекса FGM-148 созданы по принципу «выстрелил и забыл». С этой целью они оснащены инфракрасными головками самонаведения. Ракеты выполнены по классической аэродинамической схеме - с раскрывающимися крыльями. Они способны атаковать цели по пологой и навесной траектории, что в комплексе с мощной тандемной кумулятивной боевой частью позволяет без проблем поражать все современные танки. Система «мягкий пуск» допускает производить запуск из помещений.
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Тут много обсуждали - надо ли было брать интервью у Портнова, а явные русские агенты из Оккупационного блока кочуют по телеканалам и это считается нормально. Вчера на 112-м Ганя Герман с монстроидальным пластиковым лицом несла чушь даже круче, чем Лавров. Киевское правительство должно в одностороннем порядке выполнить политическую часть Минских соглашений, и тогда наступит мир.Ни о какой российской агрессии ни слова, такое впечатление, что это Украина развязала войну, а людям нужен мир. Забыла, что страна была нейтральной внеблоковой, но это Путина не остановило, что это ее рыги с Януковичем развалили армию с министром обороны вообще с русским паспортом. Фу, мерзость
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Шизоидная сущность, плохо что таких много...
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Хуйло несет поражение по всем фронтам , вот в последний и решительный бой кинул все резервы ,которым приходится отрабатывать российские баранки которыми они питаются уже не один десяток лет.А ту суку Ганьку Бог уже и так наказал детьми , но все равно падло не кается.
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Бог її покарав і вона зовсів з глузду зіхала.
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Следующим этапом при дальнейшем отказе роиси от урегулирования конфликта на Донбассе , стане поставка в Украину ядерного оружия , - Курт Волкер .. США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 7963 .
Давай расеюшка , давай " родная " ,, поднапрягись . !!!
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Жаль что так не будет , а было бы очень не плохо.
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а зродофилы орали.что порох винОват....а тут на тебе США вирішили поставити Україні "Javelin" після відмови РФ вжити заходів щодо припинення конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 5680
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Вот сижу и жду, ладно ватаны там все понятно, огонь из жопы на 100 км, а что напишут зарадоботы? Пока тишина... видимо инструктаж срочный проходят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША решили поставить Украине "Javelin" после отказа РФ принять меры по прекращению конфликта на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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