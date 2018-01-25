 ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
"При активном участии Главной военной прокуратуры защищены имущественные интересы Министерства обороны Украины при закупке бронежилетов и касок для нужд Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 30,7 млн грн", - сказано в сообщении.
Главная военная прокуратура вступила в рассмотрение дела по иску Министерства обороны Украины к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Темп-3000 " о признании недействительными частично договоров поставки специальных средств индивидуальной защиты и о взыскании почти 30,7 млн.грн.
Ранее сообщалось, что по результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии. Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВС Украины от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена предприятием-поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС. При таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика чрезмерно уплачено почти 30,7 млн грн в качестве налога на добавленную стоимость.
Решением Хозяйственного суда г. Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерства обороны незаконно отказано.
Благодаря принципиальной позиции Главной военной прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2017 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные в качестве НДС.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цена бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии определена вопреки требованиям законодательства.
Судебное решение вступило в законную силу со дня его принятия.
свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей и гавкать на чужих.
А что делает относительно новый броник ТЕМП-3000 Корсар М3с на сепаре в 2018 году? Я уверен, что их не дохуяльон было закуплено до 2013 чтобы в 2014 их захватили, когда в частях почти не было броников Интересно
Так что все ожидаемо и предсказуемо: много шума из ничего.
Фактично всю оборонку зараз контролює НФ. Потурити банду Собакова-Шашинського-Яйценюка неможливо з політичних міркувань. Вийдуть з коаліції і будуть дочасні вибори.
Цікаво, Еспресо після типу "продажу іноземному інвестору" згадає про цю історію?
😎
одни посчитали ндс, другие с этим не согласны.
но зрадофилы орут "воруют!!! расстрелять!!!"