 ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

"При активном участии Главной военной прокуратуры защищены имущественные интересы Министерства обороны Украины при закупке бронежилетов и касок для нужд Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 30,7 млн грн", - сказано в сообщении.

Главная военная прокуратура вступила в рассмотрение дела по иску Министерства обороны Украины к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Темп-3000 " о признании недействительными частично договоров поставки специальных средств индивидуальной защиты и о взыскании почти 30,7 млн.грн.

Ранее сообщалось, что по результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии. Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВС Украины от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена предприятием-поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС. При таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика чрезмерно уплачено почти 30,7 млн грн в качестве налога на добавленную стоимость.

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Решением Хозяйственного суда г. Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерства обороны незаконно отказано.

Благодаря принципиальной позиции Главной военной прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2017 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные в качестве НДС.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цена бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии определена вопреки требованиям законодательства.

Судебное решение вступило в законную силу со дня его принятия.