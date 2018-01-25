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Все про:ГПУ (8442) закупки (114) Лысенко Андрей (13)

 ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко

Прокуратура разоблачила схему закупки спецсредств по завышенным ценам.

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

"При активном участии Главной военной прокуратуры защищены имущественные интересы Министерства обороны Украины при закупке бронежилетов и касок для нужд Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 30,7 млн грн", - сказано в сообщении.

Главная военная прокуратура вступила в рассмотрение дела по иску Министерства обороны Украины к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Темп-3000 " о признании недействительными частично договоров поставки специальных средств индивидуальной защиты и о взыскании почти 30,7 млн.грн.

Ранее сообщалось, что по результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии. Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВС Украины от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена предприятием-поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС. При таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика чрезмерно уплачено почти 30,7 млн грн в качестве налога на добавленную стоимость.

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ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко 01

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерства обороны незаконно отказано.

Благодаря принципиальной позиции Главной военной прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2017 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО "НПП" ТЕМП-3000 "в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные в качестве НДС.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цена бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии определена вопреки требованиям законодательства.

Судебное решение вступило в законную силу со дня его принятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3046568
 
 
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Тут главное не выйти на рюкзаки . Хотя и каски от туда .
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Да вы шо?! Чем ближе выборы, тем больше будет Заявлений говорящих голов гпу, сбу, банковой...А кто поверит? За 4 года полной власти и лжи?
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***напомнило
свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей и гавкать на чужих.
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Тут надА кого-то пару раз пожизненно расстрелять! Иначе боязнб воровать не проснётся!!!
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ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко - Цензор.НЕТ 5023Солдат‏ @pvt_Scarecrow 21 янв.
А что делает относительно новый броник ТЕМП-3000 Корсар М3с на сепаре в 2018 году? Я уверен, что их не дохуяльон было закуплено до 2013 чтобы в 2014 их захватили, когда в частях почти не было броников Интересно

ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко - Цензор.НЕТ 1910
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Та мы уже слышали про громкое дело с рюкзаками.
Так что все ожидаемо и предсказуемо: много шума из ничего.
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Одно слово, что наживались за счёт средств выделенных для ВСУ , уже можно расстрелять, но скорей всего что опять отмажут даже никто не сядет за это.
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Народний Фронт рулить!
Фактично всю оборонку зараз контролює НФ. Потурити банду Собакова-Шашинського-Яйценюка неможливо з політичних міркувань. Вийдуть з коаліції і будуть дочасні вибори.
Цікаво, Еспресо після типу "продажу іноземному інвестору" згадає про цю історію?
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Ента песнь знакома всем и надоела уж давно...теже рюкзаки -вид сбоку..
😎
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вот зраду развели, писец.
одни посчитали ндс, другие с этим не согласны.
но зрадофилы орут "воруют!!! расстрелять!!!"
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верно- поцеловать и отпустить. А вобщем то новость пафосная: заявили поставщику, что не согласны с ценообразованием, а тот согласился скоординировать цену но, подали это так пафосно!
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Бред собачий. Опубликуйте протокол цены, там указывается цена и "в том числе НДС"....
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похоже начали с мелочевки - рюкзаки, каски, броники ... и конечно никто не наказан - они же "дети", а когда доберутся до серьезных вещей ??? или так дальше будет "славная ГПУ" выуживать мелочь без виновных ??? когда будут выявлены торгаши "золотой" по стоимости воен.техникой, ржавыми аккумуляторами и ненужными катерами ??? ведь это бесценные жизни, здоровье и безопасность наших ребят и защитников ... не держите народ за лохов ... из почти 10 000 коррупционеров наказали скорее всего условно аж 100 - какая беспощадная борьба и перемога !!! а кто ответит за жизни укр. воинов ????????????????? слов нет - одни ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко
 
 
 
 
 
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