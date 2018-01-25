 НБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы еще не начинали переговоры, но уже думаем о том, когда это возможно, и на совете с Министерством финансов будем инициировать такие переговоры с МВФ", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.
Как объяснил Я.Смолий, новая программа сотрудничества с МВФ нужна Украине ввиду предстоящих в 2019-2020 гг. пиковых выплат по обслуживанию внешнего долга, тогда как действующая программа завершается в первом квартале 2019 года.
По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, наличие новой программы важно не только для поддержания платежного баланса страны, но и для укоренения проведенных реформ.
"Роль МВФ, как видим, трансформируется. Мы видим, что многие программы МВФ имеют более-менее стандартные условия и предполагают не только поддержку платежного баланса, но и укоренение структурных реформ", - объяснил он.
В то же время Д.Сологуб добавил, что в настоящее время важно акцентировать основное внимание и на выполнении действующий программы, в рамках которой Украина еще не получила $8 млрд.
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.
Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо этого, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны 2017 года, когда Валерия Гонтарева подала в отставку.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.
😀
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😎
на лижах не стоїть?!
але тут мабуть смолій міг сказати, щось не те, не таке райдужне і піднесене)))
і лиж не любить!
Полет в невесомости пятого по счету президента Украины продолжается. И где он закончится - в Ростове или Липецке, - одному Богу известно…
В рождественской (по новому стилю) и новогодней суете как-то незамеченным прошло объявление Москвой своих планов на пятый год войны против Украины, пишет сегодня бывший парламентарий Андрей Сенченко.
Как заявил в комментарии журналистам постпред РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) в Минской контактной группе Борис Грызлов, в 2018 году российская делегация «намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений». По словам Грызлова, необходимо приступить к решению политических вопросов. При этом он добавил: «включая ключевой - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности - на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей».
Уверен, что Кремль, оправившись от шока, попытается не замечать вымученный Радой и такой не желанный Петром Алексеевичем закон, наконец-то признавший Россию агрессором, а неподконтрольные территории Донбасса оккупированными.
В тему - Оппоблок заблокировал закон о деоккупации Донбасса, а Путин из-за него собрал Совбез
Как бы там ни было, но у Петра Порошенко обратной дороги в мутное АТОшное прошлое уже нет. Точнее есть, но такой разворот может обойтись дороже, чем Януковичу отказ от евроинтеграции.
Конечно, в состоянии неопределенности находится не только Порошенко. Штайнмайера и прочих друзей «Газпрома» мы, естественно, в расчет не берем, но Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, инвестировавшие в Минский формат определенную часть своего политического капитала, тоже в раздумьях.
Идея Трампа о переносе в новое место переговорной площадки по Донбассу, недавно озвученная Назарбаевым, также пока не имеет четких контуров. За этим может стоять как осознание бесперспективности минских хороводов, а заодно и разговоров о миротворческой миссии ООН, так и эмоциональная попытка показать, кто тут самый главный.
Эта идея может завести нас в очередной тупик, только по другому адресу, но может стать и уникальной возможностью для Украины.
Главное, из чего надо исходить, - ни Вашингтон, ни Берлин с Парижем, ни уж тем более Москва, не будут за Украину выводить формулу её национального интереса хотя бы потому, что у них есть свои собственные.
Именно поэтому Киеву надо воспринимать анти-минский позыв Трампа, как подачу, и начинать перехватывать инициативу.
Но как раз с этим у Петра Алексеевича проблемы.
Во-первых, ему придется, как бы невзначай, забыть о никогда не существовавшем «мирном плане Петра Порошенко», которым он дурил избирателей весной 2014-го.
А во-вторых, наконец-то признать, что единственный формат, в котором может быть достигнута приемлемая для Украины формула мира, - Будапештский, и, как бы поддержав Трампа, публично настоять от имени Украины на этом формате.
Дело за малым: для таких шагов необходимо опираться на поддержку народа и пользоваться уважением партнеров на Западе.
Вот только у Порошенко нет ни того, ни другого.
Народ ему не верит, а, как известно, даже такое грузное тело без поддержки и доверия народа, в политической невесомости, не весит ровным счетом ничего.
Для Запада он давно уже прозрачен, как витрина магазина «Рошен», и единственное, что могло бы вернуть хоть какую-то силу взаимного притяжения, а значит и возможность быть услышанным, - создание полноценного антикоррупционного суда. Но такой шаг для Петра Порошенко равнозначен коллективному, вместе со своим окружением, самоубийству.
В тему - От коррупции страдает все украинское общество. Срочно нужен антикоррупционный суд - Мингарелли
Иными словами, полет в невесомости пятого по счету президента Украины продолжается. И где он закончится - в Ростове или Липецке, - одному Богу известно.
собирайте тормозки в тюрьму.
А чего не признавался все это время и стрелки переводил?!
Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ
Це 145-а реформа?!
- зростання ціни е/е на 16%
- зростання тарифів на холодну воду на 5%-20%
- девальвація
- ріст цін на нафтопродукти
Це все тиск на інфляцію, тому був впевнений, що НБУ підніме облікову ставку. Але не думав, що аж із 14,5% до 16%.
Ну що ж, процентні ставки стануть вищі, кредити дорожчі, а економічний ріст слабший. Економіку не обдуриш.
Шкода, що деякі рішення у нас в державі приймаються людьми, які просто не здатні осмислити наслідки своїх рішень. І це не про НБУ - вони просто реагували на ситуацію, що вже є.
Курс гривні стабілізується до літа - голова Ради НБУ...
... а те кто доживут - позавидуют мертвым ибо впереди 20 ярдов отдачи долгов...
Давайте на чистоту.
Верите ли вы в то, что у спецслужб США, Германии, Израиля и тп - нет достаточного компромата на Порошенко, Яценюка и Ко, чтобы мгновенно уничтожить их карьеры?
Есть, конечно.
Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) - мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду.
Почему?
Потому что любая смена власти приведёт к смене политического строя. И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ.
Что наших "международных партнеров" категорически не устраивает. Так как станет основой для отмены санкций.
Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) - платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах.
Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать.
Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети.