 НБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы еще не начинали переговоры, но уже думаем о том, когда это возможно, и на совете с Министерством финансов будем инициировать такие переговоры с МВФ", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Как объяснил Я.Смолий, новая программа сотрудничества с МВФ нужна Украине ввиду предстоящих в 2019-2020 гг. пиковых выплат по обслуживанию внешнего долга, тогда как действующая программа завершается в первом квартале 2019 года.

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, наличие новой программы важно не только для поддержания платежного баланса страны, но и для укоренения проведенных реформ.

"Роль МВФ, как видим, трансформируется. Мы видим, что многие программы МВФ имеют более-менее стандартные условия и предполагают не только поддержку платежного баланса, но и укоренение структурных реформ", - объяснил он.

В то же время Д.Сологуб добавил, что в настоящее время важно акцентировать основное внимание и на выполнении действующий программы, в рамках которой Украина еще не получила $8 млрд.

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Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

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В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо этого, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны 2017 года, когда Валерия Гонтарева подала в отставку.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.