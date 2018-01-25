EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  468  21
Все про:МВФ (2472) Минфин (1177) НБУ (4307) Смолий (14)

 НБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий

Национальный банк Украины (НБУ) еще не обсуждал с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос открытия для страны новой программы сотрудничества.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Украина надеется до мая выполнить условия для получения транша от МВФ, - Данилюк

"Мы еще не начинали переговоры, но уже думаем о том, когда это возможно, и на совете с Министерством финансов будем инициировать такие переговоры с МВФ", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Как объяснил Я.Смолий, новая программа сотрудничества с МВФ нужна Украине ввиду предстоящих в 2019-2020 гг. пиковых выплат по обслуживанию внешнего долга, тогда как действующая программа завершается в первом квартале 2019 года.

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, наличие новой программы важно не только для поддержания платежного баланса страны, но и для укоренения проведенных реформ.

"Роль МВФ, как видим, трансформируется. Мы видим, что многие программы МВФ имеют более-менее стандартные условия и предполагают не только поддержку платежного баланса, но и укоренение структурных реформ", - объяснил он.

В то же время Д.Сологуб добавил, что в настоящее время важно акцентировать основное внимание и на выполнении действующий программы, в рамках которой Украина еще не получила $8 млрд.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ, - Лагард

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Общая сумма обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов, - Чурий

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо этого, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны 2017 года, когда Валерия Гонтарева подала в отставку.

Ранее  Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3046566
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?(с)
 показать весь комментарий
 
 
а шо ,старую уже исполнили? поздравляем!красты по новому ! НБУ ще не обговорював з МВФ нову програму, очікує з Мінфіном на сприятливий для цього час, - Смолій - Цензор.НЕТ 8044
 показать весь комментарий
 
І коли ви, пане Смолій, перестанете з протягнутою рукою по світу ходити та державу в боргову кабалу заганяти?
 показать весь комментарий
 
 
Благоприятное это какое? Когда в МВФ про коррупцию вашу забудут? Так они про нее не забудут.
 показать весь комментарий
 
 
Мля....Ани "ожидают".... Да смазку анальную вы готовите себе!!!
😀
 показать весь комментарий
 
 
Финансовая тень Порошенко. Кто и как проводит скандальные сделки в интересах президента
https://goo.gl/Cjzrn9
😎
 показать весь комментарий
 
 
а чого в Давос його не взяли?!
на лижах не стоїть?! НБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий - Цензор.НЕТ 4113
 показать весь комментарий
 
 
Не оказалось второго аусвайса на имя "кокорин" просто.
 показать весь комментарий
 
 
ти, цей))), не качай фалькон, там був ще аусвайс, не запам'ятав кацяпського призвища),
але тут мабуть смолій міг сказати, щось не те, не таке райдужне і піднесене)))
і лиж не любить! НБУ ще не обговорював з МВФ нову програму, очікує з Мінфіном на сприятливий для цього час, - Смолій - Цензор.НЕТ 8363
 показать весь комментарий
 
 
Шо вы ожидаете, ворюги. Лолиту вчера сношали все и по всякому поводу. Кстати за главу НБУ тоже был отжарен.
 показать весь комментарий
 
 
Ждут когда у барина будет хорошее настроение?))
 показать весь комментарий
 
ПОРОШЕНКО В НЕВЕСОМОСТИ Январь 25, 2018Комментарии: 0Метки: Андрей Сенченко, закон о реинтеграции Донбасса, коррупционер Порошенко
НБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий - Цензор.НЕТ 2489Полет в невесомости пятого по счету президента Украины продолжается. И где он закончится - в Ростове или Липецке, - одному Богу известно…
В рождественской (по новому стилю) и новогодней суете как-то незамеченным прошло объявление Москвой своих планов на пятый год войны против Украины, пишет сегодня бывший парламентарий Андрей Сенченко.
Как заявил в комментарии журналистам постпред РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) в Минской контактной группе Борис Грызлов, в 2018 году российская делегация «намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений». По словам Грызлова, необходимо приступить к решению политических вопросов. При этом он добавил: «включая ключевой - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности - на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей».
Уверен, что Кремль, оправившись от шока, попытается не замечать вымученный Радой и такой не желанный Петром Алексеевичем закон, наконец-то признавший Россию агрессором, а неподконтрольные территории Донбасса оккупированными.
В тему - Оппоблок заблокировал закон о деоккупации Донбасса, а Путин из-за него собрал Совбез
Как бы там ни было, но у Петра Порошенко обратной дороги в мутное АТОшное прошлое уже нет. Точнее есть, но такой разворот может обойтись дороже, чем Януковичу отказ от евроинтеграции.
Конечно, в состоянии неопределенности находится не только Порошенко. Штайнмайера и прочих друзей «Газпрома» мы, естественно, в расчет не берем, но Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, инвестировавшие в Минский формат определенную часть своего политического капитала, тоже в раздумьях.
Идея Трампа о переносе в новое место переговорной площадки по Донбассу, недавно озвученная Назарбаевым, также пока не имеет четких контуров. За этим может стоять как осознание бесперспективности минских хороводов, а заодно и разговоров о миротворческой миссии ООН, так и эмоциональная попытка показать, кто тут самый главный.
Эта идея может завести нас в очередной тупик, только по другому адресу, но может стать и уникальной возможностью для Украины.
Главное, из чего надо исходить, - ни Вашингтон, ни Берлин с Парижем, ни уж тем более Москва, не будут за Украину выводить формулу её национального интереса хотя бы потому, что у них есть свои собственные.
Именно поэтому Киеву надо воспринимать анти-минский позыв Трампа, как подачу, и начинать перехватывать инициативу.
Но как раз с этим у Петра Алексеевича проблемы.
Во-первых, ему придется, как бы невзначай, забыть о никогда не существовавшем «мирном плане Петра Порошенко», которым он дурил избирателей весной 2014-го.
А во-вторых, наконец-то признать, что единственный формат, в котором может быть достигнута приемлемая для Украины формула мира, - Будапештский, и, как бы поддержав Трампа, публично настоять от имени Украины на этом формате.
Дело за малым: для таких шагов необходимо опираться на поддержку народа и пользоваться уважением партнеров на Западе.
Вот только у Порошенко нет ни того, ни другого.
Народ ему не верит, а, как известно, даже такое грузное тело без поддержки и доверия народа, в политической невесомости, не весит ровным счетом ничего.
Для Запада он давно уже прозрачен, как витрина магазина «Рошен», и единственное, что могло бы вернуть хоть какую-то силу взаимного притяжения, а значит и возможность быть услышанным, - создание полноценного антикоррупционного суда. Но такой шаг для Петра Порошенко равнозначен коллективному, вместе со своим окружением, самоубийству.
В тему - От коррупции страдает все украинское общество. Срочно нужен антикоррупционный суд - Мингарелли
Иными словами, полет в невесомости пятого по счету президента Украины продолжается. И где он закончится - в Ростове или Липецке, - одному Богу известно.
 показать весь комментарий
 
 
А у нас Порошенко поднимает и опускает цену на газ, оказывается?!
А чего не признавался все это время и стрелки переводил?!

Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ
 показать весь комментарий
 
 
В последний год перед президенскими выборами денег Украине никто не даст. Если за четыре года этот президент ничего не сделал для улучшения инвестклимата имея все средства для этого, тогда как можно инвестировать в этом году в полную клоаку? В этом году, скорее всего, будет новый дефолт по внешним обязательствам Яресько - потому, что после Порошка хоть потоп. Порошок свалит в Испанию и будет оттуда давать советы как жить дальше. Гривна рухнет еше глубже. Сами понимаете, что для серьезных изменений одного года недостаточно - тем более, что сейчас начнуться спекуляции насчет будущего керманыча и Порошка никто серьезно воспринимать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
А 16 відсотків облікової ставки від НБУ Петро з Лаггард обговорював?!
Це 145-а реформа?!

- зростання ціни е/е на 16%
- зростання тарифів на холодну воду на 5%-20%
- девальвація
- ріст цін на нафтопродукти
Це все тиск на інфляцію, тому був впевнений, що НБУ підніме облікову ставку. Але не думав, що аж із 14,5% до 16%.
Ну що ж, процентні ставки стануть вищі, кредити дорожчі, а економічний ріст слабший. Економіку не обдуриш.
Шкода, що деякі рішення у нас в державі приймаються людьми, які просто не здатні осмислити наслідки своїх рішень. І це не про НБУ - вони просто реагували на ситуацію, що вже є.
Курс гривні стабілізується до літа - голова Ради НБУ...
... а те кто доживут - позавидуют мертвым НБУ ще не обговорював з МВФ нову програму, очікує з Мінфіном на сприятливий для цього час, - Смолій - Цензор.НЕТ 3981 НБУ ще не обговорював з МВФ нову програму, очікує з Мінфіном на сприятливий для цього час, - Смолій - Цензор.НЕТ 4969 ибо впереди 20 ярдов отдачи долгов...
 показать весь комментарий
 
Ніхао-друзям! Гудбай-ворогам! - з березневої промови В. Гройсмана з нагоди святкування доллар-гривня 1/50.
 показать весь комментарий
 
Александр Дубинский

Давайте на чистоту.
Верите ли вы в то, что у спецслужб США, Германии, Израиля и тп - нет достаточного компромата на Порошенко, Яценюка и Ко, чтобы мгновенно уничтожить их карьеры?
Есть, конечно.

Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) - мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду.
Почему?
Потому что любая смена власти приведёт к смене политического строя. И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ.
Что наших "международных партнеров" категорически не устраивает. Так как станет основой для отмены санкций.
Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) - платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах.
Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать.
Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНБУ еще не обсуждал с МВФ новую программу, ожидает с Минфином благоприятное для этого время, - Смолий
 
 
 
 
 
 вверх