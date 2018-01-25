 За минувшие сутки сотрудникам спецподразделения "Фантом" в зоне АТО трижды предлагали взятку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Марьинка" трое граждан, которые двигались с временно неподконтрольных территорий, предлагали правоохранителям взятки за беспрепятственное перемещение через линию разграничения.

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Материалы о незаконных предложениях и граждане переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.