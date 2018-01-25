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Все про:взятка (3502) налоговая милиция (1122) ГФС (2381)

 За минувшие сутки сотрудникам спецподразделения "Фантом" в зоне АТО трижды предлагали взятку

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" совместно с пограничниками за прошедшие сутки задокументировали три предложения о предоставлении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Марьинка" трое граждан, которые двигались с временно неподконтрольных территорий, предлагали правоохранителям взятки за беспрепятственное перемещение через линию разграничения.

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Материалы о незаконных предложениях и граждане переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3046564
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
торговля через линию фронта сама по себе абсурд!
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Или мало предложили или, во что верится с трудом, наши органы стали кристально чистыми.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки сотрудникам спецподразделения "Фантом" в зоне АТО трижды предлагали взятку
 
 
 
 
 
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