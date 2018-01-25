 Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

На вопрос журналиста о том, планируют ли в 2018 году повышать ж/д тарифы Евгений Кравцов отметил:

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На украинской железной дороге в течение 2017 года были обнаружены 11 взрывных устройств, – Укрзализныця

И. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" также отметил, что в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей.

Также Кравцов добавил, что пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет грузового:

"Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а "проедала"; сейчас начинаем инвестировать", - рассказал Кравцов.