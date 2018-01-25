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 Политика Украины, Экономика
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Все про:перевозки (222) тарифы (1484) Укрзализныця (1290) Кравцов Евгений (28)

 Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов

В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

На вопрос журналиста о том, планируют ли в 2018 году повышать ж/д тарифы Евгений Кравцов отметил:

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году".

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И. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" также отметил, что в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей.

Также Кравцов добавил, что пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет грузового:

"Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а "проедала"; сейчас начинаем инвестировать", - рассказал Кравцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3046562
 
 
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А упырей дубневичей нафиг послать. прокладки убрать? Не?
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Дык, где ж ани харчеватца будут??!
😀
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на йуха нам бл...ть такое повышение зарплат и пенсий?вы там вообще е..лись
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Неа, кто крышует УЗ, тот её и танцует. Вон Львовская УЗ закупила какие-то там запчасти у предприниматели, который месяц как зарегистрирован. И что, это кого-то волнует? Нет, всё нормально, только тарифы бы повысить
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Ента в Давосе кутикулы в тиски зажали??
😎
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Чергова реформа від потужної команди безальтернативних реформаторів!
Урррряяя! Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализници" в нынешнем году , - Кравцов - Цензор.НЕТ 7042
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Та да, каждый следующий глава УЗ получает больше предыдущего, а реформа одна и та же - повысить тарифы. Кстати план по пополнению локомотивного парка, который был принят ещё два года назад, не то что не выполнен, ещё даже ни один локомотив не куплен
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А вообще то надо каждый месяц на что либо цены повышать - вот тогда действительно заживем! На том свете в царствии божьем...
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А потом будут радостно рассказывать об увеличении прибыли, тошно смотреть.
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А що так слабо, на 200%..
І зарплату людям так десь мінімалку під 2000 евро.
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Е, так людям, щоб не скиглили, ще декілька пам'ятників Леніну в Україні найдуть для повалення. Людям же не до вподоби було те, що засоби виробництва находились в державній власності, тепер передано їх в приватні, відповідно і прибуток від них в приватних руках, маємо наслідки права приватної власності : робочим - кістка, щоб штани не спали, можновладцям пароплави і віли.
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Ну, це не зовсім так. Як це тарифи на пасажирські перевезення не підіймалися декілька років? Вирізки з інету: Укрзалізниця з 1 січня 2016 року збільшує вартість квитків першого класу на поїзди Інтерсіті+ на 5%. - tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vartist_kvytkiv_na_intersiti_75365.html, Із 10 серпня ціна квитків у пасажирських потягах зросла на 10%. Проте, це не останнє підвищення цього року. Наступне здорожчання квитків ще на 10%, очікується із 1 жовтня 2014 року. - павлоград.dp.ua/3799, "У зв'язку зі збільшенням витрат на утримання рухомого складу, інфраструктури залізниці та приміського господарства за рахунок значного зростання цін на паливо, електроенергію, запасні частини, матеріали тощо, з 6 травня 2017 року за погодженням з місцевими органами самоврядування підвищуються тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні по регіональній філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" - p-i-k.zp.ua/do-uvagy-pasazhyriv-pologivshhyny-zrosla-vartist-kvytkiv-na-prymiski-poyizdy/, "З 15 березня 2015 року на Львівській залізниці у поїздах приміського сполучення (електричках) обслуговуватимуть пасажирів за новими тарифами. Отже, вартість проїзду збільшилася на 60% і тепер становить від 4,5 грн до 27,6 грн залежно від дальності поїздки." - www.khustnews.in.ua/novini/khustschina/ekonomka/1040-vartst-kvitkv-na-proyizd-u-elektrichkah-zrosla-na-60.html.
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Во всем этом есть и позитив. В магазинах исчезли пенсионеры и очереди. Зашел, купил 100 гр колбасы из чего-то и пошел покупать полбуханки хлеба.
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Полбуханки？шикуешь！смотри, налоговую накличешь, откуда доходы.
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Удали коммент. фискалы повсюду и стукачей тут соевых немеряно🤐🤐🤐
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"Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов" - очередной барыга Кравцов, креатура Гроси, предлагает "реформу", значит ему мало своровать один млрд, гривна же падает, предыдущий "реформатор", поляк, наворовал бабла немеряно, и Грося его отпустил живым, а обязан был посадить, значит хороший откат Грося поимел, "Схемы" показали, минимум млрд Укрзализныця разворовывает ежегодно.
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в нас вже пiдняли з 6,50 до 9,25 за 50км на електричку. але отримають вони велику залупу вiд народу
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А был ли год, когда такую необходимость не видели? А тем временем УЗ опять выплачивает деньги за ДТ, купленное по коррупционным схемам. Я ж говорю - прост онереально насытит аппетиты УЗ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году , - Кравцов
 
 
 
 
 
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