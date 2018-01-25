 Суд над Януковичем: Допрос Чубарова и охраны экс-президента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса. Стенограмму вчерашнего заседания, на котором показания давали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук, читайте здесь.

16:00 Адвокат: Когда вы закончили охранять президента?

Свидетель: После написания заявления 24 февраля.

Адвокат: То есть до 24 февраля вы охраняли его как президента?

Свидетель: Да.

Адвокат: Кто принимал решения по направлению движения кортежа из Донецка и дальше.

Свидетель: Старший передовой группы. Одна группа выехала на Харьков, другая - на Крым.

Судья: Когда вы узнали, что Янукович отказался от охраны?

Свидетель: Утром 24 февраля. Более 10 человек выявили желание остаться с Януковичем.

Допрос окончен. Судья обьявил перерыв до 10 утра 31 января.

15:45 Адвокат: Какая вам грозит опасность в связи с видеофиксацией?

Судья снимает данный вопрос.

Адвокат: Какие были ваши действия во время переезда в Харьков? Было ли задание собирать информацию про блокпосты?

Свидетель: Такую информацию я не собирал, так как мой автомобиль выехал первым. Я анализировал, но приказа на сбор информации мне не поступало. Во время передвижения видел два блокпоста - перед Борисполем и после Борисполя.

Адвокат: Чего хотели люди на блокпостах?

Свидетель: Люди спрашивали, не находятся ли титушки в авто. Мы из транспорта не выходили. Осмотр проводился поверхностно. Были выставлены бетонные блоки и искусственные шлагбаумы.

Защитник: Видели ли вы лица с палками или с оружием?

Свидетель: Не помню. С оружием не видел.

Адвокат: Одинаково ли были организованы блокпосты?

Свидетель: Нет.

Адвокат: Почему сдали телефоны в Донецке?

Свидетель: Был приказ руководителя. Приказы не обсуждаются. Это было впервые.

Адвокат: Могло ли это быть связано с утечкой информации о передвижении охраняемого лица?

Свидетель: Нет, мне такие факты не известны.

Адвокат: На досудебном следствии вы заявляли, что знаете о цели прибытия в Крым Авакова и Наливайченко. Какая была их цель?

Свидетель: Со слов коллег стало известно о возможном аресте Януковича.

15:30 На допрос вызывают нового свидетеля. Он говорит, что обеспечивал охрану президента Януковича в местах его пребывания и повторяет рассказ о том, как Янукович бежал в Крым из Межигорья.

Прокурор Кравченко: Известно ли вам о факте обстрела кортежа Януковича?

Свидетель: Нет. Но от Иванцова была информация. Он показывал отверстия другим военнослужащим. Но я подошел, когда разговор уже закончился. Дальше я не уточнял.

Прокурор: Янукович в этом автомобиле передвигался?

Свидетель: Данный факт мне не известен.

Прокурор: Можно ли было разместиться в другой резиденции на территории Крыма?

Свидетель: Я считаю, что нет.

Прокурор: Почему было принято решение о размещении на территории санатория МО РФ?

Свидетель: Этого я не знаю.

15:18 Адвокаты спрашивают о вещах Януковича, которые вывозились.

Свидетель говорит, что только раз разгружал их. Из АП президент забрал только личные вещи - очки, планшет - иконы не брал, вспоминает он. Мы понимали что митингующие могут захватить резиденцию, поэтому решили выезжать.

Адвокат: Могли ли вывозить вещи в другие резиденции?

Свидетель: Теоретически, да.

Адвокат: Вам известно об обстреле автомобиля Януковича 18-19 февраля?

Свидетель: Нет. Единственный случай был, когда авто ударили палкой возле метро "Арсенальная" 19 февраля.

Адвокат: Могут ли призывы, обстрелы, блокирования авто охраны свидетельствовать об угрозе Януковичу.

Свидетель: Мы понимали, что все факты, которые вы перечислили влияли на функицонирование президента.

15:10 Защита и прокуроры спорят по поводу законности постановления ВР об отстранении Януковича.

Адвокат: Сообщал ли пилот диспетчеру, что главнокомандующий находится на борту?

Свидетель: Нет.

Адвокат Сердюк: Было ли вам известно что резиденция была захвачена через несколько часов после вашего отьезда? Это угрожало президенту?

Свидетель: Да. Президенту не угрожало, так как его там не было.

Адвокат: Почему было небезопасно находится на Банковой?

Свидетель: Потому что была снята охрана. Я сам видел что по Банковой свободно перемещались двое протестующих. Это представляло угрозу блокировки улицы и выездов.

15:02 Судья: Это неправда! Обстреляли только один автомобиль. Перефразируйте.

Адвокат: Вы не связывали обстрел с тем, что готовится засада? Обсуждали ли вы риски для охраняемого лица с Кобзарем, Бернадским?

Свидетель: Мы делали все, чтобы предотвратить нападение на президента.

Адвокат: Вам не известно про обстрел другой машины?

Свидетель: Нет, я видел последствия обстрела только одной машины.

Адвокат: Вы подтверждаете, что диспетчер со ссылкой на Турчинова завил об угрозе применения военной авиции для принудительной посадки вертолета с Януковичем?

Свидетель: Подтверждаю слова диспетчера о принудительной посадке.

Адвокат: С применением боевой авиации?

Свидетель: Да.

Адвокат: Как диспетчер называл Турчинова?

Свидетель: Главнокомандующий ВСУ.

14:52 Прокурор: Можно ли считать инцидент с Иванцовым (обстрел машины с охраной экс-президента - ред.) покушением на Януковича.

Адвокат Сердюк протестует.

Судья: Если мы сейчас снимем этот вопрос, то мы вынуждены будем снимать все ваши вппросы про Майдан, а это вам не на руку.

Свидетель: Президент этим автомобилем не пользовался, поэтому я не считаю это попыткой покушения.

Прокурор: Известно ли вам о подготовке покушения на Януковича на встрече в Крыму 23 февраля?

Свидетель: Нам такая информация не поступала.

Адвокат: Вы сейчас осуществляете охрану президента?

Свидетель: На прямую не осуществляю.

Адвокат: Чем аргументировано ваше ходатайство об опасности?

Свидетель отказывается отвечать.

Адвокат: Как вы можете объяснить то, что в машину попала пуля, которая чуть не задела Иванцова?

Свидетель: Мы расценивали это как повышенную опасность, но не как непосредственное нападение на Януковича. Лица, которые стреляли, не могли идентифицировать этот автомобиль, как автомобиль из кортежа Януковича.

Адвокат: Почему охранники открывали автомобили по требованию людей на блопостах? Это же было незаконо.

Свидетель: Они не хотели эскалации и провокаций.

Адвокат: Вам известен Турчинов и что он долгое время руководил СБУ?

Свидетель: Да.

Адвокат: Вы этот факт не связываете с тем, что обстреляли автомобили?

14:40 В Крыму мы приземлились на военном аэродроме, где нас встретили российские военнослужащие, занявшие круговую оборону, вспоминает свидетель. Мы сели в автотранспорт и приехали в Ялту в санаторий ВМС РФ. Там президент дал команду подготовить госдачу, но когда поняли, что для ее подготовки понадобится много времени, выдвинулись в направлении Севастополя на базу РФ. Там Янукович выстроил нас на плацу, поблагодарил за службу и предложил тем, кто хочет, следовать за ним. Те кто захотел, написали заявления на увольнение и з УГО. Потом Янукович написал заявление об отказе от охраны и после этого я его не видел.

Как военнослужащий, я планировал оставаться на службе в УГО в Украине, поскольку тут моя семья, говорит Шаран.

14:32 Свидетель продолжает: Дальше мы двинулись в сторону Крыма. На выезде из Донецка к нам присоеденился младший сын Януковича. У Бернадского оставался телефон и ему сообщили что "нас там ждут, нам туда ехать нельзя". Поле этого мы поехали в обратном направлении, в целях конспирации выключили фары. В ночь с 22 на 23 февраля, после того как снова включили фары, мы увидели вертолеты, в которые мы немедленно пересели. Янукович сел в один вертолет, его сын в другой и мы в третий.

По словам свидетеля, вертолеты были военные и скорей всего принадлежали РФ.

Свидетель: Когда мы приземлились в неизвестном месте, Кобзарь приказал нам оставаться в вертолете. Потом нам приказали пересесть в машину и повезли к самолету в неизвестном аэропорту. В самолете я увидел неизвестных людей и украинских военных. Потом мы приземлились на другом неизвестном аэродроме. Кто-то из сослуживцев увидел надпись "Анапа" на машине. Затем мы вылетели в Крым.

14:26 Свидетель: В наушниках я услышал разговор пилота с диспетчером, который приказывал возвращаться в Харьков по команде и.о. президента Турчинова. Нам сообщили, что бензина осталось только до Донецка. В Донецком аэропорту мы встретились с пограничниками. Янукович вышел из вертолета и уехал в неизвестном направлении. Мы двинулись за ним. Приехали в неизвестное место. Нам дали команду сдать личные телефоны и средства связи.

Прокурор: Случалось ли подобное раньше?

Свидетель: Нет.

14:22 22 февраля мы вылетели в Харьков, продолжает свидетель. Четыре человека из охраны, в том числе начальник Кобзарь. В Харькове нас встречали Добкин и представители городской власти. Януковичем заявил, что будет выступать на съезде. Позже один из охранников сообщил мне, что его машину обстреляли. Я подошел к автомобилю и увидел отверстие.

Прокурор: Этот автомобиль ехал в кортеже?

Свидетель: Я не помню, чтобы этот автомобиль использовался в кортеже. На моей смене Янукович в нем не ездил. Это был черный "Лэндкрузер".

По словам свидетеля, позже поступила информация, что по городу перемещается группа из радикально настроенных по отношению к Януковичу людей, и охрана рекоммендовала ему не посещать съезд. После этого он дал интервью. Также начали готовить два вертолета для вылета.

14:15 Входит свидетель - Шаран Олесь. Он работал в УГО с 2010 по 2014 гг. на должности коменданта.

Свидетель: 21 февраля я прибыл утром в Межигорье. Янукович был там. Мне сообщили, что поедем в Администрацию Президента на подписание соглашение с оппозицией. Янукович дал указание готовиться к поездке в Харьков и Крым. В Межигорье я увидел грузовик, куда грузили вещи, картины и другие предметы. За время моей службы таких приготовлений никогда не было.

14:10 Адвокаты заявляют ходатайство об обеспечении видеофиксации.

Адвокат Сердюк: Мы сейчас не рассматриваем никаких обстоятельств, которые бы угрожали свидетелям.

Судья: Это ваше мнение. Свидетели внесли ходатайство об ограничении видеосъемки.

Прокурор Крым: Мы не против данного ходатайства.

Сердюк: Какая опасность для свидетелей? Пусть обоснуют! У нас нет ведомостей, где они работают и кого охраняют.

Прокурор: Ходатайство защиты необосновано.

Сердюк: По мнению прокуратуры Януковичу опасность не угрожала, а сейчас оказывается, что свидетелям угражает.

Судья: Суд решил временно ограничить фото- и видеосъемку. Сам судебный процесс остается открытым.

14:02 Зашли судьи.

12:00 В перерыве прокурор Кравченко сообщил, что сторона обвинения довольна показаниями Чубарова: "Данный свидетель подтвердил факт вооруженной агрессии России против Украины".

В свою очередь сторона защиты отметила "откровенный" характер показаний Чубарова: "Стало понятно и об этом было сказано прямо, что Крым сдали, а людей и крымчан предали".

11:50 Адвокат: Вам известно, почему Киев и те, кто пришли в то время к власти, так и не согласовали кандидатуру нового премьер-министра Крыма?

Свидетель: Ни я, ни мои коллеги по Меджлису не привлекались к обсуждению таким кулуарным методом форматов или персоналий в новом правительстве Крыма. Я знаю о таких переговорах только из прессы. Всегда большинство этническое доминировало над меньшинством, которое хоть и было коренным народом, но все же оставалось меньшинством. И для нас было важно изменить принцип формирования власти. Персоналии для нас не имели значения, и мы не привлекались к сожалению или к счастью.

Адвокат: Вы рассказали о звонке главы СБУ в Крыму, чтобы сообщить вам о захвате ВС Крыма. Что он сделал тогда во исполнение своих служебных обязанностей?

Свидетель: Он мне сказал, что в здание Верховного Совета занесли большое количество оружия... 28 февраля я зашел в помещение СБУ, и там во дворе стояли железные бочки, в которых жгли документы, досье. Я попросил их сжечь и наши досье... Сегодня основой репрессий ФСБ в Крыму, к сожалению, являются те досье, которые собирало СБУ.

Адвокат: Какие факты известны вам по деблокации СБУ захваченных помещений и защите населения?

Свидетель: Такие факты мне не известны... Сотрудники ФСБ взяли под контроль помещение МВД. С моей не военной точки зрения это здание можно было защищать эффективнее. Помещение СБУ, котрое рядом находится не было защищено. Когда я сказал им, что здание их коллег уже захватили и спросил, как они планируют обороняться, мне ответили, что у "нас тут есть укрепления, и мы можем месяц продержаться". Это помещение захватили через два дня.

Адвокат: Кому на то время подчинялось МВД и СБУ?

Свидетель: Сомневаюсь, что они в реальности подчинялись тому, кому должны были по иерархии. Поймите, это было крымское СБУ. Они во времена Януковича вели незаконную деятельность в отношении нас. Их действия были направлены на дискредитацию крымских татар. Подбор кадров в крымское управление был очень спецефический. В составе был только один крымский татарин из 12 тысяч. Крымским татарам не доверяли.

Адвокат: Известно ли вам, что на заседании СНБО 23 марта командующий на то время Нацгвардией Степан Полторак сказал, что мы должны с гордо поднятыми знаменами выходить из Крыма?

Свидетель: 21 марта я встречался с Иваном Шимановичем, помощником генсека ООН по правам человека. Я говорил ему, что выводятся войска и мы остаемся одни, что повторяются события 1944 года. Просил дать хотя бы по одному международному наблюдателю на поселение. Он отвечал, что Россия все блокировала и нет механизмов. Любая информация о выводе войск вызывала у нас даже не разочарование, я не могу подобрать термин.

Адвокат: Известно ли вам о переговорах Яценюка, Парубия и Турчинова с представителями РФ.

Свидетель: Нет.

Адвокат: Поддерживаете ли вы заявления Умерова и Джемилева в СМИ о том, что Крым фактически сдали?

Свидетель: Если использовать это слово "сдали", то сдали все, кто не выполнил свои обязательства, включая международное сообщество. Если же говорить о правах и обязательтвах и возможностях вовлеченных участников, тут следует подходить дифференцированно к Украине как государству и международным организациям. У людей в Крыму ощущение, что сдали.

Судья: Неоднократно в этом зале поднималась тема нападения на крымчан, которые возвращались с Антимайдана. Что вы знаете об этом?

Свидетель: На этом строилась эта истерия. Ни одного убитого в Крыму не хоронили, не привозили, не фиксировали.

Допрос окончен. Объявляется перерыв до 14:00.

11:34 Адвокат Сердюк: Есть ли увас информация, почему киевская власть в то время не поддержала вас и ничего не сдлелала, чтобы сберечь Крым.

Свидетель: По моим ощущениям у власти было 27 февраля и возможно полдня 28-го... Если бы вы увидели, какое количество сотрудников СБУ, прокуратуры и милиции перешли на сторону России, вы бы поняли. Я думаю, что власти не хватило решительности не потому что ее не признавали, а из-за России... Путин использовал обычный бандитксий способ - толкнул, увидел, что нет ответа, еще сильнее ударил.

Далее Чубаров рассказывает об общении с дипломатическими миссиями и послами. Перечисляет встречи с омбудменом Лутковской 3 марта, с послами Латвии и Литвы, с консулом Турции, с верховным комисаром ОБСЕ, с послами Франции и Словении.

Международное сообщество было шокировано, вспоминает глава Меджлиса.

Адвокат: Ахтем Чийгоз заявил, что руководство СБУ 26 февраля вечером получило команду снять охрану Верховного Совета Крыма. Вам известно, кто приказал снять охрану здания?

Свидетель: Мы были уверены, что власть берет все в свои руки. Я также узнал от Чийгоза, что была дана команда силовикам перейти с усиленного режима на обычный. Я не знаю, кто им дал такую команду. Ее мог дать непосредственно вышестоящий начальник и больше никто.

Адвокат: Известно ли вам про команду Авакова не вмешиваться в ситуацию с ВС Крыма.

Свидетель: Мне не известно такое.

11:25 Прокурор: Вам известно об обращени Януковича к Путину?

Свидетель: Мне известно о нем из СМИ, а таже из обращения Аксенова, который говорил, что его обращение согласовано с "действующим тогда президентом Януковичем".

Прокурор: Вам известно, где был Янукович с 20 по 26 февраля?

Свидетель: Только то, о чем писали в СМИ. У меня были нормальные отношения с Аксеновым, потому что я видел, что он хочет сохранить мир в Крыму. Он мне говорил, что не знает, где Янукович.

Далее Чубаров говорит, что в 2014 году многие крымские татары, которые пережили департацию, думали о том, чтобы собирать чемоданы.

Для крымских татар каждый день был шоком, вспоминает он. 3 марта исчез отец трех детей Решат Аметов, который пошел в военкомат, чтобы сказать что он военнообязанный. 15 марта мне сообщили, что нашли его тело. Я думал, что начнутся массовые погромы.

11:13 Говоря о захвате военных баз, Чубаров отмечает, что выполнялось задание военного командования РФ.

Прокурор: Известно ли вам какое это было задание?

Свидетель: Если сопоставить все события, задание было установить полный контроль над Крымом... Это была прямая агрессия России. Матвиенко сказала, что проливается кровь российских людей. Она утверждала, что мы не можем бросить русских, которых 60 процентов. Было такое нагнетание. Я не знаю ни одного случая до того момента в 2014 году, чтобы были конфликты на этнической почве.

Прокурор: Какова была цель оккупации Крыма?

Свидетель: У нас говорят, что если медведица хочет съесть своего медвежонка, она должна его очернить. Нагнетание ситуации с "бандеровцами" как раз было нужно, чтобы оправдать действия России.

11:02 Чубаров: сессия Верховного Совета была назначена на 15 часов 27 февраля. Когда я спросил. где Могилев, мне сказали что он в ГУ МВД в Крыму. Там было 4-5 людей его помощников, которые пытались установить связь с кем-то внутри здания. Им это не удалось, так как все устройства у депутатов изымались на входе. Потом стало известно, что Могилева отправили в отставку, однако проверить кворум депутатов не представлялось возможным: некоторые депутаты якобы были в зале, но на самом деле их не было. Один из депутатов рассказал, что когда он прибыл в ВС, на него наставили оружие с требованием отдать телефон. Он развернулся и ушел.

Позже Аксенов обратился к России, чтобы она помогла "навести порядок" в Крыму, вспоминает свидетель.

10:54 Прокурор Краввенко: Известны ли вам факты причастности российских военнослужащих к захвату объектов в Крыму?

Свидетель: 1 марта уже были попытки блокады аэропорта "Симферополь", аэропорта "Бельбек". 25 марта уже не было украинских гарнизонов, которые бы не были заблокированы.

Судья просит уточнить по событиям 28 февраля.

Свидетель: 27 числа утром я получил информацию о том, что в Крым направляется делегация политиков из Татарстана, которые 23 года не приезжали в Крым, и вдруг решили приехать в один день, чтобы встретиться с представителями Меджлиса и якобы помочь. 28 февраля я встретился в Симферополе с группой российских депутатов. Там был Морозов с ЛДПР. У них была тактика. Они приехали якобы для оказания помощи в трудный момент. Я спросил, почему они не предложили все официально уригулировать и в этот момент получил сообщение на телефон о том, что россияне захватывают военный аэродром в Кировске. Меня это шокировало, потому что именно на этом аэродроме предлагалось создать штаб для защиты военных. Я сказал тем депутатам, что пока вы тут показываете, какие вы хорошие друзья, ваши военные захватывают военный аэродром.

10:45 Чубаров: Митинг уже расходился. Я покидал площадь вместе с Аксеновым, и мы решили выступить по ТВ и сказать, что достигнута договоренность. Поздно вечером я приехал домой. В 4:40 мне позвонил глава ГУ СБУ в Крыму и сообщил, что Верховный Совет захватили люди в масках и с оружием. Я спросил его, зачем он мне звонил, если должен был исполнять в тот момент свои обязанности. Он сказал, что хотел предупредить об угрозе митингующим, поскольку в здание Верховного Совета занесли очень много стрелкового оружия.

Позже мне сообщили, что на околице Симферополя замечены 4 БТРа, продолжает свидетель. Позвонил Аксенов и аккуратно спросил, чьи это люди. Я думаю, он был искренен.

Чубаров: Люди на БТРах сообщили, что эта техника предназначалась для охраны гарнизона РФ. Когда их спросили, почему они там стояли, ответили, что сломались.

10:38 Чубаров: На тот момент речь шла лишь о новых политических перспективах, и я был уверен что Константинов все понимает. Общаясь с ним, был момент, когда я увидел, что он смотрит испуганно на двери, где стоял человек в серой куртке. Затем тот закрыл дверь. Когда я вышел из кабинета, я увидел много однотипных людей. Они не были связаны с Крымом. Когда я спросил у правоохранителей, кто это, они сказали, что "это не наши люди". Позже Константинов сообщил, что заседания не будет, и мы с Сенченко вышли на улицу.

10:30 Чубаров: Поздно ночью с 25 по 26 февраля мне стало известно что пророссийские силы собирают митинг в том же месте, где и крымские татары. Я созвонился с Аксеновым, который сообщил что их митинг состоится в 10 утра. Крымские татары планировали собраться в 14:00. Мы обратились в МВД с просьбой обеспечить общественный порядок, а несколько моих помощников выехали ночью на это место, чтобы обеспечить координацию с правоохранителями.

По разным данным по призыву Меджлиса пришло около 12-14 тысяч проукраинских граждан, отмечает свидетель, добавив, что главный лозунг митинга был: "Крым - это Украина".

Чубаров: После 11-12 часов с другой стороны площади начали собираться сторонники "Русского единства", потом начали приезжать автобусы из Севастополя, где события начались на 2 дня раньше. Чалый уже был избран "народным мэром". После часа дня начались периодические стычки. Днем мне позвонил начальник ГУ СБУ в Крыму и сообщил, что в толпе есть двое людей с автоматами Калашникова, но они не могут их вычислить. Он сказал, что в какой-то момент они должны открыть стрельбу. Когда я спросил в чью сторону, он сказал, что это неважно - главное начать провокаци.

10:15 Чубаров: В конце февраля татары собрались на мемориальный митинг. 20 февраля вечером я получил сообщение от колеги в Верховного Совета АРК о том, что 21 числа созывается заседание правительства. Я набрал заместителя главы Верховного Мовета Иоффе и он сообщил мне о расстреле автобуса и о том, что якобы 6 людей погибло. Константинов в эти дни пребывал в Москве, "ездил туда как челнок". В Москве в одном из своих интервью он заявил, что если власть в Киеве их не устроит, они будут рассматривать отделения Крыма. 21 числа сессия не состоялась и ее назначили на 26 февраля. Мы пытались переубедить Константинова перенести заседание, чтобы фракции могли посоветоваться.

Константинов пытался меня убедить, что они ничего такого не замышляют, и что их цель всего лишь поменять главу Совмина Крыма. Он также предлагал мне внести свою кандидатуру, вспоминает свидетель, добавив, что крымские татары были уверены что Верховный Совет будет обращаться к РФ за помощью.

Чубаров: Я говорил что по закону кандидатуру на должность главы Совмина нужно согласовать с и.о. президента Турчиновым. Также я контактировал с руководством СБУ в Крыму, они говорили витиевато и неискренне, намекали что в Крыму появляются российские силы.

10:10 Секретарь приглашает свидетеля Чубарова.

Чубаров говорит, что был знаком с обвиняемым в рамках депутатских полномочий.

Прокурор Кравченко: Что вам известно о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму?

Свидетель: В феврале ситуация была напряженной. Официальная власть в Крыму была полностью политически заангажирована. Они занимались поставкой людей на антимайдан, организовывали "народные дружины". В конце января поступил телефонный звонок от человека, который предложил встретится с Сурковым. Я сказал, что если речь идет о помощи Украине, я готов встречаться, по другим вопросам встречаться не хотел.

10:04 Зашли судьи.

10:02 В зале уже присутствуют адвокаты Игорь Федоренко, Виталий Сердюк, Андриана Фозекош и Богдан Биленко, прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.