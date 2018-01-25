 Аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии, - министр обороны Ниинисте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс YLE.

Министр обороны Ниинисте, среди прочего, объяснил, каким образом аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии и политические решения властей. Одним из таких решений стал новый закон о воинской обязанности, принятый в 2016 году.

Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности.

"Пятой колонне нужно противостоять еще в мирное время. У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности. А они должны быть на сто процентов лояльны Финляндии", – пояснил Ниинисте.

Третьим решением стал проект изменений в законодательство, регулирующее владение недвижимостью. Министр утверждает, что одним из способов оказывать гибридное влияние может стать покупка объектов недвижимости вблизи критических с точки зрения безопасности страны объектов: военных частей, электростанций и водоканала.

"Одно только гражданство владельца не может играть в этом деле центральную роль, а проверять необходимо характеристики объекта недвижимости и кто им пользуется. Судя по всему, для осуществления контроля вместо одного закона понадобится несколько инструментов. Возможные способы – это разработка закона о конфискации собственности в оборонительных целях, предоставление государству права первичной покупки и предварительная проверка покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС", – рассказал министр.

Отметим, что так называемые Курсы по обороне страны устраиваются в Финляндии четыре раза в год и предназначены для того, чтобы познакомить военную и гражданскую элиту с общим представлением о внешней, оборонной политике и политике безопасности.