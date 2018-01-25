 Аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии, - министр обороны Ниинисте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс YLE.
Министр обороны Ниинисте, среди прочего, объяснил, каким образом аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии и политические решения властей. Одним из таких решений стал новый закон о воинской обязанности, принятый в 2016 году.
Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности.
"Пятой колонне нужно противостоять еще в мирное время. У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности. А они должны быть на сто процентов лояльны Финляндии", – пояснил Ниинисте.
Третьим решением стал проект изменений в законодательство, регулирующее владение недвижимостью. Министр утверждает, что одним из способов оказывать гибридное влияние может стать покупка объектов недвижимости вблизи критических с точки зрения безопасности страны объектов: военных частей, электростанций и водоканала.
"Одно только гражданство владельца не может играть в этом деле центральную роль, а проверять необходимо характеристики объекта недвижимости и кто им пользуется. Судя по всему, для осуществления контроля вместо одного закона понадобится несколько инструментов. Возможные способы – это разработка закона о конфискации собственности в оборонительных целях, предоставление государству права первичной покупки и предварительная проверка покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС", – рассказал министр.
Отметим, что так называемые Курсы по обороне страны устраиваются в Финляндии четыре раза в год и предназначены для того, чтобы познакомить военную и гражданскую элиту с общим представлением о внешней, оборонной политике и политике безопасности.
А меры очень даже адекватные. Не мешало бы поучиться
Он и есть главный представитель пятой колоны!
Правильно Натали написала,нам бы поучиться у финов.
И те,кто отстаивает Барыгу,делающего бизнес с партнерами из страны-агрессора,его холуи,они и есть пятая колона.
Вот ты например! Ты же за него?
За его налоги Путлеру,на которые убивают украинских солдат. За его торговые отношения с Фирташем в Крыму,в пользу Крымского Титана,который получает сырье,воду,газ,электроэнергию из Украины. А значит,поддерживая его,ты поддерживаешь воровство бабла Овоща бандой Шоколадной Мрази.
Только не вздумай рассказывать про раскачивание лодки и обвинять от его имени всех в путлеровских агентов. Вы и есть главные и неповторимые его агенты.
То ли по дурости своей,то ли по скудоумию.
Но следующий срок новоявленного бездаря и поклонника Чаушеску,Кадаффи и Альенде в одном лице,Украина уже не выдержит.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это ограничения для лиц с двумя гражданствами. Это очень адекватно и можно предложить ограничения не только в оборонной сфере.
Где Гыга потеряли? А Валентину? А остальных шоколадных?
Что-то у вас в непорядке. Неужто Медведчук,как главный куратор Шоколадного мобилизацию отменил? Ну не печальтесь.,скоро обязательно будут новости про Юльку или Михо-там и оторветесь,вылизывая шоколадную жопу.
Мне вот всегда было интересно,а за что ж вы Украину то ненавидите?
Ну с вашим шефом все ясно,пока до конца не обворует,не успокоится. Но вы то,что с того имеете,оправдывая его воровство? Он же не Гонтарева,удрать не получится.
Если только в Ростов,так он не резиновый.