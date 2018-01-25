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 Аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии, - министр обороны Ниинисте

На открытии Курсов по обороне страны глава министерства обороны рассказал, каким образом финские власти собираются отражать гибридные угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс YLE.

Министр обороны Ниинисте, среди прочего, объяснил, каким образом аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии и политические решения властей. Одним из таких решений стал новый закон о воинской обязанности, принятый в 2016 году. 

Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности. 

"Пятой колонне нужно противостоять еще в мирное время. У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности. А они должны быть на сто процентов лояльны Финляндии", – пояснил Ниинисте. 

Третьим решением стал проект изменений в законодательство, регулирующее владение недвижимостью. Министр утверждает, что одним из способов оказывать гибридное влияние может стать покупка объектов недвижимости вблизи критических с точки зрения безопасности страны объектов: военных частей, электростанций и водоканала. 

"Одно только гражданство владельца не может играть в этом деле центральную роль, а проверять необходимо характеристики объекта недвижимости и кто им пользуется. Судя по всему, для осуществления контроля вместо одного закона понадобится несколько инструментов. Возможные способы – это разработка закона о конфискации собственности в оборонительных целях, предоставление государству права первичной покупки и предварительная проверка покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС", – рассказал министр. 

Отметим, что так называемые Курсы по обороне страны устраиваются в Финляндии четыре раза в год и предназначены для того, чтобы познакомить военную и гражданскую элиту с общим представлением о внешней, оборонной политике и политике безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3046456
 
 
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Финны могут в очередной раз повышибать все клыки таежному мишке Аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии, - министр обороны Ниинисте - Цензор.НЕТ 125

А меры очень даже адекватные. Не мешало бы поучиться
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Любой государственный служащий должен быть на сто процентов лоялен государству.
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Липецкий Холуй-это не государство!
Он и есть главный представитель пятой колоны!
Правильно Натали написала,нам бы поучиться у финов.
И те,кто отстаивает Барыгу,делающего бизнес с партнерами из страны-агрессора,его холуи,они и есть пятая колона.
Вот ты например! Ты же за него?
За его налоги Путлеру,на которые убивают украинских солдат. За его торговые отношения с Фирташем в Крыму,в пользу Крымского Титана,который получает сырье,воду,газ,электроэнергию из Украины. А значит,поддерживая его,ты поддерживаешь воровство бабла Овоща бандой Шоколадной Мрази.
Только не вздумай рассказывать про раскачивание лодки и обвинять от его имени всех в путлеровских агентов. Вы и есть главные и неповторимые его агенты.
То ли по дурости своей,то ли по скудоумию.
Но следующий срок новоявленного бездаря и поклонника Чаушеску,Кадаффи и Альенде в одном лице,Украина уже не выдержит.
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Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности. Источник: https://censor.net.ua/n3046456

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это ограничения для лиц с двумя гражданствами. Это очень адекватно и можно предложить ограничения не только в оборонной сфере.
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А вот и партнер Чтеца по скудоумию появился. А почему только один?
Где Гыга потеряли? А Валентину? А остальных шоколадных?
Что-то у вас в непорядке. Неужто Медведчук,как главный куратор Шоколадного мобилизацию отменил? Ну не печальтесь.,скоро обязательно будут новости про Юльку или Михо-там и оторветесь,вылизывая шоколадную жопу.
Мне вот всегда было интересно,а за что ж вы Украину то ненавидите?
Ну с вашим шефом все ясно,пока до конца не обворует,не успокоится. Но вы то,что с того имеете,оправдывая его воровство? Он же не Гонтарева,удрать не получится.
Если только в Ростов,так он не резиновый.
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Все. Пошел снимать вам лайки. Не пойму за что вы Украину ненавидите?
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Вот это да! Всяко я видел тут, но такой стройный ряд крестиков- не приходилось. А ну-ка, можэ тут автомат работает и все комменты мгновенно улетают? Странно, вроде тема- не горячая. Итак- Проба! Отправляю...
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Не!!! Всё в порядке. Можно комментировать! Тогда так: мне всегда нравилась Страна Суоми. Я там водку продавал докерам, да в количествах! Потом следовал обмен финских марок на доллары, в банке. Ну... и все были довольны. Помню, был удивлен количеством мемориальных досок в Котке, со знакомым барельефом дедушки Ленина. Шо там было написано- понятия не имею, но они были. Благодарные финны помнили и помнят дедушкино добро, когда от им вольную выписал. А в последний визит туда, в 2009-м, у меня было много дешевой болгарской водки, которую я и предложил докерам. Они- мгновенно согласились! Но... бизнес не состоялся. Они, увидев, что водка не совсем им привычная "Столичная", потребовали открыть одну литровую бутыль, на пробу... Это имело пагубные последствия- мы скорешились. А нас почему-то не грузили... И за три( или четыре, не помню) дня мы уложили все 10 бутылей! Они потом уже даже свою приволакивали... Было дело!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность Финляндии, - министр обороны Ниинисте
 
 
 
 
 
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