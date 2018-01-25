 Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, говорится в сообщении венгерского правительства.
"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он также отметил, что этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров, сказал политик.
"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", - добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого "геополитического" вопроса.
"Это для нас хорошая новость, но решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины", - сказал Сийярто.
По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинской-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения закона "Об образовании" в Украине.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.
Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".
Статью седьмую закона "Об образовании" (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность, прислали на рассмотрение Венецианской комиссии. И 8 декабря 2017 года эта комиссия в своих выводах, среди прочего, рекомендовала Украине продолжить переходный период к применению языковой статьи закона "Об образовании".
Никто Вас не ущемляет!
Насчёт Сийярто: на дыбу пидора!! Пошёл он нахуй вместе со своими требованиями.
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Решить можно предложив, что эти юридические гарантии будут касаться лишь тех детей, чьи родители не имеют венгерского паспорта. И провести изменения в закон об гражданстве, где предусмтреть лишение гражданства Украины при наличии венгерского паспорта. Еще венгры, которые не обучались на украинском в школе должны подписать отказ о праве поступать в ВУЗы Украины.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это слова от правительства Финляндии (статья выше). То есть нормальные ограничения для лиц с двумя гражданствами, что можно применить и для венгров.
В ЕСПЧ пусть обращаются.
Надоели уже со своими воплями.
Ну хорошо,пусть не с русскоязычными там путлеровцами,а вот с мексиканцами надо согласовывать?
Почему не надо Канаде и Австралии,Новой Зеландии и США ?!
А вот Украине НАДО!!!
Почему венгры не согласовывают свои законы об образовании с Украиной?!
Або к бісовій матері
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
А ось в не зовсім дружньої нам Угорщини немає навiть жодної державної української школи !
Та i мавпоподібний мордвин та фашист ...)(уйло також як і генетично дуже близький йому угр-гун та націоналіст Сийярто вiн вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших кривавих недругів i супостатів козломордих москалів -кацапів.
Українських шкіл в АРК було -7, тепер у тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму жодної української школи! А по всій проклятій ворожiй личаковiй Росії українських шкіл навіть на 8 мільйонів українців. Немає жодної !
Виходить що «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, Сийярто и )(уйло, оборотиться?»
1 927 988 українців.
Українці в Росії становлять найбільшу українську діаспору в світі. В Росії українською говорить 1,1 млн осіб (2010; у 2002 - 1,8 млн). Згідно з переписом 2010, в РФ проживає 1 927 988 українців, або 1,4 % загальної чисельності населення, що робить їх третьою за величиною етнічною групою після росіян і татар у Росії.
В Биробиджане был переворот.
А кто затронет родной Бердичев
Тому кадухес будет на живот.
Атш-две, атш-две,
Фидерович, запевай.
Миде левой, миде правой,
Бей барабан, бей барабан.
За родной Биробиджан
Азохен вей и танки наши быстры.