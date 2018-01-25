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 Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто

Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона "Об образовании" только при условии достижения договоренности с венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, говорится в сообщении венгерского правительства. 

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

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Он также отметил, что этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров, сказал политик.

"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", - добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого "геополитического" вопроса.

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"Это для нас хорошая новость, но решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины", - сказал Сийярто.

По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинской-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения закона "Об образовании" в Украине.

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Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. 

Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке". 

Статью седьмую закона "Об образовании" (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность, прислали на рассмотрение Венецианской комиссии. И 8 декабря 2017 года эта комиссия в своих выводах, среди прочего, рекомендовала Украине продолжить переходный период к применению языковой статьи закона "Об образовании".

Источник: https://censor.net.ua/n3046455
 
 
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Чего Венгры бухтя...да позакрывали все зимой!
Никто Вас не ущемляет!
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Мадьяры тяжелый народ, много с ними общался, жесткие националисты, даже не знаю с кем можно их сравнить в этом Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто - Цензор.НЕТ 1232
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Та й ми, українці, не такі вже ї легкі, тільки жалісні над-то.
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А что еще ждать? Довели страну до полного упадка и теперь от всех подряд будем терпеть пинки и зуботычины. То поляки свои военные корабли собираются называть именами наших городов, то какие-то венгры ущемились и т.д
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Насчёт кораблей. Есть такая пословица: "Называйте меня хоть горшком, только в печь не ставьте"
Насчёт Сийярто: на дыбу пидора!! Пошёл он нахуй вместе со своими требованиями.
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Сиярто, та не переживай, не до венгров. Тут еще модераторы Ценора не могут правильно перевести с украинского "договоренности с венгерского нацменьшинства в Закарпатье".Источник: https://censor.net.ua/n3046455
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Юридические гарантии написаны на обратной сто́роне Будапештского меморандума
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Он также отметил, что этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров, сказал политик.Источник: https://censor.net.ua/n3046455

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Решить можно предложив, что эти юридические гарантии будут касаться лишь тех детей, чьи родители не имеют венгерского паспорта. И провести изменения в закон об гражданстве, где предусмтреть лишение гражданства Украины при наличии венгерского паспорта. Еще венгры, которые не обучались на украинском в школе должны подписать отказ о праве поступать в ВУЗы Украины.
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Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности. Источник: https://censor.net.ua/n3046456

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это слова от правительства Финляндии (статья выше). То есть нормальные ограничения для лиц с двумя гражданствами, что можно применить и для венгров.
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Конституція України не допускає наявності подвійного громадянства, тому громадянство України має скасовуватись автоматично при наявності іншого. Все інше має розглядатись як порушення Конституції з відповідним карним переслідуванням як порушників, так і державних осіб, які мають за обов'язок слідкувати за цим. І це має стосуватись не тільки угорського громадянства.
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Це не зовсім так. Прочитайте відповідне законодавство України. Друге діло, що законодавство України повинно бути приведено згідно таких вимог.
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Да обойдутся .
В ЕСПЧ пусть обращаются.
Надоели уже со своими воплями.
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Ну а если ЕСПЧ подтвердит их претензии, то ЕСПЧ тоже предлагаете послать в пешее эротическое.
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Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья...ну да, как же иначе, и с монголами аймака Умнеговь, и лично с бабой Фанни с Мукачево и так далее.
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Мне вот интересно,а Трамп тоже свои законы должен с Брайтон-Бич согласовывать? Или ну их....на....?!!
Ну хорошо,пусть не с русскоязычными там путлеровцами,а вот с мексиканцами надо согласовывать?
Почему не надо Канаде и Австралии,Новой Зеландии и США ?!
А вот Украине НАДО!!!
Почему венгры не согласовывают свои законы об образовании с Украиной?!
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Тому, що такі, як ви обирали владу януковича та інших кучмістів. Та влада нічого не робила для зміни законодавства в частині громадянства України. Тепер ви ще раз хочете протягнути у владу людей, які не працюють на Україну. В такому випадку з нас будуть знущатися не тільки мадьяри.
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Це непорядок, коли міністр іншої держави виступає від імені частини громадян України. Треба з'ясувати у тих громадян, чи дійсно він представляє їхні інтереси? Якщо це так, то треба негайно позбавляти їх громадянства України, в разі, якщо вони не вийдуть з громадянства Угорщини. Жування сопель нашої влади в разі такого відвертого втручання у внутрішні справи України є зрадою її інтересів. Всі громадяни України мають бути позбавлені його в разі, якщо вони мають інше - всілякі дурки про термін 2 років для "роздумів", про те, що це стосується високопосадовців, що нема окремого закону, то гнилі відмазки і знущання над Конституцією України.
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+ обмеження прав тих, хто не вчився українською мовою.
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Сіярто, йшов би ти в буду або в пешт
Або к бісовій матері
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А з племенами зулусів та масаїв узгоджувати не потрібно?
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Венгры живут очень компактно, целые села, в которых почти нет чужаков. И этими привилегиями в обучении на венгерском они пользовались всегда! Сломать стереотип сложно. Нужно это было учитывать тем, кто создавал закон и делать все это поэтапно. Украинская национальная идея за четыре года не стала для венгров более привлекательной, потому что жизнь ни для кого не стала лучше. Ни для украинцев, ни для венгров. Пока не будет успехов в экономике, тоже самое будет и с Крымом и с Донбассом. Будут пинки отовсюду. Ключ в экономике! Порошенко разрушил и прос...ал и страну, и ее экономику.
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Только он или кучма с януковичем постарались тоже?
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И СССР тоже. Так было еще при СССРе. Так что представьте себе, как нужно было осторожно подходить к этому вопросу.
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Я якраз уявляю, бо мати із Києва у свій час приїхала до Ужгорода. Та я був там, знаю мадярів, був в Угорщині. Але як не підходь, а вирішувати це треба. Двох стандартів не буде.
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И закон Порошенко о двойнем гражданстве- это тоже бомба замедленного действия. Вы думаете, эти люди сдадут свои венгерские паспорта? Так что будет или двойной стандарт, или большая проблема. Думать надо было не только про то как наказать Саакашвили и Сашу Боровика.
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Где вы видели закон Порошенко о двойном гражданстве? Вас плохо информировали об законах. Зайдите на сайт ВР и почитайте, ведь законы принимает законодательная власть. Потом про венгров, которые не сдадут паспорта. именно по этому должны быть ограничения в правах для лиц с двойным гражданством или лишения украинского гражданства. Пусть выбирают.
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Вообще-то, имея такого соседа как РФ, лучше с другими сосдями не ссориться. Вы же понимаете, что историю пишут победители, они же устанавливают границы.
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На каком основании Боровика лишили украинского гражданства?
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на том основании
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
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Просто Венгрия это ЕС, а по европейскому законодательству запрещено принимать законы ухудшающие права нацменьшинств по сравнению с уже существующими правами.
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Україна не в складі ЄС, а ми говоримо про український закон. Втручання в справи інших країн у законодавстві країн ЄС не передбачено.
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УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ.
Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
А ось в не зовсім дружньої нам Угорщини немає навiть жодної державної української школи !
Та i мавпоподібний мордвин та фашист ...)(уйло також як і генетично дуже близький йому угр-гун та націоналіст Сийярто вiн вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших кривавих недругів i супостатів козломордих москалів -кацапів.
Українських шкіл в АРК було -7, тепер у тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму жодної української школи! А по всій проклятій ворожiй личаковiй Росії українських шкіл навіть на 8 мільйонів українців. Немає жодної !
Виходить що «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, Сийярто и )(уйло, оборотиться?»
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Українці в Угорщині - українська національна меншина на території сучасної Угорщини. Нараховує близько 3000 чоловік, здебільшого,закарпатських українців, які після 1945 залишилися в її межах. Проживають переважно вздовж середньої течії річки Тиси, займаються сільським господарством. Мешкають також у Будапешті.
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"по всій проклятій ворожiй личаковiй Росії українських шкіл навіть на 8 мільйонів українців"

1 927 988 українців.

Українці в Росії становлять найбільшу українську діаспору в світі. В Росії українською говорить 1,1 млн осіб (2010; у 2002 - 1,8 млн). Згідно з переписом 2010, в РФ проживає 1 927 988 українців, або 1,4 % загальної чисельності населення, що робить їх третьою за величиною етнічною групою після росіян і татар у Росії.
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Когда еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.
А кто затронет родной Бердичев

Тому кадухес будет на живот.

Атш-две, атш-две,
Фидерович, запевай.
Миде левой, миде правой,

Бей барабан, бей барабан.

За родной Биробиджан
Азохен вей и танки наши быстры.
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