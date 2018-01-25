 Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, говорится в сообщении венгерского правительства.

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Он также отметил, что этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров, сказал политик.

"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", - добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого "геополитического" вопроса.

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"Это для нас хорошая новость, но решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины", - сказал Сийярто.

По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинской-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения закона "Об образовании" в Украине.

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Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Статью седьмую закона "Об образовании" (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность, прислали на рассмотрение Венецианской комиссии. И 8 декабря 2017 года эта комиссия в своих выводах, среди прочего, рекомендовала Украине продолжить переходный период к применению языковой статьи закона "Об образовании".