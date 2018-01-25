 Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы. ФОТОрепортаж

Занятия с украинскими военнослужащими проводят британские инструкторы по программе "Орбитал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Для украинских военных мы проводим курсы по разным военным специальностям и разного уровня подготовки. В первую очередь - это подготовка сержантского состава, курс подготовки командиров взводов, а также специализированные курсы по определенным направлениям. Наша цель - хорошо подготовить украинских военных к ведению боевых действий в изменившихся условиях современного боя, а также привести ваши подразделения в соответствии согласно стандартам стран-членов НАТО", - отметил командир группы иностранных инструкторов.
По его словам, бойцы положительно восприняли инструкторов и охотно перенимают опыт и знания. "Нам тоже есть чему поучиться у украинских военных, которые вышли из района проведения АТО и имеют опыт участия в боевых действиях на востоке страны", - добавил командир группы иностранных инструкторов.
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