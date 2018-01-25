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 Политика Украины
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 Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы. ФОТОрепортаж

Военнослужащие изучают тактику ведения боевых действий в различных условиях, совершенствуют навыки вождения боевых машин и стрельбе из них, получают знания о специфике работы различных военных подразделений.

Занятия с украинскими военнослужащими проводят британские инструкторы по программе "Орбитал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

"Для украинских военных мы проводим курсы по разным военным специальностям и разного уровня подготовки. В первую очередь - это подготовка сержантского состава, курс подготовки командиров взводов, а также специализированные курсы по определенным направлениям. Наша цель - хорошо подготовить украинских военных к ведению боевых действий в изменившихся условиях современного боя, а также привести ваши подразделения в соответствии согласно стандартам стран-членов НАТО", - отметил командир группы иностранных инструкторов. 

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По его словам, бойцы положительно восприняли инструкторов и охотно перенимают опыт и знания. "Нам тоже есть чему поучиться у украинских военных, которые вышли из района проведения АТО и имеют опыт участия в боевых действиях на востоке страны", - добавил командир группы иностранных инструкторов.

Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 01
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 02
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 03
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 04

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Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 05
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 06
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 07
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 08

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Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 09
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 10
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 11
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 12

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Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 13
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 14
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 15
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 16

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Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 17
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 18
Бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы 19

Источник: https://censor.net.ua/n3046453
 
 
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Раньше грузинские инструкторы тренировали, пока их с мешками на головах не вывезли...
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Чему могут научить британские инструкторы наших, если они сами никогда не воевали старыми автоматами против артиллерии врага... Пускай научат как уворачиваться от снарядов врага при етом не стреляя в ответ потому что перемирие. когда уже иностранцы научат наших котловых хенералов воевать и ценить людей а не организовывать котлы на ровном месте и убегать с поля боя оставляя своих солдат.
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Много чему научить могут. У вас многие сферы военной подготовки просто завалены на бок и лежат: утеряны базовые принципы, методики обучения и, главное, кадры, которые могут быстро и правильно обучить пополнения. Особенно это касается уровня боец-отделение-взвод. Рота-батальон - меньше. Тем более, что учат "на халяву".
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скорее наоборот
выспрашивают что да как
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев тренируют британские инструкторы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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