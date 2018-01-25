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 Euronews дополнил описание сюжета о школе саперов для детей в Евпатории упоминанием об оккупации Крыма, но не изменил видеоверсию

Телеканал Euronews, выпустивший сюжет о том, как оккупационные войска РФ обучают детей в Крыму обращаться с минами, отреагировал на протесты украинских дипломатов.

"Сюжет обновлен 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма", - указано в тексте материала на сайте Euronews, пишет Цензор.НЕТ. 

Текст дополнен таким предложением: "Крым, который рассматривается Москвой как геополитический форпост, был аннексирован у Украины в 2014 году, что привело к вводу санкций Евросоюза и США против России за эти нелегальные действия". В видеоверсии этого нет.

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В текстовой версии сюжета на русском языке есть такие предложения: "В результате референдума в марте 2014 года полуостров Крым был присоединен к России. Референдум и его итоги не признаны Украиной, ЕС И США". В видео этого не произносят.

Напомним, телеканал Euronews снял сюжет о том, как детей в оккупированном Крыму обучают обезвреживать мины. Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал указать, что полуостров был незаконно оккупирован Российской Федерацией, Представительство Украины при ЕС выразило свою обеспокоенность этим сюжетом, глава МИД Литвы осудил Euronews за отсутствие упоминания аннексии. 

Источник: https://censor.net.ua/n3046452
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Євроньюс це лайно, яке останній рік не зауважує війни на сході України, навіть тоді коли в день гинуло по п'ять і більше наших бійців у новинах Європи про це ні слова, це не цікавить "європейців" і нас не має цікавити їх лайно-новини, їх погляди були, якщо не відверто проросійські, то нейтральні, але ніколи цей канал не ставав на бік нашої країни... ЄС кожен день нам говорить про європейські цінності, верховенство права, Россія на нашій землі витерла об них ноги, тому залишатись нейтральними це вищий рівень лицемірства, яке уже декілька років я спостерігаю на каналі євроньоюс.
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Да вы посмотрите все сюжете о Крыме Euronews, за последние два года они все такие!!! нигде об оккупации-аннексии ни слова...
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СМИ... Вот вам, прямо сейчас, на ленте УКРНЕТа:

"Потяг на швидкості "зніс" пасажирський автобус: багато загиблих". Такой вот заголовочек.

Рекомендую открыть ссылку. От "Народной правды". И обалдеть...
https://narodna-pravda.ua/2018/01/25/potyag-na-shvydkosti-znis-pasazhyrskyj-avtobus-bagato-zagyblyh/
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Ну, да. От совершенно бессовестной брехни. Меня название ресурса вышибло, в этом плане. Народная Правда. Туши свет...
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Андрей, так и большинство, в том числе и здешних писателей, черпают новости, знания и жизненный опыт из таких вот источников.
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Сегодня утром (24 января) на территории морского торгового порта «Черноморск» произошло столкновение товарного поезда и автобуса, который перевозил работников порта.
По данным пресс-службы ГУНП, в результате ДТП шесть человек получили телесные пореждения. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, одному понадобилась госпитализация, состояние здоровья опасений не вызывает.
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Правильно. Но... Народной правде нужны клики. Любой ценой. Даже ценой дискредитации собственного названия.
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Ладно, не бери в голову. Вот тебе для расслабона:

Двенадцать верблюдов были сняты с ежегодного конкурса верблюжьей красоты, проходящего в эти дни в Саудовской Аравии, после того, как стало известно, что их владельцы использовали ботокс для придания "роскошной формы" губам своих питомцев, сообщает The Daily Mail. Euronews дополнил описание сюжета о школе саперов для детей в Евпатории упоминанием об оккупации Крыма, но не изменил видеоверсию - Цензор.НЕТ 7250
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Этот сюжет - явный слив кремлевского агитпропа, и Евроньюс уже давно замечен в распространении склёпанных российским агитпропом сюжетов. Надо бы разобраться в технологии и поднаготной этого феномена, наблюдаемого мной уже в течении 17-ти лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныEuronews дополнил описание сюжета о школе саперов для детей в Евпатории упоминанием об оккупации Крыма, но не изменил видеоверсию
 
 
 
 
 
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