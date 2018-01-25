 Euronews дополнил описание сюжета о школе саперов для детей в Евпатории упоминанием об оккупации Крыма, но не изменил видеоверсию

"Сюжет обновлен 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма", - указано в тексте материала на сайте Euronews, пишет Цензор.НЕТ.

Текст дополнен таким предложением: "Крым, который рассматривается Москвой как геополитический форпост, был аннексирован у Украины в 2014 году, что привело к вводу санкций Евросоюза и США против России за эти нелегальные действия". В видеоверсии этого нет.

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В текстовой версии сюжета на русском языке есть такие предложения: "В результате референдума в марте 2014 года полуостров Крым был присоединен к России. Референдум и его итоги не признаны Украиной, ЕС И США". В видео этого не произносят.

Напомним, телеканал Euronews снял сюжет о том, как детей в оккупированном Крыму обучают обезвреживать мины. Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал указать, что полуостров был незаконно оккупирован Российской Федерацией, Представительство Украины при ЕС выразило свою обеспокоенность этим сюжетом, глава МИД Литвы осудил Euronews за отсутствие упоминания аннексии.