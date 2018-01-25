 Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 года командовал сухопутными силами США в Европе.

"Как бы ни жаловались европейские государства на непрозрачность или коррумпированность в Украине, факт состоит в том, что никто не считает, что России нормально использовать силу для изменения суверенных границ европейской страны", - сказал Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященной Европейской безопасности в 2018 году.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin

Ходжес отметил мужество и высокую боеготовность украинских военных, однако его поразила неразвитость координации в оборонном секторе Украины.

Генерал так описал свой визит на Харьковский танковый завод: "Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, - самый знаменитый танк Второй мировой - был там разработан и производился", - отметил Ходжес.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Испытание модернизированного ракетного комплекса C-125 М "Печора" с самонаводящимися ракетами. ВИДЕО

"Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?", - удивился Ходжес.

Ходжес связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области: "Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, как построена их оборонная промышленность, и недостаточной прозрачности, они не покупают, или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор".

Читайте также: Кураторы российских наемников на Донбассе "готовятся" к поставкам в Украину комплексов Javelin, - ИС

Ходжес отметил выдающуюся службу генерала Муженко и подчеркнул важность продвижения по службе младших, более ориентированных на Запад, офицеров.

"Эти вещи настолько же важны, как и предоставление Джавелинов", - подчеркнул Ходжес.