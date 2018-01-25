 Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 года командовал сухопутными силами США в Европе.
"Как бы ни жаловались европейские государства на непрозрачность или коррумпированность в Украине, факт состоит в том, что никто не считает, что России нормально использовать силу для изменения суверенных границ европейской страны", - сказал Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященной Европейской безопасности в 2018 году.
Ходжес отметил мужество и высокую боеготовность украинских военных, однако его поразила неразвитость координации в оборонном секторе Украины.
Генерал так описал свой визит на Харьковский танковый завод: "Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, - самый знаменитый танк Второй мировой - был там разработан и производился", - отметил Ходжес.
"Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?", - удивился Ходжес.
Ходжес связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области: "Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, как построена их оборонная промышленность, и недостаточной прозрачности, они не покупают, или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор".
Ходжес отметил выдающуюся службу генерала Муженко и подчеркнул важность продвижения по службе младших, более ориентированных на Запад, офицеров.
"Эти вещи настолько же важны, как и предоставление Джавелинов", - подчеркнул Ходжес.
"Лань" должен стать основой ударного потенциала украинских ВМС, в соответствии с принятой на ближайшие годы концепцией развития "москитных сил", отмечает издание.
По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.
Ранее Воронченко говорил, что катера проекта 58260 "Лань" будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
В октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряют тактику "волчьей стаи", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.
А дальше иформация о том, что Кузня требует денег...много денег...
Корвет стоит, к примеру 250 мил. долларов
Обратите внимание - ни одного линкора !!!!! ну или коптилки "Кузи" на худой конец !
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ + катера - это никак не просто голожопые катера!
Поставить дальнебойную пушку, взять с собой побольше боеприпасов, иметь значительное количество облсуживающего персонала и так далее!
-
Ну не сможет катер им. Петра П. поражать цели за 10 км...
(аналог американского Гарпуна, между прочим)
Времена "Большой берты" и линкоров "Ямато" уже прошли, дорогой. Причем давно
Вы поздно родились, мичман! Вам бы "Дредноутом" командовать !
Тупые евреи, кстати, уже используют беспилотные сторожевые катера
Чем поможет легкий катер, куда на произвол судьбы посадили парочку солдатов и вооружили автоматами + биноклем?!
Только он не в курсе, что дети наших чинуш конкурсы все выигрывают.
Пример, Порошенко Алексей + Сингапур
И кто поставил его командовать сухопутными силами США в Европе? Подозреваю, без Шоколадного здесь не обошлось !
И пожалуйста, оба слова с большой буквы!
Википедия тебе в руки, неуч !
Это Вы кому ?
Американскому генералу ?
Ай, да молодец.
Давно пора этих неучей мордой в лужу ...
а джавеліни залиште вже собі і забудьте про них.Просто бред но Україна не така вже багата як США моглиб просто допомогти а не так щоб випрашувати в США нам не потрібна Війна ми її не заказували і Росію теж не запрошували в гості допоможіть вигнати їх з України і потім можете не допомагати.Боретеся з терористами допоможіть Українцям і вони допоможуть вам протів Росії Союзники ніколи не заважатимуть і США З ЦЬОГО ТЕЖ БУДЕ КОРИСТЬ ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ ТОМУ УКРАЇНЦІ НЕНАВИДЯТЬ ТЕРОРИСТІВ.
Надо нужную.
Не дают и не надо.
В своих контртерорестических операциях пусть сами участвуют.
Думайте что предлагаете, Сережа.
Об этом сообщает во вторник, 23 января, агентство
Вот так вот.
Панамские офшоры это хорошо.
Украинский офшор еще лучша.
Надо показать американскому генералу что мы можем делать по настоящему хорошие вещи.