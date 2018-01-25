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 Политика Украины
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 Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе

Несмотря на недовольство прогрессом в борьбе с коррупцией в Украине, европейские страны все же не меняют свою политику в отношении санкций.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 года командовал сухопутными силами США в Европе. 

"Как бы ни жаловались европейские государства на непрозрачность или коррумпированность в Украине, факт состоит в том, что никто не считает, что России нормально использовать силу для изменения суверенных границ европейской страны", - сказал Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященной Европейской безопасности в 2018 году.

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Ходжес отметил мужество и высокую боеготовность украинских военных, однако его поразила неразвитость координации в оборонном секторе Украины. 

Генерал так описал свой визит на Харьковский танковый завод: "Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, - самый знаменитый танк Второй мировой - был там разработан и производился", - отметил Ходжес. 

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"Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?", - удивился Ходжес. 

Ходжес связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области: "Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, как построена их оборонная промышленность, и недостаточной прозрачности, они не покупают, или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор". 

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Ходжес отметил выдающуюся службу генерала Муженко и подчеркнул важность продвижения по службе младших, более ориентированных на Запад, офицеров. 

"Эти вещи настолько же важны, как и предоставление Джавелинов", - подчеркнул Ходжес.

Источник: https://censor.net.ua/n3046451
 
 
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Первый серийный ракетный катер украинского производства "Лань" введут в состав Военно-морских сил Украины в 2019 году, передает "Украинский милитаристский портал".
"Лань" должен стать основой ударного потенциала украинских ВМС, в соответствии с принятой на ближайшие годы концепцией развития "москитных сил", отмечает издание.
По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.
Ранее Воронченко говорил, что катера проекта 58260 "Лань" будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

В октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряют тактику "волчьей стаи", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.
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Також, командуючий повідомив про готовність ескізного проекту катера.-
А дальше иформация о том, что Кузня требует денег...много денег...
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Бесплатно только котята родятся Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 3208
Корвет стоит, к примеру 250 мил. долларов
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Да? Как интересно! Вот этот флот ещё способен выйти в море при 3-= баллах. И всё. Но- не при четырех. Даже просто выйти в море. Я уже не говорю о какой-то попытке применить оружие.
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Военно-морские силы Израиля (ивр. ‏חיל הים‏‎ Хейль ха-ям) - военно-морские силы в составе Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров, флотилию подводных лодок, эскадры сторожевых катеров, подразделение морских командос и дополнительные подразделения.
Обратите внимание - ни одного линкора !!!!! ну или коптилки "Кузи" на худой конец ! Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 2721
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Не стоит выдавать желаемое за действительное!
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ + катера - это никак не просто голожопые катера!
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Зачем Израилю как и Ю.Корее какие то серьезные ВМС,если в этом вопросе у них есть полная поддержка США?
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Зачем надо большой корабль?
Поставить дальнебойную пушку, взять с собой побольше боеприпасов, иметь значительное количество облсуживающего персонала и так далее!
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Ну не сможет катер им. Петра П. поражать цели за 10 км...
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они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун"
(аналог американского Гарпуна, между прочим) Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 1034
Времена "Большой берты" и линкоров "Ямато" уже прошли, дорогой. Причем давно Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 1034
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Поставить дальнебойную пушку, взять с собой побольше боеприпасов, иметь значительное количество облсуживающего персонала и так далее!

Вы поздно родились, мичман! Вам бы "Дредноутом" командовать ! Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 6852

Тупые евреи, кстати, уже используют беспилотные сторожевые катера
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У Израеля есть самолеты разведчики, подводные лодки, спутниковое наблюдение...
Чем поможет легкий катер, куда на произвол судьбы посадили парочку солдатов и вооружили автоматами + биноклем?!
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Для вас, козлов, придумали культурную форму общения. А вы ей не пользуетесь.
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адекватные и видавшие виды люди, которых, казалось бы ничем уже не удивишь - поражаются устройству государства Украина.
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Родной, есть места еще удивительней чем Украина. И это та страна, из которой ты сейчас пишешь зарабатывая деревянную копеечку Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 112
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"Выдающуюся службу генерала Муженко"?..Хм...Мне кажется генерал не очень хорошо информирован...Речь идет о том Муженко из за которого погибли украинские солдаты ( число их строго засекречено, почему то) в Иловайске,я не ошибаюсь? Этого сук-киного сына вздернуть бы давно следовало....Откуда у американского генерала такая информация? От самого Муженки?
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Генералу речь студент по обмену писал...
Только он не в курсе, что дети наших чинуш конкурсы все выигрывают.
Пример, Порошенко Алексей + Сингапур
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Да генералы все дураки !
И кто поставил его командовать сухопутными силами США в Европе? Подозреваю, без Шоколадного здесь не обошлось ! Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 1793
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Во как вы с начальником, с Большей буквы)))
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Правильніше буде не "шоколадний", а лоліта...
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Пиши сразу - Президент Украины!
И пожалуйста, оба слова с большой буквы! Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 2997
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Он понимает, что надо лизнуть вождю туземцев, чтобы сотрудничество не нарушить.
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Она (Украина, - ред.) нуждается в средствах противовоздушной обороны, противокибернетических средствах, оборонительных средствах против артиллерийских обстрелов, против снайперов, нуждается в более отвечающей потребностям страны оборонительной индустрии, нуждается в лучшей разведке и средствах наблюдения", - сказал Картер.
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Госпади...до чего порохосрань тупая....у вашего Петюни свое на армию отдавать никто не просит, пусть вернет что украл, и отсидит пожизненое.
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Украину умом не понять. Как можно одновременно воевать с врагом и одновременно с ним торговать, при етом требуя от других стран чтобы они вводили санкции против Рашки.
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Война на Донбассе - это война против определённой ОПГ, имеющей крышу за пределами Донбасса.
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просто генерал не в курсе что это еще долгт по контрактам которые заключили до 2013 года...
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Потому что Джавелины способны делать ТОЛЬКО Штаты !
Википедия тебе в руки, неуч !

Это Вы кому ?
Американскому генералу ?
Ай, да молодец.
Давно пора этих неучей мордой в лужу ...
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контракты были по танкам подписаны еще до войны с рашкой, если не ошибаюсь с малазией или тайванем. В 2013 вроде договорились отстрочить передачу и те что должны были отправиться на экспорт поехали на восток. Контракты нужно выполнять либо возвращать деньги и платить неустойку, иначе с нами никто работать не будет.
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Потерять 7% своей территории,более 10 тыс убитыми,да и много еще чего...Конечно же это все ерунда,куда важней выполнять эти контракты
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Продавать і подаркі получати ??? Ви важаєте що Росія робить нам подаркі з 2014 р. з того часу коли Росія напала на Україну ???Росія що хіба не продає техніку за кордон, якщо Україна вийде з ринку зброї вона втратить місце на ринку зброї тим самим втратить гроші і робочі місця і всесь потеціал розвитку Українських заводів зупинеться і тим самим Україна не буде мати ні зброї ні грошей щоб її купити !!!Ну якщо США продаєте зброю за кордон то могли просто хоть кінути якусь непотрібну техніку Українській Армії Бо кращих союзників чим Україна вам не знайти з борьбою протів терористів і такі заяви амереканця просто принижують США І Україну нехочете допомагати то не допомагайте і не потрібна ваша косточка допомоги Джавіліни вже не потрібні Армії України Скоріше за все потрібна інша техніка
а джавеліни залиште вже собі і забудьте про них.Просто бред но Україна не така вже багата як США моглиб просто допомогти а не так щоб випрашувати в США нам не потрібна Війна ми її не заказували і Росію теж не запрошували в гості допоможіть вигнати їх з України і потім можете не допомагати.Боретеся з терористами допоможіть Українцям і вони допоможуть вам протів Росії Союзники ніколи не заважатимуть і США З ЦЬОГО ТЕЖ БУДЕ КОРИСТЬ ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ ТОМУ УКРАЇНЦІ НЕНАВИДЯТЬ ТЕРОРИСТІВ.
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Не надо нам не нужную технику.
Надо нужную.
Не дают и не надо.
В своих контртерорестических операциях пусть сами участвуют.
Думайте что предлагаете, Сережа.
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Танки вооружение наступательное.Украина просит оборонительное оружие.Генералу сначала необходимо почитать взятые его страной обязательства,когда Украина отказывалась от ЯО.
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Когда тут читаю коменты про "генерала-придурка и в этом стиле",то такое чувство,что я на кацапском форуме Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 3447
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Разницы почти никакой, векторы только различаются. И на "Вру.весне" меня забанили, а здесь все впереди.
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Министры финансов стран Евросоюза подтвердили, что из "черного списка" так называемых налоговых гаваней или оффшоров исключены восемь стран: Панама, Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье".
Об этом сообщает во вторник, 23 января, агентство

Вот так вот.
Панамские офшоры это хорошо.
Украинский офшор еще лучша.
Надо показать американскому генералу что мы можем делать по настоящему хорошие вещи.
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Какой глупый амергенерал. Деньга то уже попилена и припрятана по кубышкам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки, - генерал США Ходжес о политике Украины в оборонном секторе
 
 
 
 
 
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