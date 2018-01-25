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 Политика Украины
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Все про:Княжицкий (135) майдан (3752) Портнов (344) интервью (106)

 Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова

В эфире на телеканале ZIK соратник Януковича Андрей Портнов промолчал об истинной причине Революции Достоинства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу народного депутата Николая Княжицкого. 

"Я посмотрел наконец интервью Влащенко с Портновым. Интересно. Андрей называет войну войной. И не просто войной, а российско-украинской войной. Он считает своей ошибкой поход на работу в администрацию Януковича. Удивительно, что он фактически (хотя и другими словами) говорит, что не скучает по Украине", - отмечает Княжицкий. 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО

Он подчеркивает, что по мнению Портнова, власть не заинтересована в освобождении Донбасса, "потому что тогда оппозиционных к ней сил в парламенте, которые там, на Востоке, победят будет значительно больше". Кроме того, соратник Януковича высказался в поддержку НАБУ и привлечения иностранцев к созданию антикоррупционного суда - в качестве гарантии его независимости. 

"С чем я не согласен в этом разговоре Наталии и Андрея (именно разговоре, потому что это было не жесткое интервью, а разговор почти единомышленников)? Оба собеседника молчат о том, что целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости. От власти, которая призвала ввести российские войска и готовилась возвращаться к колониальному статусу. Да и опасность в выборах на Донбассе после освобождения заключается не в том, что выберут там порядочных некоррумпированных современных патриотичных людей, а в том, что победить могут как всегда пророссийские коррупционеры. Это мои мысли о мыслях собеседников, которых так много тех, кто обсуждает эту программу, думаю, не успели посмотреть. Интересно было бы также узнать, какой идиот из моей партии "Народный фронт" звонил Наталье и угрожал судьбой Бузины и не является ли это бездоказательным фейком", - подчеркнул Княжицкий.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко

Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова 01

Напомним, народный депутат от БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK в знак протеста против трансляции передачи с участием беглого заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3046450
 
 
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Народ нанимает людей во власть,народ и скидывает ее согласно статьи №5 Конституции Украины,ибо Он,Народ, есть единственная Легитимная власть в государстве Украина.Кто не согласен пишите письма Плешивым окуркам Кремля.Никакого переворота в Украине не было.
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А в том и состоит демократия, что простые люди не дают сделать то, что пытается сделать власть.
Вот у соседей с севера вместо демократии, "стабильность".
Янукович кстати сам мастерком и штроборезом работал, или семья строить помогала? Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова - Цензор.НЕТ 818
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100%!!! Скидывает и будет скидывать! И пока, что - революциями, т.к. все прутся во власть с гаслами: "нашими первыми законами будут: Закон об импичменте преза и об отзыве нардепа!!!". А добравщись до "кормушки" их мнение радикально меняется: "Нет, украинцам эти законы не интересны, им важнее О приХватизации и продаже земли!". Вот у народа и остаётся в руках единственный инструмент - это революция, что бы кАзлам объяснить, что украинцам важнее! И нынешним кАзлам, кажется таким же методом объяснять придётся!!!
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Крым отдан в аренду Плешивому,пусть покушают накушаются рюсскага Мира.Они сами этого хотели на рехверендуме... Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова - Цензор.НЕТ 4955а поскольку Республика Крым была тогда Автономной в составе Украины,то пусть живут на РАБссии временно,они всё равно Мигранты РАБссии и печать стоит у них у каждого круглая МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РАБссии.. Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова - Цензор.НЕТ 4955
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спроси у жителей Крыма а хотят ли они в то общество где их ненавидят??? запрещают даже в магазинах говорить по русски Цитат министра КУЛЬТУРЫ????какой?-"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, - пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там никакой генетики, это сознательно завезенные (города, - прим.ред.). Черкассы - славный гетманский и Шевченков край. Сам город Черкассы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа.

Ещё цитата ещё одного культурного "Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях. Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них, "
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А это кому перепали блага от революции ПИАНИСТ МАЙДАНА!! призывавший к свержению разжиревшего януковича и....только один эпизод а сколько неизвестных широкой публики таких затрат министра ???
Министр культуры Украины Евгений Нищук в аэропорту швейцарского Цюриха пользовался услугами VIP-сервиса.Отмечается, что министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету.Согласно прайс-листу, который размещен на сайте аэропорта, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH.( 1 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК =30.200 грн итого пользование этой услугой= 24000ГРН -те пятнадцать месячных пенсий работников культуры!!!!! 15 пенсий за пользование авто по территории аэропорта!!! (На фото видно, что Нищука сопровождали две женщины, поэтому, , такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен.. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 тысяч гривен.итого только в один конец 100.000 грн только транспорт
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Ну и в чем криминал? Всем известно, что цели Майдана успешно похерены Порошенко, и произошла только техническая смена власти. Майдан не ставил такую цель, но это есть дефакто.
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какая на х...не техническая смена власти, а защита Независимости, ..СЕМЬЯ № ДВА!!!!
Тато - президент
Мама - голова Українського культурного фонду
Тато президента - Герой України
Син президента - народний депутат України
Дружина сина - займається агробізнесом, спікер по агросектору на Давоському економічному форумі
Кум мами - Генеральний прокурор
Дружина кума - народний депутат України, представник президента у Верховній Раді
Кум тата - міністр з питань інформаційної політики
Кум тата - екс-президент України
Кума тата - відома українська співачка, народний депутат України
Армійський друг тата - народний депутат України, перший заступник фракції імені Тата


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Есть еще несколько причин, почему "власть не торопится освобождать Донбасс". И одна из них, сохранение инструментария международного давления на кремль.
Ведь войну Украина ведет не с "ополченцами Донбасса", а с ополченцами ЗаМКАДья и командирами его регулярных войск.
Донбасс, свершившийся факт, никого не кормил, а кормился. Ранее Украиной, теперь северной империей. Ну и пусть его империя до развала покормит.
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USSR никогда не обладал большим экспортным потенциалом, ибо выкачивать недра и не работать головой, значит оставаться отсталым.
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Кондитер принял власть с 7 июня 2014 года когда Крым уже забрала Ангеля Меркель,Франсуа Олланд и плешывый мудак
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Для кого как. Для политиков, которые не могли дорваться до власти при Януковиче, интересовало лишь его отдаление от корыта, часть бизнеса тоже интересовал только этот вопрос, потому что у кого-то донецкие на тот момент уже что-то отжали, у кого-то собирались отжать, кому-то просто не давали подняться, поскольку наверху свои были все устроены.
При этом да, была часть политиков, которые не столько ради власти участвовали, сколько из своих принципов, чтобы как можно подальше от России, они вот хотели не столько Януковича убрать, сколько поменять внешнеполитический курс, но и среди них, принципиальных, были те, кто хотел не просто курс поменять, но также самим дорваться до власти. Так что были и те, и те. Порошенко, Тимошенко и многие другие - это старая гвардия, люди той самой системы, они могут вести другой дорогой, но вести будут также, как и предыдущие.

Система не поменялась, а революция - это смена системы, а не имени президента, премьера или курса Россия-ЕС.
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Странное совпадение,кусок Грузии отнимал Плешивый с помощью другого президента Франции Николя Саркози в 2008 году..
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Стало беспокоить, что крысы кудато внезапно исчезли. Как перед гибелью корабля. Уж который день, ни тебе Лерки Ларченко, ни Исландии, ни всякой другой нечести. Только Гыг, Серов да иногда Сенатор. Тишина. Что вчера, что сегодня.
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не парься особо,РАБссии Кранты один хер с 1 февраля.Готовь Попкорн.. Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова - Цензор.НЕТ 1086
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Да и то, Сенатор вчера какой-то вялый был. Я его провоцировал на скандал, а он не повелся. Может, перетрудились и надорвались на работе?
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На 1 января 2014 года в Украине работало 16 миллиардеров РАБссии,включая Рому Абраиовича,братьев вРотеннбергов,Михаила Фридмана и прочих Курченко Тимченков...,на сегодня их осталось кажется трое и те уже под Санкциями Конгресса...
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все уехали вместе со своими миллиардами, кто в этом виноват ?
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Обо все цели и мечты Майдана Барыга и его соевые прихвостни смачно вытерли жопы и ноги.
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Я бы квалифицировал это несколько иначе. Воспользовавшись реальным гневом восставшего народа, кучка проходимцев воспользовалась этим и, получив на договорняке в вене мандат на державу, очень технично пришла во власть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦелью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова
 
 
 
 
 
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