 Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу народного депутата Николая Княжицкого.
"Я посмотрел наконец интервью Влащенко с Портновым. Интересно. Андрей называет войну войной. И не просто войной, а российско-украинской войной. Он считает своей ошибкой поход на работу в администрацию Януковича. Удивительно, что он фактически (хотя и другими словами) говорит, что не скучает по Украине", - отмечает Княжицкий.
Он подчеркивает, что по мнению Портнова, власть не заинтересована в освобождении Донбасса, "потому что тогда оппозиционных к ней сил в парламенте, которые там, на Востоке, победят будет значительно больше". Кроме того, соратник Януковича высказался в поддержку НАБУ и привлечения иностранцев к созданию антикоррупционного суда - в качестве гарантии его независимости.
"С чем я не согласен в этом разговоре Наталии и Андрея (именно разговоре, потому что это было не жесткое интервью, а разговор почти единомышленников)? Оба собеседника молчат о том, что целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости. От власти, которая призвала ввести российские войска и готовилась возвращаться к колониальному статусу. Да и опасность в выборах на Донбассе после освобождения заключается не в том, что выберут там порядочных некоррумпированных современных патриотичных людей, а в том, что победить могут как всегда пророссийские коррупционеры. Это мои мысли о мыслях собеседников, которых так много тех, кто обсуждает эту программу, думаю, не успели посмотреть. Интересно было бы также узнать, какой идиот из моей партии "Народный фронт" звонил Наталье и угрожал судьбой Бузины и не является ли это бездоказательным фейком", - подчеркнул Княжицкий.
Вот у соседей с севера вместо демократии, "стабильность".
Янукович кстати сам мастерком и штроборезом работал, или семья строить помогала?
Ещё цитата ещё одного культурного "Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях. Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них, "
Министр культуры Украины Евгений Нищук в аэропорту швейцарского Цюриха пользовался услугами VIP-сервиса.Отмечается, что министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету.Согласно прайс-листу, который размещен на сайте аэропорта, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH.( 1 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК =30.200 грн итого пользование этой услугой= 24000ГРН -те пятнадцать месячных пенсий работников культуры!!!!! 15 пенсий за пользование авто по территории аэропорта!!! (На фото видно, что Нищука сопровождали две женщины, поэтому, , такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен.. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 тысяч гривен.итого только в один конец 100.000 грн только транспорт
Тато - президент
Мама - голова Українського культурного фонду
Тато президента - Герой України
Син президента - народний депутат України
Дружина сина - займається агробізнесом, спікер по агросектору на Давоському економічному форумі
Кум мами - Генеральний прокурор
Дружина кума - народний депутат України, представник президента у Верховній Раді
Кум тата - міністр з питань інформаційної політики
Кум тата - екс-президент України
Кума тата - відома українська співачка, народний депутат України
Армійський друг тата - народний депутат України, перший заступник фракції імені Тата
Ведь войну Украина ведет не с "ополченцами Донбасса", а с ополченцами ЗаМКАДья и командирами его регулярных войск.
Донбасс, свершившийся факт, никого не кормил, а кормился. Ранее Украиной, теперь северной империей. Ну и пусть его империя до развала покормит.
При этом да, была часть политиков, которые не столько ради власти участвовали, сколько из своих принципов, чтобы как можно подальше от России, они вот хотели не столько Януковича убрать, сколько поменять внешнеполитический курс, но и среди них, принципиальных, были те, кто хотел не просто курс поменять, но также самим дорваться до власти. Так что были и те, и те. Порошенко, Тимошенко и многие другие - это старая гвардия, люди той самой системы, они могут вести другой дорогой, но вести будут также, как и предыдущие.
Система не поменялась, а революция - это смена системы, а не имени президента, премьера или курса Россия-ЕС.