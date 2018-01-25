 Целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости, - Княжицкий прокомментировал интервью Портнова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу народного депутата Николая Княжицкого.

"Я посмотрел наконец интервью Влащенко с Портновым. Интересно. Андрей называет войну войной. И не просто войной, а российско-украинской войной. Он считает своей ошибкой поход на работу в администрацию Януковича. Удивительно, что он фактически (хотя и другими словами) говорит, что не скучает по Украине", - отмечает Княжицкий.

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Он подчеркивает, что по мнению Портнова, власть не заинтересована в освобождении Донбасса, "потому что тогда оппозиционных к ней сил в парламенте, которые там, на Востоке, победят будет значительно больше". Кроме того, соратник Януковича высказался в поддержку НАБУ и привлечения иностранцев к созданию антикоррупционного суда - в качестве гарантии его независимости.

"С чем я не согласен в этом разговоре Наталии и Андрея (именно разговоре, потому что это было не жесткое интервью, а разговор почти единомышленников)? Оба собеседника молчат о том, что целью Майдана была не техническая смена власти, а защита Независимости. От власти, которая призвала ввести российские войска и готовилась возвращаться к колониальному статусу. Да и опасность в выборах на Донбассе после освобождения заключается не в том, что выберут там порядочных некоррумпированных современных патриотичных людей, а в том, что победить могут как всегда пророссийские коррупционеры. Это мои мысли о мыслях собеседников, которых так много тех, кто обсуждает эту программу, думаю, не успели посмотреть. Интересно было бы также узнать, какой идиот из моей партии "Народный фронт" звонил Наталье и угрожал судьбой Бузины и не является ли это бездоказательным фейком", - подчеркнул Княжицкий.

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Напомним, народный депутат от БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK в знак протеста против трансляции передачи с участием беглого заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.