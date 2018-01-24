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 В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент

В аннексированном Россией Крыму поддержать украинскую церковь приходят не только верующие христиане, но и мусульмане - крымские татары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському.Крим сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский, владыка Климент.

"Сила нашей паствы в том, что это не только этнические украинцы, это православные христиане различных национальностей. Они приходят в церковь, как домой; им здесь уютно и спокойно. В кафедральном соборе, в Симферополе, люди чувствуют то, чем они жили до 2014 года. В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и в этом сила, потому что мы понимаем друг друга без слов ", - сказал Климент.

Также читайте: В УПЦ КП в Крыму осталось четверо священников, - архиепископ Климент 

Источник: https://censor.net.ua/n3046449
 
 
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Вот где видна истинная вера...
Но наше правительство носит иконы Лаврским попам...
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"....потому что мы понимаем друг друга без слов"
Чудны дела твои Господни, народ, с котрым в прошлом украинцы воевали сотни лет ( и не зря) стал самым близким В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент - Цензор.НЕТ 2214

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"Вы там держитесь"
-
Старший сын Петра Порошенко прилетел в Давос, чтобы поддержать во время выступления свою жену Юлию.
https://kp.ua/politics/599056-syn-poroshenko-pryletel-v-davos-chtoby-podderzhat-zhenu-na-forume
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Молодцы !
И за Президента, и за членов его семьи не стыдно.
Не то что в соседнеем государстве......

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Прям с мальдивской купели на работу в Давос
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Ну не с армейского же тулупа с валенками В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент - Цензор.НЕТ 2366
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Треба єднатися. Бог один для всіх. Хай Господь Вас всіх береже
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Так кримські татари теж проти диявольського безбожного кацапа, тобто гяура. Бог один і для кримчаків, і для християн - релігії різні. А їхні антагоністи-кацапи Бога не визнають зовсім. Мацковський патріархат - безбожна секта.
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Українці признали. Як колись і грузини свою національну признали, як серби свою признали. А потім ці церкви признали і Вселенські патріархи, як доконаний факт.
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Как беларус скажу, что после свержения диктатуры Лукашенко Беларуская Православная церковь обьявит о своей автокефалии и независимости от Москвы. ПОпу Гундяеву будете целовать в России, а не в Беларуси или Украине.
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Нас не цікавит думка "православних" кацапів і "православних" сербів. І рано чи пізно попи мп тікатимуть з нашої землі без спідниць і чепчиків.
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Нуждаются ли украинцы чтоб их кто-то признавал?
Смешной ты.
Мы были есть и будем, а остальное..... В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент - Цензор.НЕТ 4641
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"Церковь сильна Духом Святым....."

Краснопёрые звёзды тоже от Духа Святого появляются на обрамлении иконостасов в церквях?
В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент - Цензор.НЕТ 3170
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Обычная шарманка от путинской пропаганды. Уныло до тошноты.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент
 
 
 
 
 
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