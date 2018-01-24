 В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському.Крим сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский, владыка Климент.
"Сила нашей паствы в том, что это не только этнические украинцы, это православные христиане различных национальностей. Они приходят в церковь, как домой; им здесь уютно и спокойно. В кафедральном соборе, в Симферополе, люди чувствуют то, чем они жили до 2014 года. В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и в этом сила, потому что мы понимаем друг друга без слов ", - сказал Климент.
Но наше правительство носит иконы Лаврским попам...
Чудны дела твои Господни, народ, с котрым в прошлом украинцы воевали сотни лет ( и не зря) стал самым близким
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Старший сын Петра Порошенко прилетел в Давос, чтобы поддержать во время выступления свою жену Юлию.
https://kp.ua/politics/599056-syn-poroshenko-pryletel-v-davos-chtoby-podderzhat-zhenu-na-forume
И за Президента, и за членов его семьи не стыдно.
Не то что в соседнеем государстве......
Смешной ты.
Мы были есть и будем, а остальное.....
Краснопёрые звёзды тоже от Духа Святого появляются на обрамлении иконостасов в церквях?