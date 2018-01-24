 В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському.Крим сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский, владыка Климент.

"Сила нашей паствы в том, что это не только этнические украинцы, это православные христиане различных национальностей. Они приходят в церковь, как домой; им здесь уютно и спокойно. В кафедральном соборе, в Симферополе, люди чувствуют то, чем они жили до 2014 года. В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и в этом сила, потому что мы понимаем друг друга без слов ", - сказал Климент.

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