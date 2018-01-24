 В соцсетях пожаловались, что с бойцов 92-й ОМБр собирают деньги на обустройство, командование начало внутреннее расследование

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщили на официальной facebook-странице 92-й ОМБр.

Согласно сообщению 92-й омбр, пользователи соцсети Facebook обнародовали данные о том, что с военнослужащих 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й омбр собираются деньги "на решение вопросов повседневной жизнедеятельности батальона".

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"Командование подчеркивает, что ситуация будет исправлена, принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.