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Все про:деньги (715) военнослужащие (3426) 92 отдельная механизированная бригада (10)

 В соцсетях пожаловались, что с бойцов 92-й ОМБр собирают деньги на обустройство, командование начало внутреннее расследование

Командование 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начало служебное расследование из-за сообщения о сборе средств с военнослужащих.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщили на официальной facebook-странице 92-й ОМБр.

Согласно сообщению 92-й омбр, пользователи соцсети Facebook обнародовали данные о том, что с военнослужащих 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й омбр собираются деньги "на решение вопросов повседневной жизнедеятельности батальона". 

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"Командование подчеркивает, что ситуация будет исправлена, принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.

В соцсетях пожаловались, что с бойцов 92-й ОМБр собирают деньги на обустройство, командование начало внутреннее расследование 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046447
 
 
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Как бы 1000 грн в день, умноженная на коэф. инфляции - это очень много.
Можно что-то и пожертвовать!
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Ти щойно звідти, кацапчику з-під італійського проксі?
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Як у школі з батьків, система не зламана її механізм справно працює.
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Приїдуть з перевіркою. Поперевіряють, поснідають, пообідають, повечеряють, посплять, і напишуть, що інформація фейсбуку не підтвердилась. У соцмережах поскаржилися, що з бійців 92-ї ОМБр збирають гроші на облаштування, командування почало внутрішнє розслідування - Цензор.НЕТ 4267
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🇺🇦 XO.München 🇩🇪‏ @dd81927 3 часа назад

вам уже сообщали, что здесь в Баварии, на этом самом крупном полигоне США в Г., каждые 4 месяца идут тренировки со статистами, играющими местных жителей и владеющими русским языком? не? ну вот теперь сообщили.
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а вообще нормально что они себе есть на кострах готовят в котелках и на сковородках? по моему это позор.
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Козли в лампасах и дальше все заганяют
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я в сссре дохлом в месяц получал 3 рубля 50 копеек.и за это бабло маршал Малиновский в 1966 году хотел чтобы я защищал дохлый ссср У соцмережах поскаржилися, що з бійців 92-ї ОМБр збирають гроші на облаштування, командування почало внутрішнє розслідування - Цензор.НЕТ 9095
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А ты Родину только за деньги защищаешь?

То-то я смотрю, как ты здесь за бабки надрываешься. Где деньги - там и Родина?
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Бате моему осенью 1941 года кашу привозили раз в 3-4 дня,дожди и разбитые дороги не давали вовремя привозить солдатские пайки.мужики голодными ходили сутками.получше дела были у разведчиков и танкистов.Зимой 1941 года наладили доставку американской тушонки и медикаментов.Потери уменьшились значительно.
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А что вы удивляетесь? За джавелины деньги надо платить. Зато Ходжес похвалил мужеложенко. Во как!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ соцсетях пожаловались, что с бойцов 92-й ОМБр собирают деньги на обустройство, командование начало внутреннее расследование
 
 
 
 
 
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