Изменения в зимнем расписании занятий студентов снизят нагрузку на бюджеты университетов, - Минобразования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
"Речь не идет об уменьшении объемов обучения, о его сокращении, а о том, что иначе расставляются эти занятия. Выделяется более концентрированно время для работы над курсовыми работами, на практику", - пояснил Шаров.
По его словам, такие специальные меры предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет университетов, снизить расходы на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период.
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Напомним, 16 января стало известно, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.
Он летал на Мальдивы, чтобы снизить расходы Мариинского Дворца на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период.
Может всех детей по его схеме учить?
Гройсману крикнуть "Спасибо, Родной!"
Долгие годы живи, не болей
Жить стало лучше, жить стало веселей! "
Після підвищення тарифів для ТЕС, підприємства ринку теплової генерації, 70% якого належить українському олігарху Рінату Ахметову, отримуватимуть значно більше надходжень від ДП «Енергоринок». Таким чином, холдинг Ахметова ДТЕК отримає в 2018 році не менше 10 мільярдів гривень надприбутків.
«Кожен українець, який користується електрикою, сьогодні переплачує монополісту Ринату Ахметову і допомагає йому збільшувати непомірні статки. При цьому апетити олігарха постійно зростають, тому НКРЕКП і готує чергове підвищення цін», - написав Денис Казанський.© Детальніше читайте на ASN: http://asn.in.ua/ua/news/news/143695-akhmetov-poluchil-ot-nackomissii-po-ehnergetike-10.html
Не преподаватели, не студенты...а КОМУНАЛКА!
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Так может позакрывать все?
которые институты собрали со студентов наперед за год обучения
уже давно на депозите в мэстном банке под праценты.
Праценты капают ректору-дирехтору ентага иститута.
И нех ходить на учебу -
енто ж надо платить за тепло-свет,
зарплату преподам,-
в общем увеличивать затраты.
Выход -
платите за все 5 лет,
приходите через 5 лет за дипломом.
А сейчас марш по домам,
не маячте перед глазами.
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Год обучения стоит, например, 10.000 грн.
Для диплома надо 5 лет, либо учишься или докупаешь сколько не хватает.
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Все рабочее! По такой же схеме люди трудовой стаж до пенсии покупают.
Спочатку соєві кричали, що Університет ім. Шевченка не припиняв заняття на зиму, тепер вже кажуть, що це, виявляється, економія бюджетних коштів. Скоро, мабуть, почнуться розмови, що молоді замість навчання треба працювати.