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 Общество
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Все про:Университет (124) Минобразования (871) коммунальные услуги (238) отопительный сезон (131)

 Изменения в зимнем расписании занятий студентов снизят нагрузку на бюджеты университетов, - Минобразования

Изменения расписания во многих украинских университетах связанные с экономией, речь не идет об уменьшении объемов обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

"Речь не идет об уменьшении объемов обучения, о его сокращении, а о том, что иначе расставляются эти занятия. Выделяется более концентрированно время для работы над курсовыми работами, на практику", - пояснил Шаров.

По его словам, такие специальные меры предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет университетов, снизить расходы на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период.

Также читайте: Ни один вуз в Украине не прекратил учебный процесс в связи проблемой энергоэффективности, - Минобразования

Напомним, 16 января стало известно, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046446
 
 
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правильно деньги нужны для более важных дел например ПЕЦЕ слетать на мальдивы!!
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ти, шо, він же за свої з сліпого траста )
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да да как в том анекдоте про тумбочку.....
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Шо вы на Пецю гоните!
Он летал на Мальдивы, чтобы снизить расходы Мариинского Дворца на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период.
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В каком ВУЗе образование получал премьер министр Гройсман?
Может всех детей по его схеме учить?
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"Хочется всей украинской страной
Гройсману крикнуть "Спасибо, Родной!"
Долгие годы живи, не болей
Жить стало лучше, жить стало веселей! "
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Правільніше запитати, в якому ВНЗ навчалась Гриневич та її діти.
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Рехформа Вована базарного - вчитись вредно!
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Переконують нас що геноцидні реформи і покращення оффшорника тут ні до чого. Чого ж раніше такого ніколи не було?
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28 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, попередила українців, що наступного року підвищить ціну на електроенергію майже на 16 відсотків. Підвищення оптово-ринкової вартості буде здійснюватися в два етапи: з 1 січня на 9,5% і з 1 квітня ще на 6,1%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав український блогер Денис Казанський.
Після підвищення тарифів для ТЕС, підприємства ринку теплової генерації, 70% якого належить українському олігарху Рінату Ахметову, отримуватимуть значно більше надходжень від ДП «Енергоринок». Таким чином, холдинг Ахметова ДТЕК отримає в 2018 році не менше 10 мільярдів гривень надприбутків.
«Кожен українець, який користується електрикою, сьогодні переплачує монополісту Ринату Ахметову і допомагає йому збільшувати непомірні статки. При цьому апетити олігарха постійно зростають, тому НКРЕКП і готує чергове підвищення цін», - написав Денис Казанський.© Детальніше читайте на ASN: http://asn.in.ua/ua/news/news/143695-akhmetov-poluchil-ot-nackomissii-po-ehnergetike-10.html
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В нашей стране самое дорогое - КОМУНАЛКА!
Не преподаватели, не студенты...а КОМУНАЛКА!
-
Так может позакрывать все?
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Дэнги,
которые институты собрали со студентов наперед за год обучения
уже давно на депозите в мэстном банке под праценты.
Праценты капают ректору-дирехтору ентага иститута.

И нех ходить на учебу -
енто ж надо платить за тепло-свет,
зарплату преподам,-
в общем увеличивать затраты.

Выход -
платите за все 5 лет,
приходите через 5 лет за дипломом.
А сейчас марш по домам,
не маячте перед глазами.
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НОУ-ХАУ для правительства!
-

Год обучения стоит, например, 10.000 грн.
Для диплома надо 5 лет, либо учишься или докупаешь сколько не хватает.
-
Все рабочее! По такой же схеме люди трудовой стаж до пенсии покупают.
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Изменения в зимнем расписании занятий студентов снизят нагрузку на бюджеты университетов, - Минобразования.

Спочатку соєві кричали, що Університет ім. Шевченка не припиняв заняття на зиму, тепер вже кажуть, що це, виявляється, економія бюджетних коштів. Скоро, мабуть, почнуться розмови, що молоді замість навчання треба працювати.
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Так отключить от света и отопления всю Кончу - Заспу , Козын , так называемые царские сёла в Киеве ,где живут казнокрады которые грабят Украинский Народ . И пусть молодёжь учится в тепле . Отключить Верховную Раду от отопления
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Пан з МОН хоч щось чув про технології енергозбереження? Чи він занадто реформатор? До речі, а скільки опалення коштує у школах та дитячих садочках? А в школах взагалі немає контрактного навчання...
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Больше маразма! А больных можно выписать с больниц с заявлениями - Приходите летом, чтобы "снизить расходы на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период."
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Зачем Украине 80% населения с высшим образованием низкого качества? Отбора практически нет! Любой дурак за деньги родителей "реализует свое право" на доступ к образованию, пять лет паразитирует на родителях и ... остается дураком всю оставшуюся жизнь. В Европе ВУЗы заканчивают всего 30% населения, но почему тогда там есть наука и ее достижения внедряются в жизнь людей, социальных институтов и воплощаются в технических достижениях. У нас образование "есть", но науки нет и ее редкие достижения вообще не внедряются. В 2015 году 86% выпускников школ поступили в ВУЗы, после окончания которых 70% "дипломированных специалистов" будут безработными еще пару лет на шее родителей, а потом станут тем кем бы и стали сразу "без всех этих хлопот" - дворниками, сантехниками, матерями-одиночками и просто старшими куда пошлют, пока не научатся что то реально делать. И только тогда они наконец то станут работать и платить налоги... Мы страна бездельников, тунеядцев и паразитов. Ленивые и мечтающие о государственной кормушке дураки стремятся получить не диплом, а "аусвайс в коррупцию"... Вот так и живем - Гройсман премьер, Луценко прокурор и ворюга-президент...
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ВОТ КАК УНИЧТОЖАЮТ ПО НАСТОЯЩЕМУ УКРАИНЦЕВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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В Польше дипломы не нужны, они там не пригодятся.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИзменения в зимнем расписании занятий студентов снизят нагрузку на бюджеты университетов, - Минобразования
 
 
 
 
 
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