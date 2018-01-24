Изменения в зимнем расписании занятий студентов снизят нагрузку на бюджеты университетов, - Минобразования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

"Речь не идет об уменьшении объемов обучения, о его сокращении, а о том, что иначе расставляются эти занятия. Выделяется более концентрированно время для работы над курсовыми работами, на практику", - пояснил Шаров.

По его словам, такие специальные меры предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет университетов, снизить расходы на коммунальные платежи, особенно высокие в зимний период.

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Напомним, 16 января стало известно, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.