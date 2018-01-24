 "Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Когда мы встречались в первые несколько раз, мы провели ряд отличных предварительных обсуждений, предварительных дискуссий о том, как должна выглядеть миротворческая миссия, как обеспечить безопасность в регионе, которая позволит реализовать положения минских соглашений. Но после нескольких раундов переговоров, Россия вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной - войска и техника свободно ее пересекают - пока безопасность в регионе обеспечивается только пророссийскими вооруженными формированиями и пока продолжают применять тяжелые вооружения - это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях. Это приведет к еще большему расколу", - отметил Волкер.



"В общем, Россия в ходе наших последних переговоров опять вернулась к своей сентябрьской идее, которую я только что озвучил. Посмотрим, будет ли позиция России оставаться неизменной. Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - добавил дипломат.

"Я с нетерпением жду, что скажет господин Сурков", - сказал он, при этом К.Волкер напомнил, что переговоры должны пройти в пятницу в Дубае.

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По его словам, "России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир". "На данный момент Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не разрешится", - заявил К.Волкер.

Он отметил, что "Россия упорствует и от этого никуда не деться". "Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт", - подчеркнул спецпредставитель США по Украине.