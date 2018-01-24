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 "Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет запланированной на конец текущей недели встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, отметив при этом, что контакты с ним в последнее время не вызывали оптимизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Когда мы встречались в первые несколько раз, мы провели ряд отличных предварительных обсуждений, предварительных дискуссий о том, как должна выглядеть миротворческая миссия, как обеспечить безопасность в регионе, которая позволит реализовать положения минских соглашений. Но после нескольких раундов переговоров, Россия вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной - войска и техника свободно ее пересекают - пока безопасность в регионе обеспечивается только пророссийскими вооруженными формированиями и пока продолжают применять тяжелые вооружения - это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия  в таких миротворческих операциях. Это приведет к еще большему расколу", - отметил Волкер.

"В общем, Россия в ходе наших последних переговоров опять вернулась к своей сентябрьской идее, которую я только что озвучил. Посмотрим, будет ли позиция России оставаться неизменной. Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - добавил дипломат.

"Я с нетерпением жду, что скажет господин Сурков", - сказал он, при этом К.Волкер напомнил, что переговоры должны пройти в пятницу в Дубае.

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По его словам, "России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир". "На данный момент Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не разрешится", - заявил К.Волкер.

Он отметил, что "Россия упорствует и от этого никуда не деться". "Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт", - подчеркнул спецпредставитель США по Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3046445
 
 
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Ну объясните мне кто-нибудь почему эти два клоуна до сих пор не сидят?

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хіба є хтось щоб партнерів посадити
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То есть тебя они устраивают? Почему я не удивлены, что защитники пороха это и защитники оппоблока? "Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым - Цензор.НЕТ 1227
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удивлена
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Оптимістично - ні, але рішуче - так! "Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым - Цензор.НЕТ 9210 Та й взагалі, стратегічна задача - не домолвитися, а знищити кацапію.
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А навіщо вхолосту витрачати зусилля? Загнуться кацапи - пухлий ин сам приповзе, щоб ногу полизати, без будь-яких зусиль.
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почему не показать снимки со спутника - движение военных колонн из России через неконтролируемую границу? И поставить вопрос об эмбарго?
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Кто вскрыл границу Украины после голосования в ДурьДуме РАБссии 1 марта 2014 года?Ясный перец это Украина напала на Крым и Дамбац.
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Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у pоссии возникнет желание прекратить конфликт", - подчеркнул спецпредставитель США по Украине. - разве можно сказать ещё прямее, ну это ставит точки над i - как в старом анекдоте
- спас девочку от изнасилование,
- а это как?,
- уговорил.
ну пусть готовится, кстати, время на коленях покажется руснявым прекрасной жизню.
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1 февраля РАБссии Кирдык.ставлю 10 копеек против 100 долларов.
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Да ну какие миротворцы нафиг .Это же бред полный . Интересно кто ето запустил первый. Если Запад то они наивны как дети. Если кацапы то они хотят узаконить и утвердить своих окупантов как миротворцев. А если соевый батон , то он просто хочет кинуть абсолютно беспонтовую идею в массы как грелку тузику а пока тузик (общество) будет отвлекаться на грелку можно и набить карманы потуже. Но в итоге никакая миротворческая операция НЕВОЗМОЖНА т.к нет вариантов принудить к миру агрессора силой , а принудить его к миру другими способами невозможно.
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Представитель США будет договариваться с представителем РФ по поводу Украины. Естественно, без представителя Украины. Его, в лучшем случае, выдержат в предбаннике и, по окончании переговоров, дадут нужные установки. Это и называется полной потерей субъектности.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым
 
 
 
 
 
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