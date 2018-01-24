 Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-директора одесского лагеря "Виктория" Саркисяна

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, защита просила изменение подсудимому меры пресечения на освобождение из-под стражи.
"Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия решила оставить в силе постановление Приморского суда Одессы 12 января о продлении на 60 суток срока содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - озвучил постановление Котелевский.
Суд признал обоснованной позицию стороны обвинения, которая мотивировала содержание под стражей подсудимого в течение времени, необходимого адвокатам для ознакомления с материалами дела. После этого обвинительный акт будет передан на рассмотрение суда.
Доводы защитников Саркисяна, которые просили выпустить подзащитного из СИЗО под домашний арест, коллегия судей признала недостаточно мотивированными.
Напомним, 10 января прокуратура Одесской области обратилась в Приморский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого - экс-директора детского лагеря "Виктория", обосновав это необходимостью предоставления времени сторонам процесса для ознакомления с материалами завершенного досудебного расследования в уголовном производстве по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, что привело к гибели трех детей) Уголовного кодекса Украины.
Представитель обвинения заявил в суде, что в случае освобождения из-под стражи подсудимый может спрятаться от суда, влиять на свидетелей и уничтожить или изменить в свою пользу доказательства по делу.