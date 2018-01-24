 Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-директора одесского лагеря "Виктория" Саркисяна

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, защита просила изменение подсудимому меры пресечения на освобождение из-под стражи.

"Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия решила оставить в силе постановление Приморского суда Одессы 12 января о продлении на 60 суток срока содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - озвучил постановление Котелевский.

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Суд признал обоснованной позицию стороны обвинения, которая мотивировала содержание под стражей подсудимого в течение времени, необходимого адвокатам для ознакомления с материалами дела. После этого обвинительный акт будет передан на рассмотрение суда.

Доводы защитников Саркисяна, которые просили выпустить подзащитного из СИЗО под домашний арест, коллегия судей признала недостаточно мотивированными.

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Напомним, 10 января прокуратура Одесской области обратилась в Приморский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого - экс-директора детского лагеря "Виктория", обосновав это необходимостью предоставления времени сторонам процесса для ознакомления с материалами завершенного досудебного расследования в уголовном производстве по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, что привело к гибели трех детей) Уголовного кодекса Украины.

Представитель обвинения заявил в суде, что в случае освобождения из-под стражи подсудимый может спрятаться от суда, влиять на свидетелей и уничтожить или изменить в свою пользу доказательства по делу.

Суд удовлетворил ходатайство облпрокуратуры.