 Порошенко пригласил в Украину старшего советника Трампа Кушнера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Твиттере.
"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал Цеголко.
Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины провел ряд встреч.
Порошенко пообщался с с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Позже он провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем
Также состоялась беседа президента Украины с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
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Кстати, если память не изменяет, то на прошлый Давос Петро не полетел в последний момент
https://kp.ua/politics/599056-syn-poroshenko-pryletel-v-davos-chtoby-podderzhat-zhenu-na-forume
Не стыдно за Президента и членов его семьи!
"Кефир очень помогает от сердца" (С), а сахар - питает мозг (мозгу нужна глюкоза, неужто не знали?)
Съешь цукерку, тебе и полегчает.
1. Первый советник
2. Старший советник
3. Советник
4. Младший советник
Одно забыл сказать, что Кушнер - зять Трампа.
Наверное Барыга хочет "всучить" Кушнеру продукцию РОШЕН или продать в Америку автобусы "Богдан"
Про це на своїй сторінці у Facebook написала громадська активістка з Вінниці Таїса Гайда.
«На початку Революції молодь демонстративно і відкрито громила пам'ятники Леніну. Це був прояв того, що старе відійшло. Вони приносили частини розтрощеного Леніна і складали їх на Майдані, перед тим самим Шевченком, якого вінницькі базарники по-злодійськи вночі вивезли. Тепер любителі «жити по-новому» викрадають, як злодії, вночі пам'ятники і огороджують парканом місце злочину. Сьогодні нас там буде купка. А «гройсманівської тітушні» та муніципалізованих АТОшників буде в рази більше», - написала активістка .
Активістка наголошує, що пам'ятник Шевченку знесли з дозволу міської ради.
«Можна збожеволіти: то бібліотеки закривають, то вночі пам'ятник Шевченку зносять, то 10 га лісу віддають «своїм», то пляж міський забудовують, то московські попи відкати вимагають за реконструкцію архітектурних пам'яток. Відчуття постійного «трешу». І це тільки вінницькі події, про загальноукраїнський рівень я мовчу», - написала Таїсія Гайда.
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