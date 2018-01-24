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 Политика Украины
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Все про:Давос (244) Кушнер (3) Порошенко (14157)

 Порошенко пригласил в Украину старшего советника Трампа Кушнера

Президент Украины Петр Порошенко пригласил в Украину старшего советника президента США Дональда Трампа - Джареда Кушнера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Твиттере.

"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал Цеголко.

Порошенко пригласил в Украину старшего советника Трампа Кушнера 01

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины провел ряд встреч.

Порошенко пообщался с с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Позже он провел переговоры с  вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем

Также состоялась беседа президента Украины с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046443
 
 
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Когда Петро проведет обьявленную встречу с Трампом в Давосе?
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Что бы встретится с Трампом Петро должен ехать Инкогнито. На Западе Петром начинают брезговать.
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На открывающемся 24 января 48-ом международном экономическом форуме в Давосе заявлено участие около 70 глав государств, более 2,5 тысяч политиков, дипломатов, экономистов и бизнесменов. Председателем форума в этом году является глава МВФ Кристин Лагард. Все они собрались только для того, чтобы не встречаться с нерукопожатым офшорным обманщиком Петей и не дать ему денег. Великий реформатор, который осчастливил Грузию экономическим процветанием и верховенством права, в Давос не поедет. Шоколадная почта специально потеряла приглашение для Михо. хуйло тоже не позвали, но Письков сказал, что не сильно-то и хотелось.
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Что там делать Михо, он же не действующий чиновник...
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Кстати, если память не изменяет, то на прошлый Давос Петро не полетел в последний момент
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Изменяет.........он там был, его не было на завтраке у Пинчука. Примерно вот так........https://www.segodnya.ua/politics/forum-v-davose-o-chem-dogovorilis-poroshenko-i-si-czinpin-788966.html
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Старший сын Петра Порошенко прилетел в Давос, чтобы поддержать во время выступления свою жену Юлию.
https://kp.ua/politics/599056-syn-poroshenko-pryletel-v-davos-chtoby-podderzhat-zhenu-na-forume
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Молодцы!
Не стыдно за Президента и членов его семьи!
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хочу услышать коронную фразу "Дать агрессору по зубам"
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Странный вопрос. Еслу бы вы спросили о повестке дня такой встречи, или о планируемых результатах, то это ещё можно понять. Но "когда" - какая разница ? Хоть утром, хоть днём, хоть вечером.
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В тайной надежде, что встречи не будет, отсюда и вопрос
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Кушнір втричі тонший за Педру. Вот шо шикалад животворящій дєлаєт!
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Никакой диабетик не будет десятки миллионов людей накачивать сахаром!
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Если нет диабета, то в разумных количествах сахар не противопаказан.
"Кефир очень помогает от сердца" (С), а сахар - питает мозг (мозгу нужна глюкоза, неужто не знали?)
Съешь цукерку, тебе и полегчает.
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Estas echando barriga, Pedro, tendras que ponerie a regimen (Відпустив ти себе брюхо, педро, тобі потрібно сісти на дієту)
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І не кажіть, вінще вдвічи молодший за Порошенко. Шоколад ще й старить.... Порошенко пригласил в Украину старшего советника Трампа Кушнера - Цензор.НЕТ 4488
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Слухай, уже одно то, что Петя добился аудиенции у самого Кушнера многого стоит.
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Так чем дело закончилось? Шоха Трампа согласился?
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До тріумвірату Кум-Сват-Брат додасться ще й Зять.
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Иерархия советников:
1. Первый советник
2. Старший советник
3. Советник
4. Младший советник
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по-моему Наталья Михайловна влюблена в президента
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я задам свой традиционный вопрос: "А оно тебе надо ?"
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#Байден : если вы не поборите коррупцию, Россия оккупирует всю Украину, а ЕС снимит санкции
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Цеголко смачно вилизал жопу, вымазанную шоколадом.
Одно забыл сказать, что Кушнер - зять Трампа.
Наверное Барыга хочет "всучить" Кушнеру продукцию РОШЕН или продать в Америку автобусы "Богдан"
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У Вінниці в ніч на 24 січня місцева влада демонтувала пам'ятник Шевченку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала громадська активістка з Вінниці Таїса Гайда.
«На початку Революції молодь демонстративно і відкрито громила пам'ятники Леніну. Це був прояв того, що старе відійшло. Вони приносили частини розтрощеного Леніна і складали їх на Майдані, перед тим самим Шевченком, якого вінницькі базарники по-злодійськи вночі вивезли. Тепер любителі «жити по-новому» викрадають, як злодії, вночі пам'ятники і огороджують парканом місце злочину. Сьогодні нас там буде купка. А «гройсманівської тітушні» та муніципалізованих АТОшників буде в рази більше», - написала активістка .
Активістка наголошує, що пам'ятник Шевченку знесли з дозволу міської ради.
«Можна збожеволіти: то бібліотеки закривають, то вночі пам'ятник Шевченку зносять, то 10 га лісу віддають «своїм», то пляж міський забудовують, то московські попи відкати вимагають за реконструкцію архітектурних пам'яток. Відчуття постійного «трешу». І це тільки вінницькі події, про загальноукраїнський рівень я мовчу», - написала Таїсія Гайда.
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Зря Лолита в Давос поехала . Не её уровень . Там ей цену знают .
На Окружную , Лолита , на Окружную ...
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Хабад в лице Кушнера Пэтя пригласил. Чую шабаш будет в Днепре...
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Да напишите, что пригласил зятя Трампа, а то шифруетесь тут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил в Украину старшего советника Трампа Кушнера
 
 
 
 
 
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