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 Спецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ Помпео по "российскому делу", - "Reuters"

Высокопоставленные офицеры разведки США, включая директора ЦРУ Майка Помпео, были допрошены командой спецпрокурора Мюллера на предмет возможной попытки президента Дональда Трампа помешать расследованию о "российском вмешательстве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Этот допрос еще раз подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США по данному делу.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Глава ЦРУ Помпео: Россия будет вмешиваться в выборы конгресса США в 2018 году

В прошлом году команда Мюллера уже допрашивала Помпео, а также директора Национальной разведки Дэна Коутса и директора Национальной службы безопасности адмирала Майка Роджерса с целью выяснить, просил их Трамп нажать на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Кроме того, в ходе последнего допроса Мюллер спрашивал офицеров, пытался ли Трамп приостановить расследование разведслужб по "российскому вмешательству", а также о контактах между чиновниками российского правительства и соратниками Трампа.

Также читайте: Спецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3046442
 
 
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Путин помагал Трампу,

Петро - Хиллари...
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Это еще раз доказывает, что 2007г. агент-Лолита ничего не писал!
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Только сын всё испортил. Женился бы в 2007 как в фсбшной липе написали, а не в 2013 и ты бы мог эту туфту толкать ольгиновский. А так воняешь сильно кацап.
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Была информация, что Петро на Мальдивы не летал...а потом раз и прилетел!
То, что сын не был женат - ничего не говорит о том, что семьи не были знакомы...Кстати стоит ознакомиться с обычаями женитьбы многих народностей.
В некоторых детей женят заочно и рано, такие браки существуют очень-очень долго.
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Есть информация, что в ольгиновские берут только малолетних неудачников, которые способны нести полную чушь типа как ты сейчас. Ещё раз перечитай, что ты написал даун кацапский. Когда же вы все сдохните твари путинские. В спам.
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https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/videos/10208596757836301/

"Son of a bitch" - саме так висловився сенатор США Джон Маккейн на рахунок колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна.
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В одном лице генпрокурор , министр МВД и министр юстиции, плять видать людей таки не хватает,нету у них Винницы
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Эх, Мюллер, работал бы ты у нас, то за такое расследование, наша Лолита с помощью карманного пгокугога, уже давно бы завела на вас очень хитрое дело...
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Объявили бы шатуном, отобрали бы паспорт и лишили бы гражданства... А пгокугогша кричала бы в догонку: завалите этого казла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ Помпео по "российскому делу", - "Reuters"
 
 
 
 
 
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