 Спецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ Помпео по "российскому делу", - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Этот допрос еще раз подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США по данному делу.

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В прошлом году команда Мюллера уже допрашивала Помпео, а также директора Национальной разведки Дэна Коутса и директора Национальной службы безопасности адмирала Майка Роджерса с целью выяснить, просил их Трамп нажать на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Кроме того, в ходе последнего допроса Мюллер спрашивал офицеров, пытался ли Трамп приостановить расследование разведслужб по "российскому вмешательству", а также о контактах между чиновниками российского правительства и соратниками Трампа.

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