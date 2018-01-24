 Спецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ Помпео по "российскому делу", - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Этот допрос еще раз подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США по данному делу.
В прошлом году команда Мюллера уже допрашивала Помпео, а также директора Национальной разведки Дэна Коутса и директора Национальной службы безопасности адмирала Майка Роджерса с целью выяснить, просил их Трамп нажать на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
Кроме того, в ходе последнего допроса Мюллер спрашивал офицеров, пытался ли Трамп приостановить расследование разведслужб по "российскому вмешательству", а также о контактах между чиновниками российского правительства и соратниками Трампа.
Петро - Хиллари...
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Это еще раз доказывает, что 2007г. агент-Лолита ничего не писал!
То, что сын не был женат - ничего не говорит о том, что семьи не были знакомы...Кстати стоит ознакомиться с обычаями женитьбы многих народностей.
В некоторых детей женят заочно и рано, такие браки существуют очень-очень долго.
"Son of a bitch" - саме так висловився сенатор США Джон Маккейн на рахунок колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна.