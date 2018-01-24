 США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.
"В соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН правительство США нацелено на незаконные субъекты в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей и призывают их к изгнанию с территорий, где они проживают. Мы вводим санкции в отношении нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают обеспечивать "спасательный круг" для Северной Кореи, подпитывая ядерные амбиции и дестабилизирующую деятельность этого режима", - говорится в сообщении.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти субъектов, 16 человек и шести судов в ответ на продолжающуюся разработку Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и продолжающиеся нарушения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (РСБ ООН).
Но теперь ту рыбу можно засовывать в ж**пу - если фирма под санкцией - за бугор не продашь - и за Урал не завезешь - она по расценкам РЖД вся золотой становиться.
Теперь во Владике каждый день будет рыбным
Даже не знаю, як мы з такими Ганьками переможемо.Раскрылась короче Ганька по полной.Цiкаво вiд кого вона черпае натхнення
Посмокче Пэтину карамельку - и полна натхнення !!!
Glenn A. Rathn 🇺🇦 @GlennARathn
"Под Волгоградом американская (!) фура опрокинулась в кювет, протаранив БТР из военной колонны"
Второй пакет уже будет по окружению. Разскроют нелегальные источники.
Но самое главное это закрытие зарубежных кредитов, без которых олигархат рф не сможет процветать. А после того как закрыли резервный фонд, теперь и сама рф не сможет их прокредетировать. Короче спустя пол года только начнется веселуха, будет интересные события в рф, может убьют путина на крайняк.
путин самый большой балван в мире, посорррил два народа, крым встал в такие деньги что просто мама дарагая, короче в рф не будет никакого развития, те нефтедоллары что они буду добывать буду уходить на социалку и проеданние