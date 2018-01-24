 США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.

"В соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН правительство США нацелено на незаконные субъекты в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей и призывают их к изгнанию с территорий, где они проживают. Мы вводим санкции в отношении нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают обеспечивать "спасательный круг" для Северной Кореи, подпитывая ядерные амбиции и дестабилизирующую деятельность этого режима", - говорится в сообщении.

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти субъектов, 16 человек и шести судов в ответ на продолжающуюся разработку Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и продолжающиеся нарушения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (РСБ ООН).