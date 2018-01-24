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Все про:Китай (916) КНДР (444) санкции (6449) США (13115)

 США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти субъектов, 16 человек и шести судов.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США. 

"В соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН правительство США нацелено на незаконные субъекты в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей и призывают их к изгнанию с территорий, где они проживают. Мы вводим санкции в отношении нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают обеспечивать "спасательный круг" для Северной Кореи, подпитывая ядерные амбиции и дестабилизирующую деятельность этого режима", - говорится в сообщении.

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти субъектов, 16 человек и шести судов в ответ на продолжающуюся разработку Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и продолжающиеся нарушения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (РСБ ООН).

Источник: https://censor.net.ua/n3046441
 
 
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Что-то вспомнился французкий фильм "Невезучие". Только в данном случае концовка будет совсем другая. )
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Из "Укрощения строптивого"? США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 613 На третий день отпустят пописать США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 8362
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У козломордых к 2 февраля доРОЖАЕТ вазелин...
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выходил в море танкер - типа рыбаков заправить ... и шасть к Пузану и слил топливо, а взамен рабов на рыбацкие галеры - Ын с парашей последние годы рабами расчет ведет...
Но теперь ту рыбу можно засовывать в ж**пу - если фирма под санкцией - за бугор не продашь - и за Урал не завезешь - она по расценкам РЖД вся золотой становиться.
Теперь во Владике каждый день будет рыбным США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 2206
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США вводят санкции,а Ганька Герман розповiдае на 112,що патриотизм в Украине,маэ бути знищенний,а нашi вченi та заробiтчани заполонили сморiдом Европу.
Даже не знаю, як мы з такими Ганьками переможемо.Раскрылась короче Ганька по полной.Цiкаво вiд кого вона черпае натхнення
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.Цiкаво вiд кого вона черпае натхнення?
Посмокче Пэтину карамельку - и полна натхнення !!! США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 662
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Вона любит суровых уральских беженцев с Ростова.Петя ще её не цiкавить США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 8808
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Ну от ніколи не було, і ось знов... Хвошизди... США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР - Цензор.НЕТ 6619
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Дівєрсанти, ахтунг!..

Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn

"Под Волгоградом американская (!) фура опрокинулась в кювет, протаранив БТР из военной колонны"
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Первый пакет санкций был удар по карману россиян. Но крымлёвские прапагандисты через телек зомбируют население.

Второй пакет уже будет по окружению. Разскроют нелегальные источники.
Но самое главное это закрытие зарубежных кредитов, без которых олигархат рф не сможет процветать. А после того как закрыли резервный фонд, теперь и сама рф не сможет их прокредетировать. Короче спустя пол года только начнется веселуха, будет интересные события в рф, может убьют путина на крайняк.

путин самый большой балван в мире, посорррил два народа, крым встал в такие деньги что просто мама дарагая, короче в рф не будет никакого развития, те нефтедоллары что они буду добывать буду уходить на социалку и проеданние
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И ВЕЛИКИЕ АРАБЫ ГОТОВЫ УНИЧТОЖАТЬ НЕВЕРНЫХ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР
 
 
 
 
 
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