 В УПЦ КП в Крыму осталось четверо священников, - архиепископ Климент 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадське.Крим сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский, владыка Климент.

"После 2014-го года осталось 9 приходов, 4 из 20 священников, еще 3 иногда приезжают в Крым для поддержки, встретиться с людьми, которые им заказывают богослужения. Сложился определенный ритм работы, который дай Бог нам сохранить ", - сказал архиепископ.

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По словам Климента, в 2014 году в Крыму было зарегистрировано 52 общины, действовало около 20-ти церквей. Они находились в разных условиях: иногда богослужения проходили в частных домах, иногда богослужения проводились на средства бизнесменов.

"Но люди объединялись, не обращали внимания, на то, было помещение типичным или нет - главное, чтобы был священник", - добавил владыка Климент.

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