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 Общество
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 В УПЦ КП в Крыму осталось четверо священников, - архиепископ Климент 

В Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированном Крыму осталось только 9 приходов и 4 священника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадське.Крим сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский, владыка Климент.

"После 2014-го года осталось 9 приходов, 4 из 20 священников, еще 3 иногда приезжают в Крым для поддержки, встретиться с людьми, которые им заказывают богослужения. Сложился определенный ритм работы, который дай Бог нам сохранить ", - сказал архиепископ.

Также читайте: "Российский спецназ оцепил симферопольский храм УПЦ КП", – владыка Климент

По словам Климента, в 2014 году в Крыму было зарегистрировано 52 общины, действовало около 20-ти церквей. Они находились в разных условиях: иногда богослужения проходили в частных домах, иногда богослужения проводились на средства бизнесменов.

"Но люди объединялись, не обращали внимания, на то, было помещение типичным или нет - главное, чтобы был священник", - добавил владыка Климент.

Также читайте: После погрома в храме УПЦ КП в Симферополе богослужения проходят, но прихожан стало меньше, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/n3046440
 
 
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Зато у нас мацковские попы пропагандой занимаются антиукраинской и ждут прихода с востока.Кто в этом виноваn минстеци,поясните?
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петриёты которые ходят в этот мацковский каганат...
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Важка у них місія - нести Слово Боже у царстві диявола. Важка, але необхідна. Господь з вами, Шановні Отці.
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Таких потом к лику святых представляют...
Но увы некоторым нехристям еще при жизни иконы рисуют...
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Ну, це не ікони. Хоча на справжніх іконах диявола теж зображують, нариклад на тій, де Юрій Змієборець (кацапи кажуть -Георгий Победоносец) цюго диявола пікою простромляє. Отак пікою будуть проштиркнуті і безбожники з дикого племені кацапів.
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Россия делает что хочет, а мы на своей земле не можем вернуть наши святыни : Киево - Печерскую и Почаевскую лавры ?! Когда ???
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Никогда,пока мертверчук лучший корешь липецкого.
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А я думаю ты лучший кореш мертвечука и хуйла
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Cjplfrnm невыносимые условия, каждый день присылать им проверки: свет, вода, налоги. Забрать все льготы! Выжимать их в кацапендрию
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Как минимум 50% человечества ещё живёт в средневековье..

В УПЦ КП в Крыму осталось четверо священников, - архиепископ Климент  - Цензор.НЕТ 9729
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А в это время у кацапов: "В одной из квартир Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли почти десять лет назад. Она рассказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение". Ну так, гундяевские пасаны, в рясах, походу, ток на Украине, могут диаволов искать, а времени для отпевания, своих баранов, у них не осталось, да и бесплатно махать кадилом тоже не скрепно.
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Щемить надо мпц, жестко щемить фискальными мерами за торговлю, требовать, чтобы рыги на местах, как горсовет в Одессе не сдавали землю за 1 грв. в аренду, как под церкви кидалова-пидрахуя!!
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Почему мы терпим московских попов ФСБшников? Их надо гнать с Украины, чем быстрее тем лучше.
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Почему РПЦ МП до сих пор работают в Украине ?
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Этих бизнесменов абсолютно не жалко. Украинских школ там меньше осталось.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ УПЦ КП в Крыму осталось четверо священников, - архиепископ Климент 
 
 
 
 
 
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