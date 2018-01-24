 Лагард на встрече с Порошенко отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо", - отметила Лагард.

Она выразила удовлетворение продуктивными переговорами с президентом П.Порошенко и членами его команды.

"Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планировку которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению пересмотра, которое еще продолжается", - сказала К.Лагард.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы Якова Смолия.

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В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.