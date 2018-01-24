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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4306) Порошенко (14157) Лагард (93)

 Лагард на встрече с Порошенко отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы НБУ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: "Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема - назначить нового главу НБУ", - Гонтарева

"Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо", - отметила Лагард.

Она выразила удовлетворение продуктивными переговорами с президентом П.Порошенко и членами его команды.

"Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планировку которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению пересмотра, которое еще продолжается", - сказала К.Лагард.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы Якова Смолия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева будет в отпуске за свой счет до отставки, - НБУ

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3046439
 
 
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как бы до конца первого не отмаливать......ПСАЛМАМИ...
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Петюні на сторінку в ФБ відправте цю карикатуру.
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жалобы на Садового, Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Ирину Герасименко, Вятровича под соответствующими статьями в большинстве своём скучны и однообразны. Иван Петрович Сидоров , избранный когда-то неосвобожденным комсоргом НПО, предлагает оживить процесс комментирования комсомольским огоньком и комсомольской задоринкой.Типа соцсоревнования.Определять лучшие комменты по критериям: новизна; практическая ценность; юмор. Оценивается не автор, а коммент як твір.Рефери: не обязательно это "Комментатор-Совесть Цензора". Любой желающий с возможностью сравнить сотню-другую комментов.
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Да, действительно,однообразно и скучно. Ведь комментировать можно веселее и лучше. Вот мьі Мальдивьі возьмем, например; там Кокорину - "Врать готов" "Всегда готов", отвечает как пионер. Или где взяточник, вьмогатель, обнаглевший совсем - дать ему книжечку с штампиками "Уплачено ВЛКСМ"
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Нельзя этого делать это мешает политикам патриотам
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Независимый или независимая,это анекдот в условиях наших)))
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США чотири роки дає кошти Україні. Щоб ми вилізли з цього лайна. А влада их краде. ми залишимося європейським Зімбабве с Педро та КО.
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та ты шо! а пацаны то из госдепа не в курсе...
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На фото показан способ, как разорвут задницу, если не назначат голову НБУ.
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Лагард, зачем такие сложные задачки задавать Лолите?
Если эта задача будет выполнена, то Лолита лишится профита
А он очень жадный, так что, будут только очень зависимые...
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Ему все говорят, что нужно делать. То за суд, то за нбу, то за реформы. Вопрос, а пэтя вообще адекватен？зачем он вообще стране нужен？
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не,тебя ,вперда,не возьмут...даже если его снимут Лагард на встрече с Порошенко отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы НБУ - Цензор.НЕТ 7158
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Она теперь после Байдена попадает в опалу
Лагард на встрече с Порошенко отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы НБУ - Цензор.НЕТ 7130
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Петру не впервой фамилию менять.
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Зам Гонтаревой независимый? Не делайте мне смешно как говорят в Одессе.
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Назначат терпилу который сидит Фукса - Смолия , а будет рулить как и до этого ,,независимый Иксперд,, Рожкова
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Которая постоянно через Минск в маскву на инструктаж мотает,точно независимый
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и как-то ,,случайно,, на пару с бабой Лерой не задушила на пару ни одного банка в Украине оккупантов. Зато украинских сколько ушатали ?
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Эта тетка всегда с отменным загаром. Не думаю, что это под кварцем. Тока я- ни на какие острова- не намекаю. Боже упаси!
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да куда уже независемей гонтаревой-то???))))
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бабаЛера абстрагируется и будет независимо рулить Нацбанком с островов в Индийском океане. А Пэтя с Мальдивских ? ))
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Вот без замечания Лагард Порошенко не знал, что нужно ставить независимого главу НБУ. Вот теперь всё изменится и у нас будет независимый глава НБУ! Инфа 100%
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Вариантов не много...Обязательно женщина ибо гендерная политика...
1. Ира Луценко
2. Марина Порошенко
3. Оксана Билозир
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Лагард на зустрічі з Порошенком наголосила на необхідності призначення незалежного і постійного голови НБУ - Цензор.НЕТ 4886 Мала Дец ну если и она намекнет что американские джидаи не дадут этим нашим мародерам при власти миллиард на разворовывание то может панамские патриоты и задумаются
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Умные государства, которым осточертел диктат международных финансовых спекулянтов, постепенно вводят национальные криптовалюты.
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мыльный пузырь в виде своих криптовалют лохам срасии впаривай - там до сих пор ммм камазами бабло вывозит...
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Если это под контролем государства, то всё нормально. Параллельная валюта - единственный способ сбросить удавку МВФ.
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Че мелешь? Ирландия, Греция - Евро. И. одолжила, отдала, не берет. Г.наоборот.
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Гонтарева должна вот-вот родить.
Она девятый месяц в отпуске.
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Хм... Это ГЛАВНОЕ, что Порох у Лагард выпрашивал?!!
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А ще треба гнати з влади підгодованих олігархами нацюків.
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пока в антикоруционных органа Украины не будет Борща со Сторчем Легард монет не даст....у МВФ есть свои поставщики кредитов в американских ,вечно зеленых рублях...
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Петя решил так--если у Саакашвили получилося без МВФ получить рост ввп 12%, а чем я хуже
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Саакашвили - отличный кандидат на главу НБУ.
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Не. Без пропеллера - какой из него Карлсон ?
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Дожили... Иностранцы копняками подгоняет "элиту", а оно еще и упирается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛагард на встрече с Порошенко отметила необходимость назначения независимого и постоянного главы НБУ
 
 
 
 
 
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