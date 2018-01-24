 Мы не успеваем вызвать Балуху медспециалиста, способного поставить окончательный диагноз, - адвокат Динзе

Украинского активиста Балуха по-прежнему беспокоят боли в спине и сопутствующие заболевания, однако должной медицинской помощи в условиях СИЗО он не получает, сообщила Крым.Реалии защитник Ольга Динзе, пишет Цензор.НЕТ.

"То лечение, которое было назначено по предварительному диагнозу, не является эффективным… Пока мы ждем разрешения вопроса по мере пресечения – рассмотрения жалобы. Обращаться в настоящее время в суд первой инстанции, просить привести к нему медицинского специалиста, мы не можем успеть – пока наши заявления доходят, дела передаются и закрепляются за другим судом", – пояснила адвокат.

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Она уточнила, что родные передали в СИЗО лекарства для Балуха.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения, штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн) и взял его под стражу во время заседания.

В ходе рассмотрения дела, Балух не раз жаловался на состояние здоровья, в зал суда вызвали "скорую". Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить врачей к украинскому активисту.