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 Общество, Здоровье
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Все про:Закарпатье (1248) Москаль (1763) корь (40)

 Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль

В Закарпатскую область до сих пор не поступили обещанные Министерством здравоохранения вакцины от кори, при этом Венгрия пообещала уже в пятницу, 26 января, передать 10 тыс. таких вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель ОГА Геннадий Москаль.

"У нас действительно есть проблема с корью. В Закарпатье проживает 50% цыганского населения Украины. Явно им никто не делал прививки. В этом есть проблема. И украинская (вакцина, – ред.), которую обещала госпожа Супрун (и.о. главы Минздрава), пока ее в Закарпатье нет. Пусть Минздрав скажет, куда и когда выслать машину", – отметил он.

Москаль сообщил, что провел сегодня в Ужгороде разговор с венгерским генконсулом.

"В пятницу они поставят нам 10 тысяч вакцин. Мы признаем это гуманитарным грузом", – рассказал он.

По его словам, этих вакцин хватит в области на два месяца.

Также читайте: На Закарпатье острая нехватка вакцины от кори, - Москаль

Источник: https://censor.net.ua/n3046437
 
 
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А Угорщина не дає? Вона ж так за своїх співвітчизників з двома паспортами переживає. От, нехай би замість мовного питання та зайнялася питанням хоча б медичного забезпечення своєї діаспори в українському Закарпатті. Бо підручниками угорською мовою напевне забезпечила на всіх 200%.
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Вы статью так и не осилили, хоть бы новости по ТВ смотрели.
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Осилив. Угорщина вакцину дає лише у п'ятницю і то лише 10 000 доз, а пацякають, що етнічнох угорців в Україні - більше 100 000. І підручників наслали теж не 10 000, а сотні тисяч. Тому і видно їхні справжні наміри - не своїм одноплемінникам допомогти, а так звану Велику Угорщину відбудувати. Піарщики, одним словом, як і Москаль.
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Для региона вакцину выбить, это вам не Правый сектор по лесам ганять!
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Москаль, я надеюсь, йоббиков за это поцеловал, куда они указали?
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Ну а если и поцеловал, у него дети болеют а Супрун не может вакцину прислать, приходится просить помощи соседей.
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От таких соседей помощь - это почти так же, как от россосии. Сразу вакцину, а потом будут орать дедылечили.
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Анекдот в тему.
"- Сёма, имей в виду: если ты когда-нибудь, лежа на девушке, заметишь, что глаза ее лихорадочно блестят, губы влажны и чувственны, а тело дрожит как осиновый лист на ветру и нежно розовеет - слазь с нее и беги нах---ер. Это корь."
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Хороший смех продлевает жизнь, а юмор помогает нам плевать на неприятности. Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль - Цензор.НЕТ 6169
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Уж мы-то корь от фазы плато отличить сумеем... Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль - Цензор.НЕТ 9453
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Да, как шагнула медицина вперед! А во времена СССР у них был кардинально другой подход:
Если девушка красива и в постели горяча - в этом личная заслуга Леонида Ильича!
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Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, - Москаль

Гена минздрав какой страны?
минздрав предупреждает нет денег не болей)))
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Сигареты - туда, а вакцину - сюда. Граница же частная.
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Ты смотри, как засуетился, а в прошедшие годы проблема наличия вакцин и не волновала даже. Настолько не волновала, что озаботились проверить заранее, а имеются ли вообще в наличии вакцины в Закарпатье.
А причина такого беспокойства может быть только одна: в Киеве спрашивать стали с местного руководства. Вот местное руководство лично и ответит, почему их совершенно не заботила проблема ПРОФИЛАКТИКИ заболевания инфекционными болезнями.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗакарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль
 
 
 
 
 
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