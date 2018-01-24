 Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель ОГА Геннадий Москаль.

"У нас действительно есть проблема с корью. В Закарпатье проживает 50% цыганского населения Украины. Явно им никто не делал прививки. В этом есть проблема. И украинская (вакцина, – ред.), которую обещала госпожа Супрун (и.о. главы Минздрава), пока ее в Закарпатье нет. Пусть Минздрав скажет, куда и когда выслать машину", – отметил он.

Москаль сообщил, что провел сегодня в Ужгороде разговор с венгерским генконсулом.

"В пятницу они поставят нам 10 тысяч вакцин. Мы признаем это гуманитарным грузом", – рассказал он.

По его словам, этих вакцин хватит в области на два месяца.

Также читайте: На Закарпатье острая нехватка вакцины от кори, - Москаль