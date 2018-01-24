 Закарпатье до сих пор не получило обещанные Минздравом вакцины от кори, – Москаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель ОГА Геннадий Москаль.
"У нас действительно есть проблема с корью. В Закарпатье проживает 50% цыганского населения Украины. Явно им никто не делал прививки. В этом есть проблема. И украинская (вакцина, – ред.), которую обещала госпожа Супрун (и.о. главы Минздрава), пока ее в Закарпатье нет. Пусть Минздрав скажет, куда и когда выслать машину", – отметил он.
Москаль сообщил, что провел сегодня в Ужгороде разговор с венгерским генконсулом.
"В пятницу они поставят нам 10 тысяч вакцин. Мы признаем это гуманитарным грузом", – рассказал он.
По его словам, этих вакцин хватит в области на два месяца.
"- Сёма, имей в виду: если ты когда-нибудь, лежа на девушке, заметишь, что глаза ее лихорадочно блестят, губы влажны и чувственны, а тело дрожит как осиновый лист на ветру и нежно розовеет - слазь с нее и беги нах---ер. Это корь."
Если девушка красива и в постели горяча - в этом личная заслуга Леонида Ильича!
Гена минздрав какой страны?
минздрав предупреждает нет денег не болей)))
А причина такого беспокойства может быть только одна: в Киеве спрашивать стали с местного руководства. Вот местное руководство лично и ответит, почему их совершенно не заботила проблема ПРОФИЛАКТИКИ заболевания инфекционными болезнями.