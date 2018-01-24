EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  3235  25
Материалы по теме:
Все про:Россия (67776) санкции (6449) Донбасс (15285) минские соглашения (2346) Волкер Курт (166)

 Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер

Спецпредставитель США Курт Волкер надеется, что Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в ее интересах, но пока Москва продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Читайте: Тиллерсон призвал Россию обеспечить деэскалацию боевых действий на Донбассе

"Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению сув6еренитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украине – а это часть Минских соглашений – должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, Минские соглашения имеют все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отведения тяжелого вооружения, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины", - сказал Волкер.

По его словам, все эти пункты Минских соглашений могут быть выпалены и могут стать основой для реинтеграции этого региона. "Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевых действий и не выводят войска", - отметил К.Волкер.

Смотрите: Зафиксированы новые случаи закладки мин на Донбассе, - Хуг. ФОТО

Спецпредставитель США высказал предположение, что в Киеве считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта, однако напомнил, что "у украинской стороны есть ряд обязательств" согласно Минским соглашениям, таких как проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия. "И они это знают", - добавил К.Волкер.

Вместе с тем, по его словам, Россия должна начать выполнять Минские соглашения. "России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. На данный момент Россия, как и раньше, продолжает отрицать свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины, необходимо иметь дело с подконтрольными РФ структурами в регионе. Пока дела идут именно так, ситуация не решится", - сказал К.Волкер.

"Мы все надеемся, что России пересмотрит свою позицию, а именно ее руководство придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в его интересах", - сказал Спецпредставитель США.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Итальянская компания Eni приостановила бурения с "Роснефтью" на Черном море из-за санкций США против РФ

Он добавил, что санкции будут сильнее влиять на РФ, если будут продолжаться, "а это так и будет". "Все понимаю, что со временем это будет наносить России все больше вреда. В РФ хотят, чтобы санкции сняли, но условиями для их снятия является фактическое выполнение Минских соглашений", - сказал К.Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3046436
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мораторий на выборы, особый статус с прямым управлением из Киева, люстрация всех причастных к конфликту с запретом занимать гос должности. Мне больше такой вариант нравится.
 показать весь комментарий
 
 
так, а хто проти цього?! свіфт, нафта-газ кацапські треба заборонити купувати?! Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер - Цензор.НЕТ 2972
 показать весь комментарий
 
 
то есть лишить рашистов финансов, продуктов, ГСМ, медикаментов и далее по списку. Волкер мыслит стратегически.
 показать весь комментарий
 
 
Типа паРашке оккупация сейчас выгодна.
Пока Хуйло не сдохнет, или свои его не задавят ничего не изменится.
 показать весь комментарий
 
 
Это пока внутренняя ситуация в рашке не доведена до полной жопы.....Улавливай подтекст,такие люди иногда не говорят прямо...Дипломатия братец...
 показать весь комментарий
 
Безумовно,".... все эти пункты Минских соглашений должны быть ВЫПАЛЕНЫ..."!!! (С) Я повністю ЗА!!! Мені теж не подобаються пункти про амністію, особливий статус і місцеві вибори (бо я лише за військово-цивільні адміністрації хоча б років на десять).
 показать весь комментарий
 
 
Безумовно,".... все эти пункты Минских соглашений могут быть ВЫПАЛЕНЫ..."!!! (С) Я повністю ЗА!!! Мені теж не подобаються пункти про амністію, особливий статус і місцеві вибори (бо я лише за військово-цивільні адміністрації хоча б років на десять).
 показать весь комментарий
 
ПаРаша действительно пересмотрит свою позицию по Донбассу когда Украина восстановит свой ракетный щит. А окупация ей будет выгодна всегда . Это залог пожизненной власти пидофила. Он же ,,собиратель" нового совка . Совки это его секта и лохторат . Американец мыслит категориями человека из другого Мира. Он не может понять менталитет совков .Он не может понять тех кто сам НЕ жил и другим НЕ даст жить
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда роисию згвалтуют санкциями и она поймёт своей тупой башкой что нужно сваливать,тогда побратимы погибших на далбасе начнут делать такую"апмнистию" луГандонам,что они ломанутся вслед за кацапами...Мы только за,господин Волкер!
 показать весь комментарий
 
 
В России перепугались из-за неожиданного шага США

В США решили изучить инфраструктуру пяти стран Европы: Беларуси, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши на предмет готовности промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям, - пишут vesti-ua.net

Исследованием займется Оборонное логистическое агентство США, передает RT, что вызвало в России тревогу.

Так в РФ убеждены, что подобный сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий.

Как отмечается в документе США, Пентагону необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны.

В отчёте по каждой из пяти стран должны быть указаны местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Пентагон интересуют и строительные материалы - песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.

Кроме того, при составлении отчета подрядчик должен указать, какие существуют проблемы с поставками перечисленных выше материальных средств. Также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях

В России одной из целей программы назвали содействие военным операциям США.

Исследование намерено выяснить, сколько времени займёт доставка материалов из Соединённых Штатов по морю и по воздуху в Белоруссию, Финляндию, Молдавию, Польшу и Украину.

Также США интересует транспортная инфраструктура перечисленных стран - порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.
 показать весь комментарий
 
 
Наступит время,когда кацапа запишут в красную книгу как исчезающее животное.
 показать весь комментарий
 
 
Пішов ти в дупу, вигідно, не вигідно. Коли Україна позбавилась статусу без'ядерної держави, так вігідно було, а зараз ні. Такі самі, як і москалі.
 показать весь комментарий
 
 
Нет смысла больше рассуждать о выгоде рабсии. Надо уничтожать это образование. Рассуждения могли быть 3-4 года назад.
 показать весь комментарий
 
 
Вера Измайлова‏ @veraizmaylova4116 ч.16 часов назад

Это не фотошоп, друзья. Это то что мечтают захватить солдаты НАТО.

Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер - Цензор.НЕТ 7442
 показать весь комментарий
 
 
тогда Это на долго. (до ухода путина на "покой" )
 показать весь комментарий
 
Чисто американский взгляд на вещи.
россия много чего делает себе в убыток.
Здесь амбиции дороже денег.
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасно помню, когда в начале 2014 хуйло угрожало, что лугандония будет превращена в "...длительный замороженный конфликт по типу палестинского...". Но у меня серьезное подозрение, что конфликт начнется в педерашке сразу после выборов. Именно об этом и намекает Уолкер
 показать весь комментарий
 
 
и эрефия и гамерика с гейропой давно бы изменили свое отношение к Украине,если бы Украина изменила свое отношение к букве будапештской бумаги и поставила на боевое дежурство пару десятков МБР с ядерными боеголовками...
 показать весь комментарий
 
 
Він помиляється! "Захід є захід а схід то є схід і разом їм не зійтись!"
Був Великий Новгород. Мсто з населенням 100000, де процвітала торгівля і крутилис мільйони.
Якби його захопиав якийсь європейський монарх, то як з дорогоцінної перлини здував би порошинки з такої коштовнося, яка приносила б йому сотні тисяч тодішній талерів у вигляді податків.
Але Новгород захопили кацапи і що?
2 місяці катували городян, щоб ті видали сокриті клади.
Вирізали всіх чоловіків.
Вирізали всіх хлопчиків, що вміли ходити.
Всіх жінок розподілили між дворянами і ті розіслали їх по селам, де силоміць повидавали заміж за вдових мужиків.
За 20 років після погрому в Новгороді жило 816 душ.
Який економічний сенс був у цьому погромі? Ніякого. Кацапів цікавили територія, це доя них щось сакральне.
Територія і байдуже що там після іхньої появи стала пустка, головне що території стало більше. Це як ракова пухлина.
Кацапи не підуть, якщо їх не знищать. А знищити їх можна лише всім світом. Це буде боляче, як хіміотерапія, але інакше цей рак пожере усіх.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх