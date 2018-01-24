 Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению сув6еренитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украине – а это часть Минских соглашений – должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, Минские соглашения имеют все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отведения тяжелого вооружения, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины", - сказал Волкер.
По его словам, все эти пункты Минских соглашений могут быть выпалены и могут стать основой для реинтеграции этого региона. "Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевых действий и не выводят войска", - отметил К.Волкер.
Спецпредставитель США высказал предположение, что в Киеве считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта, однако напомнил, что "у украинской стороны есть ряд обязательств" согласно Минским соглашениям, таких как проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия. "И они это знают", - добавил К.Волкер.
Вместе с тем, по его словам, Россия должна начать выполнять Минские соглашения. "России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. На данный момент Россия, как и раньше, продолжает отрицать свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины, необходимо иметь дело с подконтрольными РФ структурами в регионе. Пока дела идут именно так, ситуация не решится", - сказал К.Волкер.
"Мы все надеемся, что России пересмотрит свою позицию, а именно ее руководство придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в его интересах", - сказал Спецпредставитель США.
Он добавил, что санкции будут сильнее влиять на РФ, если будут продолжаться, "а это так и будет". "Все понимаю, что со временем это будет наносить России все больше вреда. В РФ хотят, чтобы санкции сняли, но условиями для их снятия является фактическое выполнение Минских соглашений", - сказал К.Волкер.
Пока Хуйло не сдохнет, или свои его не задавят ничего не изменится.
В США решили изучить инфраструктуру пяти стран Европы: Беларуси, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши на предмет готовности промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям, - пишут vesti-ua.net
Исследованием займется Оборонное логистическое агентство США, передает RT, что вызвало в России тревогу.
Так в РФ убеждены, что подобный сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий.
Как отмечается в документе США, Пентагону необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны.
В отчёте по каждой из пяти стран должны быть указаны местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.
Пентагон интересуют и строительные материалы - песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.
Кроме того, при составлении отчета подрядчик должен указать, какие существуют проблемы с поставками перечисленных выше материальных средств. Также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях
В России одной из целей программы назвали содействие военным операциям США.
Исследование намерено выяснить, сколько времени займёт доставка материалов из Соединённых Штатов по морю и по воздуху в Белоруссию, Финляндию, Молдавию, Польшу и Украину.
Также США интересует транспортная инфраструктура перечисленных стран - порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.
Это не фотошоп, друзья. Это то что мечтают захватить солдаты НАТО.
россия много чего делает себе в убыток.
Здесь амбиции дороже денег.
Був Великий Новгород. Мсто з населенням 100000, де процвітала торгівля і крутилис мільйони.
Якби його захопиав якийсь європейський монарх, то як з дорогоцінної перлини здував би порошинки з такої коштовнося, яка приносила б йому сотні тисяч тодішній талерів у вигляді податків.
Але Новгород захопили кацапи і що?
2 місяці катували городян, щоб ті видали сокриті клади.
Вирізали всіх чоловіків.
Вирізали всіх хлопчиків, що вміли ходити.
Всіх жінок розподілили між дворянами і ті розіслали їх по селам, де силоміць повидавали заміж за вдових мужиків.
За 20 років після погрому в Новгороді жило 816 душ.
Який економічний сенс був у цьому погромі? Ніякого. Кацапів цікавили територія, це доя них щось сакральне.
Територія і байдуже що там після іхньої появи стала пустка, головне що території стало більше. Це як ракова пухлина.
Кацапи не підуть, якщо їх не знищать. А знищити їх можна лише всім світом. Це буде боляче, як хіміотерапія, але інакше цей рак пожере усіх.