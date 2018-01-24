 Россия пересмотрит свою позицию по Донбассу, когда оккупация территории Украины станет ей невыгодна, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению сув6еренитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украине – а это часть Минских соглашений – должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, Минские соглашения имеют все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отведения тяжелого вооружения, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины", - сказал Волкер.

По его словам, все эти пункты Минских соглашений могут быть выпалены и могут стать основой для реинтеграции этого региона. "Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевых действий и не выводят войска", - отметил К.Волкер.

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Спецпредставитель США высказал предположение, что в Киеве считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта, однако напомнил, что "у украинской стороны есть ряд обязательств" согласно Минским соглашениям, таких как проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия. "И они это знают", - добавил К.Волкер.

Вместе с тем, по его словам, Россия должна начать выполнять Минские соглашения. "России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. На данный момент Россия, как и раньше, продолжает отрицать свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины, необходимо иметь дело с подконтрольными РФ структурами в регионе. Пока дела идут именно так, ситуация не решится", - сказал К.Волкер.

"Мы все надеемся, что России пересмотрит свою позицию, а именно ее руководство придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в его интересах", - сказал Спецпредставитель США.

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Он добавил, что санкции будут сильнее влиять на РФ, если будут продолжаться, "а это так и будет". "Все понимаю, что со временем это будет наносить России все больше вреда. В РФ хотят, чтобы санкции сняли, но условиями для их снятия является фактическое выполнение Минских соглашений", - сказал К.Волкер.