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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Давос (244) Кабмин (10242) НАТО (5619) Расмуссен (195) Климпуш-Цинцадзе (217)

 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном. ФОТО

Украина заинтересована в развитии интеграционных отношений на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. Вступление в Альянс является стратегическим курсом Украины и способствует как национальным интересам в сфере безопасности, так и интересам стран-членов Альянса.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с бывшим Генеральным Секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Порошенко в Давосе провел переговоры с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем. ФОТО

Стороны согласились, что важным направлением развития взаимоотношений с НАТО в краткосрочной перспективе было бы, вне существующих инструментов взаимодействия и интеграции, привлечение Украины к Программе расширенных возможностей. Также говорилось о необходимости дополнительной поддержки странами-членами трастовых фондов Альянса, действующих в Украине.

62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном 01

Вице-премьер-министр сообщила, что в настоящее время около 45% населения Украины поддерживают НАТО, а 62% проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО. Украина располагает инструментами, способствующими росту поддержки евроатлантической интеграции. Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО остается ключевым документом, является национальным планом реформ, имеет целью реализацию демократических, экономических и оборонных принципов и достижения стандартов, присущих странам-членам НАТО. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Американцы избегают представителей российской делегации в Давосе, - вице-премьер РФ Дворкович

В контексте реформ Иванна Климпуш-Цинцадзе также вспомнила о поведении на международной арене Венгрии, которая своими действиями подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство, несмотря на готовность Украины в двустороннем межгосударственном диалоге находить решения по вопросам, которые беспокоят Венгрию. Такое поведение соседней страны не соответствует двусторонним договоренностям поддерживать дружеские отношения. "Украина расценивает позицию Венгрии, которая пытается блокировать углубленный диалог высокого уровня с НАТО, как деструктивную", - отметила вице-премьер-министр.

Отдельно стороны остановились на задачах широких политических и экономических реформ в Украине, акцентировав внимание на приоритетных задачах. Это, в частности, создание Антикоррупционного суда и другие меры по борьбе с коррупцией, а также реализация принятого Верховной Радой Закона о приватизации госимущества. 

Источник: https://censor.net.ua/n3046435
 
 
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ага а в Лигу Сексуальных Реформ нам не нао еще вступать??!! дебилы какое нах НАТО а кто бабки платить будет членские взносы в НАТО МВФ??!! или Пэдрило или его банда воров и олигархов или Беня Коломоский с Медведчуком....
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не,вам никуда не надо...попросите хуйла забрать вас с собой.без землицы естественно.в сибири или в тундре землицы на всех хватит. 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном - Цензор.НЕТ 2014а платить все равно будете.у вовы в кацапердии не забалуешь
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а кто бабки платить будет членские взносы в НАТО МВФ??!!

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О, новенькие методички подвезли?)
1. в МВФ мы уже давно платим членские взносы с 91 года
2. а вот что такое НАТО МВФ??- это хороший вопрос
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Я уж точно вхожу в эти 62%!!!
Всеми руками и ногами "ЗА"!!!
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если тебе поставят лайки 62 % посетителей цензора, то так тому и быть !
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цензор-это не репрезентативный опрос 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном - Цензор.НЕТ 8296
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Цензор давно оккупировала местная быдловата и лишнехромосомные ублюдки, так что о репрезентативности даже и думать не стоит.
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Там не много платить.
Всего два процента.
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2% отвоенного бюджета страны Украина $35-45 миллионов
Польша - около 25-26 миллионов долларов.
Великобритании, составляет около 200 миллионов долларов в год,(яо)
НЕ Более 2% от общего военного бюджета страны,Чтец НЕ МНОГО до $ 45 миллионов
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Нужно было провести этот референдум давно,чтоб в нато прийти с демократическим выбором Украины и ее Народа.
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Не факт, що референдум дав би позитивну відповідь.
62% без врахування великої частини населення Донбасу і Криму, не така вже велика цифра.
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Нужно с врагом воевать его же методами без всяких сантиментов,иначе нужно сразу сдаваться.У нас умеют проводить "выборы".
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Вот тут согласен 100% . Да НЕ нужен никакой референдум . Приняли решение -надо действовать. Хотя такой шаг и будет символическим. Защитить Украину сможет только САМА Украина. Нужно восстанавливать ракетный щит, вооружать и оснащать армию , готовить народ к введению швейцарской модели в стране
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йуляха попросила не принимать в 2009,на бухарестском саммите
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Гыга,кто твоему мешал его за 4 года провести,тоже баба юля?
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С другой стороны лучше быть военным союзником США вне НАТО.
НАТО это там Германия , Италия и прочее , я им не доверяю.
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Штаты тоже в НАТО. А Германия, Италия и прочие йоббики не вправе запретить стране с Альянса защищать себя от внешнего вооруженного нападения самостоятельно или запретить странам в рамках Альянса предоставлять/получать военную помощь. И пока Германия, Италия и прочие йоббики будут телиться в поисках отмазок, Штаты например вправе самостоятельно предоставлять военную помощь стране подвергшейся нападению. Так, шо союзничество в рамках НАТО всё таки лучче.
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Логика в том что решения в НАТО принимаются всеми членами, а я им не доверяю 😉
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Откуда они эти цыфры берут ?Меня и моих знакомых и близких ни разу никто не опрашивал . =
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Вату не питають. Тільки нормальних громадян
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62 процента должны гнать эту свору гиен. Тогда и НАТО будет и все остальное, а так заоблачные МРИИ.
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Расмуссен сейчас работает советником Порошенко. Посмотрите на его рожу. Вот что бывает когда "работаешь" с Порошенко.
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Главное условия хуйла выполнено

Украина не будет рассматриваться в качестве потенциального кандидата на получение членства в Североатлантическом Альянсе из за отсутствия прогресса в реализации необходимых реформ, включая приведение ВСУ к стандартам НАТО - заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль
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Ок, вступим в НАТО, какие-то чурки нападут, к примеру, на Турцию и наши ребята пойдут погибать за абсолютно чужое государство.
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Типа как наши воевали в Афгане, Вьетнаме, Корее, Эфиопии, Анголе, Ираке, Йемене?
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Турция сейчас воюет против курдов,где там парни из других стран Нато?
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Да ладно,и без НАТО украинские военные были в Ираке.
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ок, допустим в НАТО, для начала значит, прочитаем дружно все устав НАТО, чтобы не быть похожими на тупых кацапов
1. потому что согласно уставу НАТО- страну члена НАТО никто не заставляет принимать участие в конфликтах отправляя туда живую силу- решение об участии живого контингента принимает каждая страна в отдельности. Принимать участие в конфликте можно и без живой силы
2. насколько я знаю, на миротворческие миссии в Ираке, не то что очереди были- а люди реально взятки давали, чтобы попасть в миротворческий контингент в Ираке, т.к у них там ЗП рядового было около 1 штуки баксов в месяц.
Поэтому если будет наш контингент воевать- то только миротворцы по контракту, а не ВСУ.
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2 процента от ВВП.
Сейчас Украина тратит 5 процентов.
Поэтому не много.
Потому что 2 это меньше, чем 5.
С другой стороны применять ли 5 статью устава о коллективной обороне будут принимать все члены НАТО.
И тут я не доверяю европейским союзникам по НАТО.
Слепое ОБСЕ и прочее.
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ст.5 предусматривает не тока коллективные действия но и индивидуальные
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Мы то хотим в НАТО,но Петя категорически против,так как это не входит в планы друга Вовы.
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А НАТО ви спитали? в 2008 році Україну заблокували Німеччина і Франція.
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Заблокировали и Грузию которая кстати ПРОВОДИЛА референдум. И у них на руках были положительные результаты. Отказали и Украине и Грузии . Результат -вторжение войск мордора в Грузию .Окупация грузинской территории .Последствий для мордора НИКАКИХ! Ну кроме того что грузины на днях вроде получили Джавелины .Которые просили продать ещё в 2008 году
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Проводите сейчас в Украине референдум по НАТО.Кацапская власть так любит считаться с мнением жителей на референдуме. 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном - Цензор.НЕТ 3525
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Кому нужен бедный родственник возрождайте страну и нато само попросит нас вступить.
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защищать себя от внешнего вооруженного нападения самостоятельно или запретить странам в рамках Альянса предоставлять/получать военную помощь. И пока Германия, Италия и прочие йоббики будут телиться в поисках отмазок, Штаты например вправе самостоятельно предоставлять военную помощь стране подвергшейся нападению. Так, шо союзничество в рамках НАТО всё таки лучче.

Это и называется союзник США вне НАТО.
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это называется ст.5 Устава НАТО. А ты это называй хоть чаепитием
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Украина может оказаться вне круга стран-потенциальных кандидатов в НАТО, - Зеркаль
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это называется ст.5 Устава НАТО. А ты это называй хоть чаепитием

в 5 ст. Устава НАТО не написано какая именно помощь может быть оказана
А у союзников США без НАТО указано.

😗
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каждая страна (Альянса) окажет помощь стороне (Договора) подвергшейся нападению, путем немедленного осуществления индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Вот, что в ст.5 записано, и отсылка почтовых голубей с просьбами восстановить и обеспечить регион туда не входит.
А, что там конкретно указывается при союзе вне НАТО??? Мне просто гугел не выдает первоисточники и говорит тока о "возможности участия в совместных оборонных инициативах", наверное сломался
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Чем больше россияне вы@бываются, тем меньше становится подлетное время для ракет "Трайдент". Скоро и в Украине базироваться будут. Многоходовочка, плять !!!
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Страны со статусом «союзника вне НАТО» имеют право на участие в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, финансируемых из бюджета Минобороны США, и право на американские правительственные кредиты для такого сотрудничества. Могут брать участие в некоторых совместных оборонных и антитеррористических инициативах, покупать некоторые виды американской военной техники, экспорт которой правительство США ограничивает, имеют приоритет в поставках Вашингтоном излишков своей военной продукции.
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я расчитывал, шо ты мне даш глянуть например на союзный договор между Штатами и Израилем, а ты, блина, взял и подвёл мои ожидания приведя тока обобщённые формулировки: имеет право; могут брать участие; могут покупать; имеют приоритет!!! Безобрааазие . Это ничем не лучше за формулировки в ст.5 Устава НАТО, просто чуть шире и немножко выходят за рамки оборонных вопросов, что доступно и моему гугелу. Вощем ничего особенного, такие вопросы можно порешать и обычными международными договорами безо всяких статусов, было бы доверие к барыгам у власти.
Ты не подумай, шо я противник "союза с США вне НАТО". Если это случится уже в ближайшее или скорое время то я тока ЗА, тогда и не придется вступать в НАТО. Но я уверен, шо перспектива вступления в НАТО более близкая, чем "союз с США вне НАТО", так шо готовимся вступать в НАТО и без возражений. 62% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з Расмуссеном - Цензор.НЕТ 5020
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном. ФОТО
 
 
 
 
 
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