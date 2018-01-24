 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с бывшим Генеральным Секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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Стороны согласились, что важным направлением развития взаимоотношений с НАТО в краткосрочной перспективе было бы, вне существующих инструментов взаимодействия и интеграции, привлечение Украины к Программе расширенных возможностей. Также говорилось о необходимости дополнительной поддержки странами-членами трастовых фондов Альянса, действующих в Украине.

Вице-премьер-министр сообщила, что в настоящее время около 45% населения Украины поддерживают НАТО, а 62% проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО. Украина располагает инструментами, способствующими росту поддержки евроатлантической интеграции. Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО остается ключевым документом, является национальным планом реформ, имеет целью реализацию демократических, экономических и оборонных принципов и достижения стандартов, присущих странам-членам НАТО.

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В контексте реформ Иванна Климпуш-Цинцадзе также вспомнила о поведении на международной арене Венгрии, которая своими действиями подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство, несмотря на готовность Украины в двустороннем межгосударственном диалоге находить решения по вопросам, которые беспокоят Венгрию. Такое поведение соседней страны не соответствует двусторонним договоренностям поддерживать дружеские отношения. "Украина расценивает позицию Венгрии, которая пытается блокировать углубленный диалог высокого уровня с НАТО, как деструктивную", - отметила вице-премьер-министр.

Отдельно стороны остановились на задачах широких политических и экономических реформ в Украине, акцентировав внимание на приоритетных задачах. Это, в частности, создание Антикоррупционного суда и другие меры по борьбе с коррупцией, а также реализация принятого Верховной Радой Закона о приватизации госимущества.