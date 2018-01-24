 62% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с Расмуссеном. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с бывшим Генеральным Секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Стороны согласились, что важным направлением развития взаимоотношений с НАТО в краткосрочной перспективе было бы, вне существующих инструментов взаимодействия и интеграции, привлечение Украины к Программе расширенных возможностей. Также говорилось о необходимости дополнительной поддержки странами-членами трастовых фондов Альянса, действующих в Украине.
Вице-премьер-министр сообщила, что в настоящее время около 45% населения Украины поддерживают НАТО, а 62% проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО. Украина располагает инструментами, способствующими росту поддержки евроатлантической интеграции. Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО остается ключевым документом, является национальным планом реформ, имеет целью реализацию демократических, экономических и оборонных принципов и достижения стандартов, присущих странам-членам НАТО.
В контексте реформ Иванна Климпуш-Цинцадзе также вспомнила о поведении на международной арене Венгрии, которая своими действиями подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство, несмотря на готовность Украины в двустороннем межгосударственном диалоге находить решения по вопросам, которые беспокоят Венгрию. Такое поведение соседней страны не соответствует двусторонним договоренностям поддерживать дружеские отношения. "Украина расценивает позицию Венгрии, которая пытается блокировать углубленный диалог высокого уровня с НАТО, как деструктивную", - отметила вице-премьер-министр.
Отдельно стороны остановились на задачах широких политических и экономических реформ в Украине, акцентировав внимание на приоритетных задачах. Это, в частности, создание Антикоррупционного суда и другие меры по борьбе с коррупцией, а также реализация принятого Верховной Радой Закона о приватизации госимущества.
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О, новенькие методички подвезли?)
1. в МВФ мы уже давно платим членские взносы с 91 года
2. а вот что такое НАТО МВФ??- это хороший вопрос
Всеми руками и ногами "ЗА"!!!
Всего два процента.
Польша - около 25-26 миллионов долларов.
Великобритании, составляет около 200 миллионов долларов в год,(яо)
НЕ Более 2% от общего военного бюджета страны,Чтец НЕ МНОГО до $ 45 миллионов
62% без врахування великої частини населення Донбасу і Криму, не така вже велика цифра.
НАТО это там Германия , Италия и прочее , я им не доверяю.
Украина не будет рассматриваться в качестве потенциального кандидата на получение членства в Североатлантическом Альянсе из за отсутствия прогресса в реализации необходимых реформ, включая приведение ВСУ к стандартам НАТО - заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль
1. потому что согласно уставу НАТО- страну члена НАТО никто не заставляет принимать участие в конфликтах отправляя туда живую силу- решение об участии живого контингента принимает каждая страна в отдельности. Принимать участие в конфликте можно и без живой силы
2. насколько я знаю, на миротворческие миссии в Ираке, не то что очереди были- а люди реально взятки давали, чтобы попасть в миротворческий контингент в Ираке, т.к у них там ЗП рядового было около 1 штуки баксов в месяц.
Поэтому если будет наш контингент воевать- то только миротворцы по контракту, а не ВСУ.
Сейчас Украина тратит 5 процентов.
Поэтому не много.
Потому что 2 это меньше, чем 5.
С другой стороны применять ли 5 статью устава о коллективной обороне будут принимать все члены НАТО.
И тут я не доверяю европейским союзникам по НАТО.
Слепое ОБСЕ и прочее.
Это и называется союзник США вне НАТО.
в 5 ст. Устава НАТО не написано какая именно помощь может быть оказана
А у союзников США без НАТО указано.
😗
А, что там конкретно указывается при союзе вне НАТО??? Мне просто гугел не выдает первоисточники и говорит тока о "возможности участия в совместных оборонных инициативах", наверное сломался
Ты не подумай, шо я противник "союза с США вне НАТО". Если это случится уже в ближайшее или скорое время то я тока ЗА, тогда и не придется вступать в НАТО. Но я уверен, шо перспектива вступления в НАТО более близкая, чем "союз с США вне НАТО", так шо готовимся вступать в НАТО и без возражений.