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 Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос

Генеральная прокуратура не установила причину взрыва на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом в интервью телеканалу ZIK сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.

В связи с этим следствие не может квалифицировать преступление и привлечь виновных к ответственности.

Также читайте: Пиротехники завершили обследование 10-километровой зоны вблизи Калиновки, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

Источник: https://censor.net.ua/n3046434
 
 
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Так і хочеться плюнути в ту брехливу морду !
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Нужно читать в обратном порядке "чтобы не привлекать по-настоящему виновных к ответственности...поэтому "До сих пор мы не установили причину взрыва".
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Подсказываем из достоверных источников.Напали инопланетяне из созвездия альфа-центавра.Лучами все пожгли Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 3195.Тепловизоры побоялись применять,так как уже ход разгадан был Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 3195.
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Одно обидно,что эти клоуны как микимаус ,определяют будущее страны.
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Какая прокуратура такое и расследование .Зато у каждого бриллиантового прокуролра по 400 бриллиантов , по несколько дворцов и квартир , по несколько мерседесов , какая там ещё Калиновка ...
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Бриллианты, несколько дворцов и квартир, золотые слитки - есть у каждого нормального гражданина Украины! Если он не огент кремля, естественно.
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Я тут підмітив,один з порохососів якось сказав на американців пєндоси.так само як вата расєйська їх називає. Висновок робіть самі
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Стратегічний артзапас ЗСУ у Балаклії, Н-Богданівці, Калинівці... полтораками-муженками-матіосами і К розкрадений проданий (у т.ч. і сєпарам), бабло розділене (це мільярди!) а склади підірвані а де запалені, щоб усе "згоріло".
Ця курвота має висіти на шибеницях без права поховання, щоб їх розтягнули ворони, щури і пси.
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о,матиос на зике сразу после портнова...знаменательно...
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Ну да,так а почему раньше такой вони не было гыга,он часто на зике ведь бывает, а в АП януковича вместе с портновым сидели.чего ж то ты не замечал
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Еще бы. Это ж не киллеров, покушавшихся на ценнейшего Антоху Лизоблюда ловить.
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яка нах ... "причина" ... виконуються "липецкие договорённости"
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Да, шо то пошло не так. То ли власть не та, то ли народ. Наверное и то , и другое. Так терпеть могут только скоты. Ага, скажите, что я едиот.
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зрада,тут это...опять надо лапти менять на лету Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 2405

Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua56 мин.56 минут назад

#Украина Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 2337 & #EU Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 2337 ЕС не намерен приостанавливать безвизовый режим с Киевом. Какой феерический облом у Лещенко и Ко, Карл! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321344084936591&id=100011830050778&ref=ts …
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С прокурорами Украине не везет . Один танцует с собакрй в своем дворце, но не может найти убийц небесной сотни. Другой не может расследовать уничтожение народного добра
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Лось, я знаю. Но ничего вы ему не сделаете, запрет на отстрел подписали.
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"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.

Подсказываю. Причина взрыва - детонация.
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Кто кидается камнями - это инопланетяне. Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос - Цензор.НЕТ 3593
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За втрату озброєння на 5 млрд. долларів весь генеральний штаб повинний був бути розпущений та зобовязаний пожиттєво працювати на громадських роботах з розмінування замінованих територій. А в нас ніхто не винуватий.
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В Иловайске нет виноватых, в Дебальцево нет, в Калиновке нет, ни одно резонансное убийство не раскрыто, сто человек в центре Киева непонятно кто расстрелял. Слава Украине.
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Меня другое удивляет!!!
У них хоть версии есть?

Хотя о чём это я? Версии могут появиться лишь тогда, когда ведут расследование!
Здесь бы сейчас сказать всё что я о них думаю, но админ забанит сразу же...
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Сколько складов военных полыхало с 2014 года? 1?
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Почти все. Говорят только один большой остался.
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Да плевать. Скоро Америка джавелины подгонит. Хана рашке.
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Они сами себя и искать небудут потом их найдут и посадят єтих

шоколадних бандюков
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А за что Вы тогда получаете огромные оклады?
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Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос.

Підказую - навмисний підпал з метою знищення доказів наймасштабнішої в історії України крадіжки військовової зброї та боєприпасів.
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