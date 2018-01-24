Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом в интервью телеканалу ZIK сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.
В связи с этим следствие не может квалифицировать преступление и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
Ця курвота має висіти на шибеницях без права поховання, щоб їх розтягнули ворони, щури і пси.
Igor Zubkov ㋡ @IgorZ_ua56 мин.56 минут назад
#Украина & #EU ЕС не намерен приостанавливать безвизовый режим с Киевом. Какой феерический облом у Лещенко и Ко, Карл! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321344084936591&id=100011830050778&ref=ts …
Подсказываю. Причина взрыва - детонация.
У них хоть версии есть?
Хотя о чём это я? Версии могут появиться лишь тогда, когда ведут расследование!
Здесь бы сейчас сказать всё что я о них думаю, но админ забанит сразу же...
шоколадних бандюков
Підказую - навмисний підпал з метою знищення доказів наймасштабнішої в історії України крадіжки військовової зброї та боєприпасів.