Причина взрыва на арсенале в Калиновке до сих пор не установлена, - Матиос.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом в интервью телеканалу ZIK сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.

В связи с этим следствие не может квалифицировать преступление и привлечь виновных к ответственности.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.



По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.



Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".



В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.



29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.