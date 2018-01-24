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Все про:беспилотник (491) разведка (1792) США (13115) Донбасс (15285)

 Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Отсутствие обстрелов на Донбассе 23 января свидетельствует, что мир возможен, - Волкер. ВИДЕО

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4B Global Hawk мог наблюдать за всей подконтрольной "Л/ДНР" территорией, а также большой частью территории приграничных областей России.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

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Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдовы и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.

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Данный беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки вблизи неподконтрольной властям Украины территории Донбасса. С начала текущего года зафиксировано не менее шести разведопераций у линии разграничения в Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20 и 24 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3046433
 
 
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Хай літають. Пташечки ж не від нудьги ці польоти проводять, а з конкретними цілями.

Щоб потім по тим "конкретним цілям" простіше було влучати.
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Когда-то, в 2014,в разгар ордынской навалы,я отвечал ордынской вате на Цензоре,что скоро под Харьковом и Сумами будут нести боевое дежурство американские Першинги и прототипы Томагавков.Прогнозы начинают сбываться.Кремлёвский окурок скоро разрешения пёрднуть будет у Волкера спрашивать.Мигрень,кошмарные сны начнут донимать всю кремлёвскую камарилью.Ляжешь спать ,а проснёсси в американском аду. Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2491
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Если этот "окурок" такой жалкий и пугливый - вы что сами не возьмёте Крым в свои руки, а лишь размахиваете из-за угла хаты американским членом? И почему этого "окурка" боится вся Европа до истерии? Все прям так и ждут нападения - хотя на хрен ему это надо? Америка всполошилась - чуть что - вмешательство русских. Вон даже президента США и тот, если им верить, "окурок" для американцев выбрал.
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Чего порожняком летать, взял бы нагрузку... Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5116
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Ещё бы.Разбрасывал листовки : "Пополченцы здавайтесь!"
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а есть у пиндосов еще такие...
тока они летают не снимать...А ШКВАРИТЬ УБЛЮДКОВ
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о...свежие данные к давосу Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 9490.ща трампуша шота замутит.шоб хуйлу не скучно жить было
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давно уже пора пару тройку таких птичек с обслугой базировать на украинских аеродромах

и не нужно было бы с Сицилии его гонять
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сначала беспилотники, потом пилотники, а после и бомбометники.? Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 8727
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а міг би не з Сіцилії а з Дубно чи Дніпра - набагато ближче... Чи хтось би був проти того? Може тому і колоради притихли?
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а можливо ти лиш написали для простих людей що то з Сицилії.... Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2194
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Будет как с рюкзаками - был беспилотник и пропал .
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наверняка в нем есть пилоты, но по примеру раши они в ихтамнет капсуле.. Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141
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Сфера інтересів Китаю сягає Уралу і Какспійського озера(Китай так вважає), а що вважають США дасться чути. Залежить від вкладених ними коштів. Вялікую парашу вже ніхто не питає.
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И как раз в этот день Волкер был в Украине. И как раз в этот день не было ни одного обстрела. И поэтому Волкер всех за это очень хвалил. Наши американские друзья сами себя нае#бали, точнее позволили это сделать кацапам.
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Еще он планировал посетить Донбасс...но визит отменили типа нелетная погода! пришлось лететь обратно в Европу!
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Технічні характеристики - просто "агонь". Висота 15.5 км, глибина розвідки до 300 км... Схоже, що він зафіксував усі позиції гібридних військ Сколєновстана і записав купу телефонних розмов як в ОРДЛО, так і за поребриком.
Респект американським партнерам!
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Воронєж просканований "в хвіст і в гриву"
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Vodafon -колоради відключили зарання А з телефонної лінії дистанційно записувати проблема...
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а тебе не приходило в голову, что если кому-то надо, то он всё равно запишет? Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 8570
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Ордынской вате скоро начнёт сниться Дрезден и Хиросима...
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Лучше сразу, - пусть им не воротниковый "писец" приснится...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе
 
 
 
 
 
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