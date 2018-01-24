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 Политика Украины
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 При незаконном этапировании украинцев Алиева, Куку, Сирука, Бекирова, Алимова и Джеппарова в РФ к ним применяли пытки, - МИД

Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно прекратить противоправные действия в отношении граждан Украины, незаконно перемещенных из временно оккупированного Крыма в РФ.

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины. 

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с противоправными и антигуманными действиями российской стороны по отношению к гражданам Украины Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову, Арсену Джеппарову, незаконно перемещенных из временно оккупированного Крыма в Россию в связи с передачей сфабрикованного против них уголовного дела на рассмотрение в Северо-Кавказского окружного военного суда", - говорится в документе. 

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В МИД заявляют, что во время сегодняшнего предварительного судебного слушания были необоснованно отклонены все законные ходатайства стороны защиты, что "свидетельствует о предвзятом отношении к обвиняемым и ангажированности российского суда". 

"Согласно полученной от фигурантов дела информации, во время этапирования с территории временно оккупированной Автономной Республики Крым в Российскую Федерацию они подверглись бесчеловечному обращению, которое унижает честь и достоинство человека, дискриминации по национальным признакам, к ним применялись избиения и психологическое давление. Украинская сторона расценивает такие действия как сознательное пренебрежение Кремлем взятыми на себя международными обязательствами, в частности предусмотренными положениями Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", - подчеркивают в украинском ведомстве. 

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МИД Украины призывает мировое сообщество публично осудить оккупанта и заставить его немедленно прекратить преступления против основополагающих прав человека на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополя. 

"Требуем от государства-агрессора немедленно прекратить судебный фарс по сфальсифицированному делу против граждан Украины и принять исчерпывающие меры с целью восстановления их нарушенных прав", - заявляют в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3046419
 
 
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В Виннице на площади Небесной Сотни в ночь на 24 января демонтировали памятник выдающемуся украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.
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кацапы козлорогие,что б вы здохли,суки....
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При незаконному викраденні і етапуванні до Грузії грузинських добровольців до них застосовувались тортури.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри незаконном этапировании украинцев Алиева, Куку, Сирука, Бекирова, Алимова и Джеппарова в РФ к ним применяли пытки, - МИД
 
 
 
 
 
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