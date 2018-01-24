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 Новая резолюция ПАСЕ об агрессии РФ в Украине позволяет украинцам судиться с Россией о нарушении прав человека, - Арьев

По новой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы каждый украинец, пострадавший в результате российской агрессии, может подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Украины и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Еспресо.TV.

По егос словам, несмотря на попытки российского лобби вернуть агрессора в ПАСЕ украинская делегация продолжает напоминать о действиях РФ на Донбассе. В новой резолюции ПАСЕ определяет события на востоке Украины как войну и указывает на Россию в деле депортации жителей Крыма. Это дает основания для любого украинца, пострадавшего от действий оккупантов, судиться против России в Европейском суде по правам человека.

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"Самое главное, я считаю, что в документе отмечается преследования оккупантам людей из Донецкой, Луганской области и автономной республики Крым", - рассказал Арьев.

Между тем вчера на заседании ad hoc комитета не обсуждали изменения в регламент, по которым Россия могла бы вернуться в ПАСЕ. Тем не менее, по словам вице-президента, все евродепутаты чувствовали присутствие РФ.

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"Россия не надеется на блиц-криг. Обсуждалось, что это не будет быстрым делом. Очевидно, что они хотят вернуться к выборам президента. Фактически, это будет подарком новоизбранному президенту", - добавил представитель Украины в ПАСЕ.

Арьев отметил, что до российских выборов это не произойдет, ведь обсуждение роли России пройдут еще в марте и апреле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046376
 
 
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Слава Богу Беня Форос вернет
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Це все добра, проте до лампочки...
Все закінчиться в цей момент...

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не...гораздо раньше...хуйла сначала скинут,потом кацаповяличие долго не будет позволять выдать преступника.и только элементарная нехватка еды сподвигнет их выполнять международные законы...
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Как таких мразей земля носит? Новинский и Левочкины
=== Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию "Гуманитарные последствия войны в Украине", которая призывает все стороны конфликта на Донбассе максимально обеспечить права и интересы как гражданских лиц в зоне боевых действий, так и беженцев. Инициатором внесения поправки, регламентирующей данное требование, является народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
Особый акцент в документе делается на необходимости прекратить дискриминацию жителей Донецкой и Луганской областей со стороны властей Украины в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав.
Как отметил в своем выступлении в дебатах по поводу резолюции Новинский, в недавно принятом законе о деоккупации Донбасса содержатся положения, якобы позволяющие (по его словам) армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома жителей регионов.
"Приняв этот закон, из которого сознательного выброшены любые ссылки на утвержденные Совбезом ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения, правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического урегулирования конфликта", - заявил политик.
Он также призвал ПАСЕ осудить попытку одностороннего отказа от выполнения Минских соглашений и поддержать поправку к резолюции, направленную в защиту прав и свобод жителей Донбасса. Речь идет о том, чтобы рекомендовать украинской власти изменить закон о деоккупации в соответствии с Минскими соглашениями. Политик отметил, что инициировал поправку вместе с Юлией Левочкиной, а также другими делегатами ПАСЕ, подписавшими ее. И внес после того, как она была одобрена профильным комитетом организации.
В результате с подачи Новинского в итоговый текст резолюции 42 голосами против 16 была внесена правка, требующая от руководства Украины переделать закон о деоккупации Донбасса с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ===
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Тут не только нужно гражданства лишать, за явную антиукраинскую деятельность надолго садить в тюрьму.
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Да раша эти решения признает выборочно.
Поэтому адвокаты могут губеньку закатать.
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ЕСПЧ и так завален делами украинцев. На десять лет вперед работы хватит. А потом ешшо десять для выполнения решений. Так шта губы,панове,не раскатываем. Новая резолюция ПАСЕ об агрессии РФ в Украине позволяет украинцам судиться с Россией о нарушении прав человека, - Арьев - Цензор.НЕТ 5865
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Фамилия Арьев произошло от мужского еврейского имени Арье. Это ивритское имя идентично широко распространенному среди ашкеназских евреев идишскому имени Лейб и в переводе означает «лев».
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовая резолюция ПАСЕ об агрессии РФ в Украине позволяет украинцам судиться с Россией о нарушении прав человека, - Арьев
 
 
 
 
 
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