 Новая резолюция ПАСЕ об агрессии РФ в Украине позволяет украинцам судиться с Россией о нарушении прав человека, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Украины и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Еспресо.TV.

По егос словам, несмотря на попытки российского лобби вернуть агрессора в ПАСЕ украинская делегация продолжает напоминать о действиях РФ на Донбассе. В новой резолюции ПАСЕ определяет события на востоке Украины как войну и указывает на Россию в деле депортации жителей Крыма. Это дает основания для любого украинца, пострадавшего от действий оккупантов, судиться против России в Европейском суде по правам человека.

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"Самое главное, я считаю, что в документе отмечается преследования оккупантам людей из Донецкой, Луганской области и автономной республики Крым", - рассказал Арьев.

Между тем вчера на заседании ad hoc комитета не обсуждали изменения в регламент, по которым Россия могла бы вернуться в ПАСЕ. Тем не менее, по словам вице-президента, все евродепутаты чувствовали присутствие РФ.

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"Россия не надеется на блиц-криг. Обсуждалось, что это не будет быстрым делом. Очевидно, что они хотят вернуться к выборам президента. Фактически, это будет подарком новоизбранному президенту", - добавил представитель Украины в ПАСЕ.

Арьев отметил, что до российских выборов это не произойдет, ведь обсуждение роли России пройдут еще в марте и апреле.

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