 Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге в соцсети Twitter написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

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"Президент прибыл в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме", - написал он.

Как сообщалось, П.Порошенко будет участвовать в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе 24-26 января. Глава государства, в частности, выступит с речью на сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" 26 января.

П.Порошенко также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos. Кроме того, в ходе работы форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.