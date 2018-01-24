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 Политика Украины
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Все про:Всемирный экономический форум (5) Давос (235) Порошенко (14157) Швейцария (271) Цеголко (136)

 Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге в соцсети Twitter написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

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"Президент прибыл в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме", - написал он.

Как сообщалось, П.Порошенко будет участвовать в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе 24-26 января. Глава государства, в частности, выступит с речью на сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" 26 января.

П.Порошенко также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos. Кроме того, в ходе работы форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Источник: https://censor.net.ua/n3046360
 
 
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Свинье еще не стыдно туда являться и попрошайничать? Попрошайненко.
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Расскажет там о его успешной борьбе с коррупцией в стране

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Може в н"ього сини не такі я к у донецькоко петуха? Може, вони йому скажуть- "батько, ти що, не найвся"?
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Прибув з героїчним синочком, невісткою та Мариною? Любить петрик мандри..
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Доклад "Офшоры наше ВСЁ !" повез, опытом делится будет....
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Это для Давоса подойдёт! Это же его рехформы для покращення! Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум - Цензор.НЕТ 2043
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Да!..... Если бы ещё так не уделался за свою презикарьеру, как это приятно читать было бы!...
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Лола понеслась на поклон к Медведчуку, а то х@йло не поймёт
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А хуйло поїхало. може б сам без мертвечука дав розпорядження, нє?
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Офшоренко вирішує свої бізнесові справи.... Напевно соєві цукерки з пальмовим маслом хоче спихнути !
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А зачем он туда своего сынульку захватил? Он туда как депутат проходит или сын президента?
Олигархическая монархия, мля.
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Луке, Колюню можно везде брать, а ему нельзя? Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум - Цензор.НЕТ 1064
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Вот именно. Мне тоже аналогии с Лукой и его бастардом пришли в голову.
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Потому, что это семья святых великомученников (впоследствии)
Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум - Цензор.НЕТ 5373
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Турне офшоренка з синочком і невісткою по Європі продовжується! Українські платники податків оплачують ... Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум - Цензор.НЕТ 3298
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"Сім"я - 2 " подорожує Європою за рахунок держбюджету
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Будет правильные речи толкать, за которыми ничего. Вон в теме ниже и вроде бы правильно ляшко высказался и толпа рукоплещет - "Гарно сказав!, "Молодець!", Браво, пане Ляшко!". И зачем задумываться, что все радикалы на зарплате у ахметова, который через тарифы обогащается со скоростью света? Что все радикалы "вдруг" стали богатыми и счастливыми, благодаря нужным голосованиям. Главное же - красиво сказал! Пора в президенты! У нас в президенты лохторат выбирает красивых и балаболов. А потом извечный вопрос - а чего ж так хреново живем? К зеркалу, панове, к зеркалу!
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Какой смысл кататься по форумам, если в своей стране не удалось создать даже нормально работающую систему регистрации НДС!?
Неужели там такому учат?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум
 
 
 
 
 
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