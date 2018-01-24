 Тимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от "Батькивщины"

Об этом лидер партии сообщила в среду, 24 января, на пресс-конференции в Киеве, собщили в пресс-службе "Батькивщины".

Политик отметила, что ЦИК должна быть сформирована честно, с учетом кандидатур от всех парламентских партий, так, как это предусмотрено законом: "От того, как будет сформирована комиссия, кто и как будет считать голоса на президентских и парламентских выборах, зависит, состоится в Украине полная перезагрузка власти ".



Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. В нем представлены кандидатуры от всех фракций, кроме "Батькивщины". Срок полномочий 12 членов Центральной избирательной комиссии, включая главу Михаила Охендовского, истек еще в июне 2014 года, еще одного - в феврале 2017 года.

Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила вовремя, в соответствии с законодательством, подала кандидатуру Андрея Евстигнеева в состав ЦИК: "Это молодой, интеллектуальный человек, кандидат наук, преподаватель университета им. Шевченко. Он имеет опыт сотрудничества с международными организациями, имеет безупречную репутацию и может усилить работу ЦИК на предмет честной работы ".



По мнению политика, ситуация с представлением на новый состав ЦИК свидетельствует о том, что президент не собирается честно проводить выборы, а готовится к фальсификациям.



"Он понимает, что даже один член ЦИК от" Батькивщины "не позволит ему сфальсифицировать выборы", - подчеркнула политик и напомнила, что даже при Януковиче от "Батькивщины" было два члена ЦИК.



"Я публично обращаюсь к Порошенко с требованием немедленно исправить эту ошибку. Это сознательное нарушение закона о ЦИК, поскольку "Батькивщина" имеет первый уровень поддержки в обществе, о чем свидетельствуют выборы в ОТГ. Мы требуем внести в представление кандидатуру от "Батькивщины", тем более, что ранее Порошенко публично заявлял, что все фракции внесли в ЦИК свои кандидатуры, соответствующие всем критериям, и он включил их в состав представления", - отметила лидер "Батькивщины".



Юлия Тимошенко также обратилась к Председателю парламента Андрею Парубию с требованием немедленно вернуть соответствующее представление президенту и принять новое, в котором будут кандидаты от всех фракций.



Кроме того, политик обратилась к депутатам всех фракций в ВР: "Если вы не являетесь соучастниками подготовки фальсификации следующих выборов, выступите против того, что президент внес новый состав ЦИК, где доминирует его большинство и нет кандидата от "Батькивщины".