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 Политика Украины
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Все про:Тимошенко (23777) ЦИК (2664)

 Тимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от "Батькивщины"

Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петру Порошенко с требованием включить кандидата от "Батькивщины" Андрея Евстигнеева в представление о новом составе Центральной избирательной комиссии.

Об этом лидер партии сообщила в среду, 24 января, на пресс-конференции в Киеве, собщили в пресс-службе "Батькивщины".
Политик отметила, что ЦИК должна быть сформирована честно, с учетом кандидатур от всех парламентских партий, так, как это предусмотрено законом: "От того, как будет сформирована комиссия, кто и как будет считать голоса на президентских и парламентских выборах, зависит, состоится в Украине полная перезагрузка власти ".

Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. В нем представлены кандидатуры от всех фракций, кроме "Батькивщины". Срок полномочий 12 членов Центральной избирательной комиссии, включая главу Михаила Охендовского, истек еще в июне 2014 года, еще одного - в феврале 2017 года.

Тимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от Батькивщины 01

Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила вовремя, в соответствии с законодательством, подала кандидатуру Андрея Евстигнеева в состав ЦИК: "Это молодой, интеллектуальный человек, кандидат наук, преподаватель университета им. Шевченко. Он имеет опыт сотрудничества с международными организациями, имеет безупречную репутацию и может усилить работу ЦИК на предмет честной работы ".

Тимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от Батькивщины 02


По мнению политика, ситуация с представлением на новый состав ЦИК свидетельствует о том, что президент не собирается честно проводить выборы, а готовится к фальсификациям.

"Он понимает, что даже один член ЦИК от" Батькивщины "не позволит ему сфальсифицировать выборы", - подчеркнула политик и напомнила, что даже при Януковиче от "Батькивщины" было два члена ЦИК.

"Я публично обращаюсь к Порошенко с требованием немедленно исправить эту ошибку. Это сознательное нарушение закона о ЦИК, поскольку "Батькивщина" имеет первый уровень поддержки в обществе, о чем свидетельствуют выборы в ОТГ. Мы требуем внести в представление кандидатуру от "Батькивщины", тем более, что ранее Порошенко публично заявлял, что все фракции внесли в ЦИК свои кандидатуры, соответствующие всем критериям, и он включил их в состав представления", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также обратилась к Председателю парламента Андрею Парубию с требованием немедленно вернуть соответствующее представление президенту и принять новое, в котором будут кандидаты от всех фракций.

Кроме того, политик обратилась к депутатам всех фракций в ВР: "Если вы не являетесь соучастниками подготовки фальсификации следующих выборов, выступите против того, что президент внес новый состав ЦИК, где доминирует его большинство и нет кандидата от "Батькивщины".

Источник: https://censor.net.ua/n3046354
 
 
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ЦИК не легетимный. Я не хочу ,чтобы агент лолита протаскивала во власть других агентов.
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Не хватало, чтобы ватные ублюдки что-то "не хотели"
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Баба Йуля , а шо там з признанням російської окупації ? Вимагає вона ...
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Цука крашенная ... (С)
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«Не так важно, куда в последнее время исчезла лидер «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Важно, почему она никоим образом не занималась самопиаром на этой неделе. Очевидно, причина - закон, который признает Россию агрессором».
Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог, журналист Владимир Горковенко. По его словам, в какое-то пророчество прорицателей, мольфаров и экстрасенсов, что именно в эти дни Юлии Тимошенко лучше не работать, а прочищать свою карму путем просмотра телевизора - вовсе не верится. Скорее всего, давняя дружба с Владимиром Путиным победила проявление патриотизма.
Владимир Горковенко пишет, что показательно, что также не голосовали ближайшие соратники лидера «Батькивщины» Сергей Власенко и Григорий Немыря. Последний вообще призвал Запад не предоставлять Украине помощь, потому что Порошенко, якобы не выплачивает пенсии на оккупированных территориях.
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Там ще одна кремлівська консерва протухла ...

Юную Савченко нашли на видео сборов ультраправой организации Медведчука
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
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Совершенно справедливое требование! Тимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 4161
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Поправилась? Уже может голосовать и писать? Зайка.
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Очередное доказательство как ПЕЦЮ трусит от ЮЛИ как он ее панически боится!!
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а кого твое мнение интересует?)))
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кого не интересует тот проходит мимо и все
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"...даже при Януковиче от "Батькивщины" было два члена ЦИК. Источник: https://censor.net.ua/n3046354 "

А зачем тогда ругали Охендовского, если даже два члена ЦИК от Батьковщины, тем более, не позволяли фальсифицировать выборы?

"... даже один член ЦИК от" Батькивщины "не позволит ему сфальсифицировать выборы" Источник: https://censor.net.ua/n3046354"
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Хрена с два.
Свинорыл начинает конкретно работать на второй срок.
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но надо было шоб юлю побольше народу в парламент поддержало - а так все по закону - а и да - закон один для всех)))
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и мне то же - давай вместе посмеемся - а то требует она))))
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Ну, а что? В принципе справедливо! Имеет право на такую заявку, впрочем, как и избиратели за них голосовавшие, чай не Москвамобаде живём!
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Я считаю, что на выборах президента в комиссиях на местах должны быть представители от всех кандидатов, а в штабе кандидата сумеют подсчитать - сфальсифицированы результаты голосований или - нет...
.
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Мабуть петрик перед поданням не читав закон про ЦВК.. В ЦВК повинні бути представлені представники всіх политичних партій в парламенті.. Цілком справедлива вимога..
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Внесены 13 из 15 кандидатур.....
То что там нет никого от "бьюткивщины"...означат что Йуля просто никого не предложила....
Ей нужен пиар....и она его делает....
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если не знаешь как делай по закону - все по закону ))))
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Честной работой как раз не надо усиливать, бабця Юлька.
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Ломбардниця теж хоче мати право на частину "кормушки" !
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Честная работа...и "бьюткивщина"..это не совместимые понятия.....
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в нашей стране это касается любого политика, даже более того чем у политика больше власти тем он больший пздун
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Як шпигун Лоліта може від Батьківщіни призначити члена ЦВК? Юля і так має найвищій рейтинг, а буде її член ЦВК, то Юлі фактично вже президент на наступних виборах. А шпигун Лоліта з шоблою тоді хто? Довічні в'язні з конфіскацією???
Жодної людини від Юлі у ЦВК не буде. Для шпигуна Лоліти це питання бути, чи не бути
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Все сепарье сейчас двигает Юлю Григян на Президента Украины! Вова Пу давно ждет когда в Киеве будут "адекватные" и "договороспособные киевские власти"! Пока увы к этому идет! Увы!
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да да да торгует с вовой ПЕЦЯ а шпигун ЮЛЯ да конечно все таки слепые и дурные что ППЦ!!
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Исходя из посыла Юлии Владимировны, каждый член ЦИК считает правильно голоса только своей партии. И ее член будет вести себя так же! Ну и собрал Президент компанию в ЦИК! Получается, что одни прохвосты!
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Похоже на начало инспирированной из Кремля акции "Майдан-3". Старая полит_проститутка УЖЕ объявила будущие выборы сфальсифицированными. Если читать внимательно текст ее заявления, то уже видно как будет все выглядеть в 2019-м. Но тем не менее, ее нынешние требования к Пороху справедливы
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Роман с камнем

Ти добре пошурував архіви якуковича і богословської !
Мабуть на декілька років вистачить лити бруд за соєву шоколадку !
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"Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников." (Никколо Макиавелли)

Вот скажите, какие люди, приближенные к этим двум личностям, не засвечены в коррупции?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко настаивает, чтобы Порошенко внес в представление по ЦИК кандидата от "Батькивщины"
 
 
 
 
 
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