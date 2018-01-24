 США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии", - написал Волкер.

Напоминаем, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Волкер во время пребывания Киеве 23 января встречался с Президентом Украины Петром Порошенко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

26 января в Дубае запланирована встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.