 США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии", - написал Волкер.
Напоминаем, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Волкер во время пребывания Киеве 23 января встречался с Президентом Украины Петром Порошенко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
26 января в Дубае запланирована встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Еще чего, 2014 проехали...
Америка была на стороне и помогала:Япония,Западная Германия,Южная Корея и.т.д
Эти страны достигли удивительных успехов,в сравнении с теми, кому "помогала" московия.
Вы не глупый человек и можете это всё анализировать.
Факт-вещь упрямая.