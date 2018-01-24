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 США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины.

Об этом Климкин написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии", - написал Волкер.

Напоминаем, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Волкер во время пребывания Киеве 23 января встречался с Президентом Украины Петром Порошенко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

26 января в Дубае запланирована встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046350
 
 
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Фиеасе! Первый раз такое слышу! Респект пану Волкеру!!!
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Сурок пусть посвистит около бункерной ямки США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 1007
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Россиянка сделала пластику, чтобы выйти замуж за лучшего друга мужа
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Американцы не подведут. Слушайте их и будет все ОК. А не каких-то лолит с придурками.
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На Пиндоса надейся, но и сам не плошай ! США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5217
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Сам не оплошаю. Я за неопытных переживаю.
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Пендосы это те кто живёт возле горы Пендос? В Приазовье греков пендосами кличут США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 6472
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Т.е. с Суковым они беседуют о кошечках? США не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 7225
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Нет, просто он последний, кого ставят в известность...
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Волкер - патриот Украины. Отлично, а то истаблишЦерковноПапМент гадают хто будет кандидатом в президенты? Вот Волкер-президент Украины! Конституцию, с нынешним спикером, подрехтуют в два захода.
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Для -Игорь Сирклх!
Америка была на стороне и помогала:Япония,Западная Германия,Южная Корея и.т.д
Эти страны достигли удивительных успехов,в сравнении с теми, кому "помогала" московия.
Вы не глупый человек и можете это всё анализировать.
Факт-вещь упрямая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не будут вести переговоры по Украине без Украины, - Волкер
 
 
 
 
 
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