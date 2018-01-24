 Комиссия Киевсовета поддержала присвоение аэропорту "Киев" имени Сикорского

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
В сообщении отмечается: "Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
"Мы прошли все процедуры отношсительно предоставления аэропорту "Киев "(Жуляны) названия имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Осталось дело за профильными комиссиями Киевсовета и непосредственно голосованием на заседании Киевсовета", - доложил Резников.
Следовательно, сегодня был рассмотрен проект решения на одной из трех комиссий. Дальше - рассмотрение постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и постоянной комиссией по вопросам транспорта, связи и рекламы. После рассмотрения проекта решений комиссиями, он будет внесен в повестку дня заседания Киевсовета и предложен к голосованию депутатскому корпусу.
После принятия решения аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".
А от Корольов відсидів по повній, ще й щелепу зламали так, що вона до кінця життя нормально не зрослася. Через це він і помер, бо не змогли нормально ввести трубку апарату штучного дихання під час операції...
https://bmpd.livejournal.com/382045.html
https://masterok.livejournal.com/1003709.html
Если кто не вкурсе,Сикорский был русским.
Его отец, профессор психиатрии Иван Алексеевич Сикорский, состоял в "Киевском клубе русских националистов"
Краткая историческая справка:
«Ки́евский клуб ру́сских национали́стов» (ККРН, «Ки́евский клуб прогресси́вных ру́сских национали́стов», до марта 1917 года- «Клуб русских националистов города Киева») - внепартийная, умеренно-правая организация, существовавшая в Киеве в 1908-1917 годах. Членами клуба являлись видные представители киевской интеллигенции и духовенства, объединённые стремлением охранения русской национальной идеи.
Устав ККРН был утверждён 19 марта 1908 года. Члены клуба подразделялись на почётных членов, членов-учредителей, действительных членов и членов-сотрудников. Клуб управлялся Советом, который состоял из 18 членов и 2 кандидатов. Выборы в Совет проводились ежегодно. В 1909 году в ККРН числилось 326 человек, а в 1913 году уже 738. При клубе была открыта читальня, в которую выписывались газеты "Киевлянин","Русское знамя","Россия","Кремль" и другие, а также журналы "Исторический вестник","Мирный труд". В клубе регулярно проводились собрания, на которых зачитывались доклады, обсуждались насущные темы.Большое внимание ККРН уделял украинскому вопросу. Члены клуба видели серьёзную опасность в деятельности «сознательных украинцев» на Украине, направленной, по их мнению, на раскол в русском народе, (который согласно этнографическим представлениям в российской науке того времени делился на белорусов, великороссов и малороссов)