 Комиссия Киевсовета поддержала присвоение аэропорту "Киев" имени Сикорского

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении отмечается: "Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"Мы прошли все процедуры отношсительно предоставления аэропорту "Киев "(Жуляны) названия имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Осталось дело за профильными комиссиями Киевсовета и непосредственно голосованием на заседании Киевсовета", - доложил Резников.



Следовательно, сегодня был рассмотрен проект решения на одной из трех комиссий. Дальше - рассмотрение постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и постоянной комиссией по вопросам транспорта, связи и рекламы. После рассмотрения проекта решений комиссиями, он будет внесен в повестку дня заседания Киевсовета и предложен к голосованию депутатскому корпусу.



После принятия решения аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

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