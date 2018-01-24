 В Украину вернулись все 19 переживших теракт в Кабуле украинцев, - МИД

Все 19 спасенных в столице Афганистана граждан Украины после теракта, в результате которого погибли семеро украинцев, уже вернулись на родину. Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту", - сказал дипломат.

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"И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине", - сказал Погорельцев.

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах. На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины в Кабуле. Сегодня тела 7 погибших в Кабуле украинцев передали дипломатам.

Сегодня в Киев прибудет специальный рейс с погибшими.