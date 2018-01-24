 "Если кто-нибудь из вас пренебрегает границами Украины, где гарантия, что завтра не будут пренебрегать границами вашего государства?, - Ляшко в ПАСЕ

Об этом сообщает "Інформатор".



"У меня вопрос к тем, кто ратует за сотрудничество, дружбу с Россией и возвращение ее сюда. А кто вернет родителям их 29-летнего сына Сергея Сергиенко с Полтавщины, который погиб вчера в результате минометного обстрела на Донбассе? Кто вернет детям их родителей, ведь с момента начала российской агрессии на Востоке Украины погибло 10000 украинцев. Кроме того, потеряно 20% украинского промышленного потенциала. Кто вернет лучший в Европе аэропорт Прокофьева? Когда на лучшем в Европе стадионе "Шахтер" будет звучать гимн Украины и будут проходить матчи Лиги чемпионов? Когда украинские шахтеры вернуться в шахты, которые сегодня затоплены в результате российской агрессии?" - возмутился Ляшко.

Лидер Радикальной партии предложил обсуждать в ПАСЕ не вопрос возвращения России в зал, а вопрос прекращения российской агрессии.



"Представитель Словакии, пострадавшей от гитлеровской агрессии, сегодня рассказывает, что надо дружить с Путиным. Еще бы с Гитлером предложил дружить! Представитель Великобритании говорит, мол, границы в Украине какие-то не такие. Возможно, вы забыли, что когда-то и Страсбург не был Францией? Возможно, вы призываете к пересмотру границ? Тогда для чего мы здесь с вами собрались? Предлагаю вам, уважаемые коллеги, обсуждать вопрос не возвращения России в этот зал, а остановки российской агрессии. Потому что сегодня украинцы платят кровью, территорией, своей борьбой за то, чтобы защитить ценности, на которых создавалась наша организация. А именно: права человека, верховенство права, уважение границ. Убежден, большинство из присутствующих уважает украинцев и ценит нашу борьбу. Но если кто-то из вас презирает границы Украины, где гарантия, что завтра не будут презирать границы вашего государства?"- обратился к членам Ассамблеи Ляшко.



В заключение делегат от украинского парламента призвал объединить усилия, чтобы остановить российскую агрессию в Украине и не допустить ее распространения в Европе.



"Мы сильная нация, сильная страна, нет никакого сомнения, что мы победим. Но в это время борьбы против новой тирании мы должны быть вместе. А не находить повод, чтобы сесть и поесть в каком-то Страсбургском ресторане красную икру с россиянами. Смотрите, чтобы и красная икра поперек горла не стала тем, кто ест!" - подытожил Ляшко.



Ранее Ляшко обратился к европейским лидерам с призывом защитить 2 миллиона переселенцев с Донбасса и украинцев, вынужденно живущих на оккупированных территориях.