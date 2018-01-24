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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1368) ПАСЕ (1148)

 "Если кто-нибудь из вас пренебрегает границами Украины, где гарантия, что завтра не будут пренебрегать границами вашего государства?, - Ляшко в ПАСЕ

Олег Ляшко во время выступления на сессии ПАСЕ обратился к европейским политикам с призывом не предавать базовые принципы Ассамблеи ради денег, которые предлагает Россия за свое возвращение.

Об этом сообщает "Інформатор".

"У меня вопрос к тем, кто ратует за сотрудничество, дружбу с Россией и возвращение ее сюда. А кто вернет родителям их 29-летнего сына Сергея Сергиенко с Полтавщины, который погиб вчера в результате минометного обстрела на Донбассе? Кто вернет детям их родителей, ведь с момента начала российской агрессии на Востоке Украины погибло 10000 украинцев. Кроме того, потеряно 20% украинского промышленного потенциала. Кто вернет лучший в Европе аэропорт Прокофьева? Когда на лучшем в Европе стадионе "Шахтер" будет звучать гимн Украины и будут проходить матчи Лиги чемпионов? Когда украинские шахтеры вернуться в шахты, которые сегодня затоплены в результате российской агрессии?" - возмутился Ляшко.

Лидер Радикальной партии предложил обсуждать в ПАСЕ не вопрос возвращения России в зал, а вопрос прекращения российской агрессии.

"Представитель Словакии, пострадавшей от гитлеровской агрессии, сегодня рассказывает, что надо дружить с Путиным. Еще бы с Гитлером предложил дружить! Представитель Великобритании говорит, мол, границы в Украине какие-то не такие. Возможно, вы забыли, что когда-то и Страсбург не был Францией? Возможно, вы призываете к пересмотру границ? Тогда для чего мы здесь с вами собрались? Предлагаю вам, уважаемые коллеги, обсуждать вопрос не возвращения России в этот зал, а остановки российской агрессии. Потому что сегодня украинцы платят кровью, территорией, своей борьбой за то, чтобы защитить ценности, на которых создавалась наша организация. А именно: права человека, верховенство права, уважение границ. Убежден, большинство из присутствующих уважает украинцев и ценит нашу борьбу. Но если кто-то из вас презирает границы Украины, где гарантия, что завтра не будут презирать границы вашего государства?"- обратился к членам Ассамблеи Ляшко.

В заключение делегат от украинского парламента призвал объединить усилия, чтобы остановить российскую агрессию в Украине и не допустить ее распространения в Европе.

"Мы сильная нация, сильная страна, нет никакого сомнения, что мы победим. Но в это время борьбы против новой тирании мы должны быть вместе. А не находить повод, чтобы сесть и поесть в каком-то Страсбургском ресторане красную икру с россиянами. Смотрите, чтобы и красная икра поперек горла не стала тем, кто ест!" - подытожил Ляшко.

Ранее Ляшко обратился к европейским лидерам с призывом защитить 2 миллиона переселенцев с Донбасса и украинцев, вынужденно живущих на оккупированных территориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3046346
 
 
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Хоспади , ну хто туда отправил этого кретина ? "Если кто-нибудь из вас пренебрегает границами Украины, где гарантия, что завтра не будут пренебрегать границами вашего государства?, - Ляшко в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5179
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Давно треба було посіпакам хуйла так прямо і заявити, не боячись
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ты чмо ротик прикрой, это тот случай когда Ляшко выразил мнение большинства населения страны! а кретин ты и твой путин.
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" это тот случай когда Ляшко выразил мнение большинства населения страны! "

Большинство населения - дебилы , это показали последние выборы . Те , хто поумней уже уехали или в процессе отъезда "Якщо хтось із вас зневажає кордони України, де гарантія, що завтра не зневажатимуть кордони вашої держави?, - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3648
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Чучело ватнорогое, а что он неправильно сказал? Именно так и надо говорить с латентными, а не сюси-пуси разводить. Ляшку - РЕСПЕКТ!!! "Якщо хтось із вас зневажає кордони України, де гарантія, що завтра не зневажатимуть кордони вашої держави?, - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6433
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Красава щекастый! В стойло гейропейцев! В стойло! "Если кто-нибудь из вас пренебрегает границами Украины, где гарантия, что завтра не будут пренебрегать границами вашего государства?, - Ляшко в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5586
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ну, если в некой германии расплодятся "люби друзи", президент побывает на посадах снбо, мин экономики, поучавствует в развале армии и экономики, бабосы выведут в оффшор, никогда и ни за что не будут сажать никого за коррупцию, на таможни, в министерские кресла,потоки посадят бестолковых-кумовей... то все может быть
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Хорошее и правильное выступление. Надо европейцев чаше тыкать в их же слова об общих европейских ценностях, которые надо соблюдать не на словах, выражая "озабоченность" и не поставляя оружие Украине, которая защищает Европу от варваров с востока.
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Еще один лишенец и радетель за народ. Все эта гопота обогатилась за счет Украины, у всех золотые слитки и отдых на островах. Я совершенно не против тех, кто своим умом и знаниями достиг благополучия. Заработал честно - никаких вопросов. Просто пытаюсь понять зачем мужику, который с легкостью может спустить пол лимона за неделю отдыха, лезть в президенты? Зачем курице Гавриловой госслужба, если она отягощена золотыми слитками? Ответ очевиден - это все они "заработали", находясь у государственной кормушки. По-другому они не умеют.
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ты по теме имеешь что сказать или просралась и побежала?
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Для просраться и пробежаться есть ты. Вижу, что справляешься. Молодец! "Якщо хтось із вас зневажає кордони України, де гарантія, що завтра не зневажатимуть кордони вашої держави?, - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3290
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согласен! ярко и правільно написала!
з приводу чого лізти в президенти....це може не стільки бажання збагачення, а зберегти нажите непосильним трудом - це наш Президент..., та й увійти в історію, щоби згадали через 100 і більше років - це бентежить, приклад - Трамп....
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***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
*
Ліна Костенко
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Вот тут популист оказался четенько на своем месте. И получилось неплохо.
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Гомосек стращает гомосеков, комедианты
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Здесь Ляшко на своем месте. Молодец, все верно сазал, эмоционаьно и доходчиво. А то европейкие либералы уже спят и видят газпромовскую халяву, не понимая, что бесплатный сыр только в мышеловке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если кто-нибудь из вас пренебрегает границами Украины, где гарантия, что завтра не будут пренебрегать границами вашего государства?, - Ляшко в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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