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 Волкер обсудил со Столтенбергом шаги по урегулированию ситуации на Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об усилиях США по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщила в Twitter постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Встретились со cпецпредставником США по Украине Куртом Волкером, который кратко проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга об усилиях США по установлению прочного мира в Украине", - написала Хатчисон.

Она добавила, что политическая и практическая поддержка НАТО имеет решающее значение для в продвижении Украины к более стабильному и процветающему будущему.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Байден: У Волкера недостаточно полномочий для решения ситуации на Донбассе

Напоминаем, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Волкер во время пребывания Киеве 23 января встречался с Президентом Украины Петром Порошенко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

26 января в Дубае запланирована встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Также читайте: Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию на Донбассе и реформирование сектора безопасности по стандартам НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3046343
 
 
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