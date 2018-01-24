 Суд над Януковичем: дипломат Кушнерук прояснил историю с подписью экс-президента на обращении к Путину

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сначала был получен текст без подписи. На это потом обратили внимание и в ООН, потому что Чуркин демонстрировал с подписью. Потом Россия разослала письмо с подписью. Юридически официальным документом признается письмо, подписанное Януковичем. Фотокопия, которую показывал Чуркин", - сказал Кушнерук.

На вопрос прокурора, зачем Чуркин показал это письмо и ходатайствовал о признании его официальным, Кушнерук сказал, что Россия пыталась найти юридические основания для своих агрессивных действий. Им казалось, что это усилит позицию России и ослабит позицию Украины, отметил он.

В свою очередь, адвокат Игорь Федоренко пояснил в перерыве журналисту Цензор.НЕТ, что сторона защиты сомневается в подлинности фотокопии обращения Януковича, на которой есть его подпись, а также в законности получения данного документа.

Сегодня, 24 января 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 30-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

На прошлом заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.