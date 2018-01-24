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Все про:обстрел (6483) Тымчук (1597) наемники РФ (277)

 Наемники РФ обстреляли друг друга на Светлодарской дуге, - ИС 

Наемники двух подразделений российско-оккупационных войск на Донбассе открыли "дружеский огонь" по своим же позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По оперативным данным группы, наемники двух подразделений российского оккупационного контингента открыли "дружеский огонь" по своим же позициям.

"Как выяснилось, на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр "коллеги" из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за "укропскую ДРГ", в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги. В результате "товарищеской перестрелки" у разведгруппы двое "300", а украинские военные еще долго слушали в радиоэфире разборки с использованием всего "богатства" русской разговорной речи.", - говорится в сообщении ИС.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Обстрелы со стороны российских оккупантов на Донбассе приобрели более "целенаправленный" характер, - "ИС"

Источник: https://censor.net.ua/n3046336
 
 
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Вибачте , чи можу я в даній ситуації процитувати Геннадія Москаля ? : " Нехай мочу п"ють !" (С)
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Слезі мешают мне гаваріть .. От такі новини слухав би кожний день !!!
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Именно на этой версии и будем настаивать перед ОБСЕ))))
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шутки,шутками, но козломордые на постое на подмене - значит уважают.
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Бг-ггг... Орки тренируюццо брать туманный альбион...А ШОБ IХ ТАК БРАЛО Й НЕ ПЕРЕСТАВАЛО...ХЕХ...
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Почти хокку:

трамп в вашингтоне перепуган
дрожит от ужаса лондóн
всех захватить грозится луга
ндон
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Повторю слова вовка з мультика "Жив був пес": "Бог в помощь".
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А-а, чем дурачки ни тешились, лишь бы не хныкали.
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Надо бы нашим хлопцам, если уж они слушали переговоры бандюков, корректировать огонь обеим"дружеским сторонам".
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Надеюсь , из никто не разубедил?
А когда повторение?
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Ща по телеку новости , передали шо одна кацапка (перехала из рабсии) , училка в школе танцев. Зарядила ребенка по уху, считая , шо ребенок тупой, бо ее не понимает, теперь ребенок на ухо не слышит - попала в больничку. Возможно ребенок не очень понимал словообороты "могучего" наречия... ВОВРЕМЯ ЯЗЫГ НАЦМЕНШИН убрали из процесса обучения в школах, как обязаловку... ЗЫ... Преподы в любых школах должны завоевать право на преподавание, сдав экзамен на знание украинского, чтобы имели достаточно навыков в преподавании на языке страны проживания.
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там намного проще: диагноз ввиду мракобесия в РФ - результа ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА. .
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Coвсем не так как отбычно перекручивает цензор. Шёл очередной спектакль для ОБСЕ о диверсии «украинской ДРГ». Случайно засветились и поэтому расстроились, ведь прийдёться снимать фильм заново. Так что ещё неизестнокто там осёл.
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неправда ваша... 2 осла стали 300х сотыми.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли друг друга на Светлодарской дуге, - ИС 
 
 
 
 
 
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