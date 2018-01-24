 Наемники РФ обстреляли друг друга на Светлодарской дуге, - ИС 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По оперативным данным группы, наемники двух подразделений российского оккупационного контингента открыли "дружеский огонь" по своим же позициям.

"Как выяснилось, на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр "коллеги" из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за "укропскую ДРГ", в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги. В результате "товарищеской перестрелки" у разведгруппы двое "300", а украинские военные еще долго слушали в радиоэфире разборки с использованием всего "богатства" русской разговорной речи.", - говорится в сообщении ИС.





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