EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  219  1
Материалы по теме:
Все про:Крым (19307) оккупация (6419) репрессии (1818)

 Задержанного в оккупированном Крыму Рамазанова обвиняют в экстремистских заявлениях по интернет-радио

Задержанного после обыска в селе Новый Мир Симферопольского района крымского татарина Исмаила Рамазанова обвиняют в распространении сведений, разжигающих межнациональную рознь и межрелигиозную ненависть.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, По версии российских силовиков, он распространял информацию с помощью интернет-радио Zello.

У силовиков есть аудиозапись, якобы принадлежащая Рамазанову, которая содержит "признаки экстремизма".

При этом отец Рамазанова утверждает, что российские силовики во время обыска подбросили его сыну пакет с патронами от пистолета Макарова.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Крепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи. ФОТО

После обыска Рамазанова задержали и уже ночью направили в изолятор временного содержания. Родным об этом не сообщали и они заявили о пропаже сына, которого искали до полуночи.

Заседание по избранию меры пресечения задержанному пройдет в Симферопольском районном суде 24 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3046334
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, там ещё остались восторженные от возвращения на родину-уродину? Или только за счёт ЯкутскоКрымской ротации... И я не считаю душевнобольных!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанного в оккупированном Крыму Рамазанова обвиняют в экстремистских заявлениях по интернет-радио
 
 
 
 
 
 вверх