 Задержанного в оккупированном Крыму Рамазанова обвиняют в экстремистских заявлениях по интернет-радио

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, По версии российских силовиков, он распространял информацию с помощью интернет-радио Zello.

У силовиков есть аудиозапись, якобы принадлежащая Рамазанову, которая содержит "признаки экстремизма".

При этом отец Рамазанова утверждает, что российские силовики во время обыска подбросили его сыну пакет с патронами от пистолета Макарова.

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После обыска Рамазанова задержали и уже ночью направили в изолятор временного содержания. Родным об этом не сообщали и они заявили о пропаже сына, которого искали до полуночи.

Заседание по избранию меры пресечения задержанному пройдет в Симферопольском районном суде 24 января.