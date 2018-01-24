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 Информатор "ДНР" приговорена к 3,5 годам лишения свободы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к 3,5 годам лишения свободы приговорена информатор террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля-августа 2015 года жительница поселка Сартана, что недалеко Мариуполя, собирала сведения о дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию женщина по телефону передавала террористам.

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В августе 2015 года сотрудники СБУ задержали злоумышленница по месту жительства. Ильичевский районный суд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046333
 
 
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Мариупольский суд - самый гуманный суд в мире. Но если надо пограничника посадить или бойца добробата - тогда по всей строгости закона.
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Хто знает, шо там закон Савченко к ней применим? А то лень,из-за твари, вникать в юридическую казуистику.
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Ну, на свободе уже получается. Даже пересидела.
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