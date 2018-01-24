 Информатор "ДНР" приговорена к 3,5 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля-августа 2015 года жительница поселка Сартана, что недалеко Мариуполя, собирала сведения о дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию женщина по телефону передавала террористам.

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В августе 2015 года сотрудники СБУ задержали злоумышленница по месту жительства. Ильичевский районный суд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

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