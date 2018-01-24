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 Происшествия, Общество
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 Вооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе. ВИДЕО

Вооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, один их них совершил наезд на патрульного, а второй - напал на полицейского с ножом. Правоохранители применили табельное оружие.

Оба злоумышленника задержаны. Один из полицейских получил травмы после наезда автомобиля и был госпитализирован.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Патрульные получили информацию об ограблении. Женщина заявила, что неизвестные отобрали  у нее сумочку с личными вещами и скрылись на автомобиле. 

Ориентировку передали всем экипажам полиции и вскоре злоумышленников задержали, заблокировав их автомобиль на дороге. 

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3046331
 
 
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Да нет! С Одессой уже совсем не смешно! Роходу копам надо вначале стрелять, а потом разбираться! Беспредел, какой-то!
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не сдает позиций Одесса-мама!!!
(промолчу про ростовского... папу Озброєні грабіжники напали на патрульних під час затримання в Одесі - Цензор.НЕТ 822)
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Все к этому идет. Будут нещадно стрелять.
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Остап, не будьте глупым. Хватает закона ст.46 "Закон Украины о национальной полиции". Проблема, что не учат быстрому извлечению, снятию с предохранителя, досыла патрон в патронник и стрельбе. Плюс большие ограничения по стрельбе в "людных местах" (рикошеты патронов со стальными сердечниками, Никто не учитывает "набегающего" фулюгана с ножем, выдвижной дубинкой, да дохрена... Народу нужно усвоить не рыпайся. Полицейским адекватно применять. Рядом не стоять. Один на оттяжке 2-4 м от проверяющего. Все, инструктаж закончен.
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Надо же?...... Как у вас умно и здорово всё получилось!..... Стесняюсь спросить: "Counter Strike онлайн?"
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В жизни не играл. Это к ребенку. Я остался на "Казаках" (мозги после работы чистят). То что написал, увы практика.
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какие на ...., патроны со стальным сердечником, обогащенный уран, вольфрам? не гони Озброєні грабіжники напали на патрульних під час затримання в Одесі - Цензор.НЕТ 4084
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Вы чего прикалываетесь? Для ПМ 9Х18 индекс ГРАУ 51 н 181 с (извини по памяти). Сердечник похож на большую заклепку. При попадании в бетон рубашка пули в одну сторону, свинец в другую, сердечник вообще хрен поймеш.
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Ладно, коллега, я прикалываюсь! Не делай больше таких описок "...рикошеты патронов со стальными сердечниками...." и не парь меня этим вопросом - я в нём тоже далеко не лох....
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квАков запросит для мусоров гранаты и разрешение стрелять с автоматов по людям без предупреждения,так как у его подчинённых мозгов нету,они не могут соображать в соответствии с обстановкой.
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В Одессе пора проводить операцию "Маскарад"
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раздать оружие гражданам украины и всё сразу закончится
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Все тогда только начнется. Бо у большинства граждан Украины мозг отсутствует, а мораль не привили.
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У 4 миллионов, а может и больше, оружие уже есть.
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мало ли у кого что есть. Можно иметь сто калашей, но это не поможет когда они спрятаны. Речь идет о законном владении оружием, и конечно воюющая страна не должна легализировать оружие и не будет этого делать
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Швейцария при угрозе вторжения гитлеровской германии раздала всем гражданам мужского пола винтовки и боеприпасы. Израиль не против того, чтобы граждане имели оружие на руках. О США я молчу. Даже Молдавия имеет более либеральное законодательство.
Назовите мне страну, которая находится в состоянии войны и запрещает оружие для своих граждан?
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Ну это ваше мнение. А очень много людей считают, что надо легализировать оружие и менят законодательство в вопросе самообороны.
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Анижедети зачем сразу применять огнестрельное оружие?
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можно хотя бы стрельнуть верх, обычно бандюг быстро отрезвляет, стрелок готов применить и если на том акция закончится, то самый большой ущерб это патрон за 3 гривны... Озброєні грабіжники напали на патрульних під час затримання в Одесі - Цензор.НЕТ 5135
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Вот учишь вас учишь и все бес толку! С топором нападать надо было! Озброєні грабіжники напали на патрульних під час затримання в Одесі - Цензор.НЕТ 9697
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Тут гівнокацап - герхард себе називая гівном мече на форумі - хто побачить того глиста - одразу у спам
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это не первый раз когда копы ловят грузинских гастралеров. и домушников тоже грузинских брали .но особо их много на гопстопе Озброєні грабіжники напали на патрульних під час затримання в Одесі - Цензор.НЕТ 6667
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С преступностью все стабильно, как то так.
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А могли бы свою машину продать и жить на эти деньги )
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После недавнего расстрела ментов в Одессе пожилым шизом из самопального автоматика, криминалитет Одессы получил сигнал - шо можно...менты никакие. Этого и следовало ожидать
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Ага, сигнал только он послал из могилы...."иды сюда...."

Менты молодцы, не то что тогда, когда лет 5 назад двух чеченов не могли выковырять с дома на 8-й Фонтана в течении суток....вот то был мегазашквар
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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