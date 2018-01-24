 Вооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, один их них совершил наезд на патрульного, а второй - напал на полицейского с ножом. Правоохранители применили табельное оружие.

Оба злоумышленника задержаны. Один из полицейских получил травмы после наезда автомобиля и был госпитализирован.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Патрульные получили информацию об ограблении. Женщина заявила, что неизвестные отобрали у нее сумочку с личными вещами и скрылись на автомобиле.

Ориентировку передали всем экипажам полиции и вскоре злоумышленников задержали, заблокировав их автомобиль на дороге.

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