 Вооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, один их них совершил наезд на патрульного, а второй - напал на полицейского с ножом. Правоохранители применили табельное оружие.
Оба злоумышленника задержаны. Один из полицейских получил травмы после наезда автомобиля и был госпитализирован.
Инцидент произошел около 12 часов дня. Патрульные получили информацию об ограблении. Женщина заявила, что неизвестные отобрали у нее сумочку с личными вещами и скрылись на автомобиле.
Ориентировку передали всем экипажам полиции и вскоре злоумышленников задержали, заблокировав их автомобиль на дороге.
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(промолчу про ростовского... папу )
Назовите мне страну, которая находится в состоянии войны и запрещает оружие для своих граждан?
Менты молодцы, не то что тогда, когда лет 5 назад двух чеченов не могли выковырять с дома на 8-й Фонтана в течении суток....вот то был мегазашквар