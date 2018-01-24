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 Линию разграничения на Донбассе в 2017 году пересекли 11,5 млн раз, - МинВОТ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука проинформировал, что в прошлом 2017 году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В целом за 2017 год около 11,5 млн наших граждан пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей... Юридическая помощь была предоставлена 36 тысячам нашим гражданам, почти 89 тысяч человек обратились в службу занятости", - сказал Г.Тука в среду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на первом месте для переселенцев остаётся проблема жилья, на втором -получение медицинских услуг и на третьем - вопросы, связанные с работой.

Г.Тука отметил, что почти 30 тысяч переселенцев, обратившись в соответствующие государственные службы, нашли работу.

Замминистра добавил, что болезненным вопросам для переселенцев и для людей, проживающих на оккупированных территориях, является документооборот, получение документов, справок и разрешений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046330
 
 
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