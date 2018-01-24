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Все про:НАБУ (2101) Гаврилова (1) Госаудитслужба (2)

 Золотые слитки имеет каждый гражданин, - глава Госаудитслужбы Гаврилова о подозрении НАБУ в незаконном обогащении

Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем.

В эфире телеканала 112 в среду она заявила, что ее электронная декларация об имуществе и доходах достоверная, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая ее многолетний стаж работы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Чиновница отметила, что не владеет автомобилем и двумя паркоместами, о невнесении которых в электронную декларацию заявили в НАБУ. По ее словам, это имущество принадлежат ее бывшему супругу, с которым она находится в разводе с 2015 года. "Я не могу влиять на поведение своего бывшего мужа и обязать его давать мне данные в декларацию для отображения их там", - сказала Л.Гаврилова.

На вопрос, действительно ли она продолжает проживать со своим бывшим мужем, она ответила: "Очень много у нас людей в стране, которые разведены и в силу каких-то обстоятельств они проживают вместе. Это мои личные моменты, которые я не хотела бы выносить сейчас на всеобщее обсуждение".

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Отвечая на вопрос, откуда у нее найденные при обыске НАБУ золотые слитки и денежные средства в валюте, чиновница сказала: "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки. Касательно долларов, которые они нашли… Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы… А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, и это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений", - рассказала Гаврилова.

"К сожалению, наше сотрудничество с вновь созданным правоохранительным органом - НАБУ - имеет грустный опыт, когда руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным им делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на сотрудников ГАСУ. Кроме того, составление моими подчиненными акта проверки, в котором идет речь о злоупотреблении одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести мне", - написала Гаврилова на своей странице в соцсети Facebook.

Глава Госаудита также отмечает, что обнародованная НАБУ информация о ней "является сугубо субъективным мнением детективов, которые вели учет моих состояний и просчитали мои доходы и расходы за 20 лет моей жизни, полагаясь на собственное мнение". "Я со всей ответственностью заявляю, что мной в декларацию внесены полностью правдивые сведения, в том числе о недвижимом имуществе - квартире на Позняках", - написала чиновница.

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Она также отмечает, что вручение подозрения до проведения полной проверки электронной декларации свидетельствует о выборочности и предубежденности органов досудебного расследования.

По словам Л.Гавриловой, детективы НАБУ следили за ней на протяжении года.

Золотые слитки имеет каждый гражданин, - глава Госаудитслужбы Гаврилова о подозрении НАБУ в незаконном обогащении 01

Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

Источник: https://censor.net.ua/n3046329
 
 
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Нашим депутатам и чиновникам нужно оставить только две льготы:-заплывать за буйки и переходить дорогу на красный свет.
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А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, ". Другие лица - это народ Украины.
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гаврилова, ты не забыла, шо оте 3 килограмовых слитка это мои и я дал их тебе на сохранение... верни, а... деньги понадобились...
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А можно список граждан с тем смыслом в студию?
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У меня был один знакомый таможенник, которого 'люстрировала' собственная жена. Он пока работал, то все нажитое непосильным трудом записывал на неё. Они потом развелись для поддержания легенды. А она взяла и вышла замуж за немца, имущество продала и остался этот великий комбинатор бомжом, к тому же его уволили из таможни))
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Вначале своей карьеры Лида (знаю лично) брала телевизорами....
Ну, а потом - як попаде......
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А потом куда их девала, продавала?)
И почему именно телевизорами, у нее какой-то особый контингент был?

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Было судебное дело, где она обвинялась в получении неправомерной выгоды в виде телевизора....
https://www.mnenie.dp.ua/2009/08/04/burenko-us-gavrilova/
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все бы ничего если бы у агентов набу не находили все то же самое
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А в мене є дві гирі. Зверху чорні. Треба спробувати їх розпиляти.
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Назовите хоть одного топ-чиновника, который бы не был замешан в коррупции? И президент ничего не знает об этом, а то что на руководящие должности назначаются коррумпированные люди, президент как бы не знает. Ну есть у него "более важные дела". Например на Мальдивы сгонять или Саакашвили выдворить незаконно.
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дело пылесоса (набу) убирать гряз а не читать нотации про то как плохо разбрасывать вещи.
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хіба можна коментувати цей "безпредєл " який творять такі особи в нашій державі?
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Надо проводить ежегодно заплыв на 200 метров в Днепре всех взрослых граждан с наличным золотом в мешочке на шее. Снял мешочек - пожертвовал государству.
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А золотые батоны, то уже совсем другая история....
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если у вас нет слитков то, вы и не граждане, а так- быдло. Все благородные граждане этой страны имеют слитки и брилики, баксы в бидонах... Это в вас зависть к благородным гражданам говорит потому, что вы жить не умеете и родились в неблагополучной симье партийной номенклатуры.
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Фігня якась. У мене на акті на право власності на приватизовану ще у 1996р.квартиру стоїть "балансова вартість 11663грн."
Якщо я стану чиновником, і муситиму подавати декларацію, то що я маю писати? Запросити оцінника і заплативши йому 200 баксів, отримати маляву про оціночну вартість мого житла, якій поіім детектив НАБУ не повірить?
Нє, я теж не люблю чиновників, але спробуйте надягти на себе ций макінтош! Це ж здурти можна.
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раз не готовы то пусть не идут в чиновники
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золотые слитки есть у каждого даже у бомжей ...правильна считает каманда соевых рыхварматаров - народ надо доить и доить!
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гады! отдайте мой "слиток золота"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Золотые слитки, как вещь первой необходимости, нужно включить в прожиточный минимум!

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имеет на сегодня каждый гражданин… Совсем от жизни оторвана. Совести ни на грамм дерьма ,не говоря уже о золоте, нету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗолотые слитки имеет каждый гражданин, - глава Госаудитслужбы Гаврилова о подозрении НАБУ в незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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