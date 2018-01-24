 Золотые слитки имеет каждый гражданин, - глава Госаудитслужбы Гаврилова о подозрении НАБУ в незаконном обогащении

В эфире телеканала 112 в среду она заявила, что ее электронная декларация об имуществе и доходах достоверная, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая ее многолетний стаж работы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Чиновница отметила, что не владеет автомобилем и двумя паркоместами, о невнесении которых в электронную декларацию заявили в НАБУ. По ее словам, это имущество принадлежат ее бывшему супругу, с которым она находится в разводе с 2015 года. "Я не могу влиять на поведение своего бывшего мужа и обязать его давать мне данные в декларацию для отображения их там", - сказала Л.Гаврилова.

На вопрос, действительно ли она продолжает проживать со своим бывшим мужем, она ответила: "Очень много у нас людей в стране, которые разведены и в силу каких-то обстоятельств они проживают вместе. Это мои личные моменты, которые я не хотела бы выносить сейчас на всеобщее обсуждение".

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Отвечая на вопрос, откуда у нее найденные при обыске НАБУ золотые слитки и денежные средства в валюте, чиновница сказала: "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки. Касательно долларов, которые они нашли… Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы… А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, и это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений", - рассказала Гаврилова.

"К сожалению, наше сотрудничество с вновь созданным правоохранительным органом - НАБУ - имеет грустный опыт, когда руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным им делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на сотрудников ГАСУ. Кроме того, составление моими подчиненными акта проверки, в котором идет речь о злоупотреблении одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести мне", - написала Гаврилова на своей странице в соцсети Facebook.

Глава Госаудита также отмечает, что обнародованная НАБУ информация о ней "является сугубо субъективным мнением детективов, которые вели учет моих состояний и просчитали мои доходы и расходы за 20 лет моей жизни, полагаясь на собственное мнение". "Я со всей ответственностью заявляю, что мной в декларацию внесены полностью правдивые сведения, в том числе о недвижимом имуществе - квартире на Позняках", - написала чиновница.

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Она также отмечает, что вручение подозрения до проведения полной проверки электронной декларации свидетельствует о выборочности и предубежденности органов досудебного расследования.

По словам Л.Гавриловой, детективы НАБУ следили за ней на протяжении года.

Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.