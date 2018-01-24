 Суд над Януковичем: допрос Парубия, Могилева и Кушнерука. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

16:40 "Все доказательства должны быть исследованы объективно! Виновность или невиновность Януковича должна быть исследована в суде. Мы вызвали этого свидетеля, потому что именно он передал видео с камер наблюдения захвата Совмина Крыма СБУ", - так прокурор Кравченко объяснил СМИ, почему они вызвали Могилева в суд, и так прокомментировал утверждение журналиста, что Могилев фактически говорил тезисами адвокатов.

Адвокат Сердюк в свою очередь отметил: "Это первый свидетель, который после Майдана не получил повышения по службе. Он сообщил правду. Он подтвердил, что люди, которые захватили власть ничего не сделали, чтобы отстоять Крым. Не было принято решение о чрезвычайном или военном положении".

Также журналисту Цензор.НЕТ стало известно, что завтра в суде допросят народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух сотрудников госохраны.

16:25 Допрос адвокатов окончен.

Судьи просят рассказать Могилева о том, как его устранили. Он говорит, что 27 числа собралось некое заседание без прессы, на котором без отчета Совмина решили прекратить полномочия его правительства.

Судья: Вы оцениваете это решение как законное или незаконное?

Могилев: Это было необъективно! А о законности говорить мне сложно! Не был заслушан отчет.

Судья постит охарактеризовтаь Аксенова (кремлевская марионетка, "глава" оккупированного РФ Крыма - ред.).

Могилев говорит, что тот занимался бизнесом и политической силы практически не имел.

Допрос свидетеля окончен. Объявляется перерыв до завтра (начало в 10 утра).

16:18 Допрос начинает сторона защиты.

Адвокат: О захвате Совмина вы доложили Наливайченко. Увидели ли вы определенные действия, реакцию на ЧП? Кто-то приехал? Отреагировал?

Свидетель: Никакой адекватной реакции со стороны Киева в Крыму не получили!

Могилев говорит, что нужно было вводить или АТО, или военное положение, но этого сделано не было.

Он добавляет, что когда Наливайченко и Аваков приехали в Крым, они с ним даже не связались и на заседание СНБО не приглашали.

Адвокат: Своевременная реакция со стороны Киева могла бы изменить ситуацию?

Свидетель: Во всяком случае были основания для проведения АТО или введения военного положения!

Защита спрашивает о нападении на крымчан под Корсунь-Шевченковским.

Свидетель: Были нападения на два автобуса крымчан. Автобусы были сожжены. Люди рассеяны. Когда эти люди вернулись в Крым, это очень повлияло на мнение крымчан. Люди потом добирались до Крыма самостоятельно.

16:12 "На момент захвата задания принадлежность этих людей к каким-то государствам определить было невозможно. На данный момент, я полагаю, что это были пророссийски настроеннные люди. Я не могу говорить, что это были люди из каких-то спецподразделений", - вспоминает Могилев.

Он говорит, что виделся с Януковичем в последний раз 21 февраля в Киеве, в Администрации Президента. Разговор был коротким.

"Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность и что из Киева ему нужно уезжать!" - говорит Могилев.

По его словам, об обращении Януковича к Путину он узнал из прессы.

"О какой-либо достоверности этого письма я говорить не могу", - отмечает свидетель.

Прокурор цитирует показания Могилева на досудебном следствии, где он говорил, что предполагает, что этим обращением Янукович должен был легитимизировать введение войск, и что он писал его не по своей воле.

Могилев говорит, что это было лишь его предположение.

Он вспоминает, что в те дни Янукович был в Крыму, но не может назвать это официальным визитом.

По словам свидетеля, ему не докалдывали о незаконном перемещении российских войск в Крыму.

16:08 Свидетель: В феврале мне были известны все обстоятельства задания по захвату правительства. А в ночь с 26 на 27 мне позвонили и сообщили, что здание захвачено неизвестными людьми.

Могилев говорит, что собрал весь крымский главк, сняли с камер видеонаблюдения заход в задние Совмина неизвестных людей.

"Это профессиональные военные", - говорит Могилев, добавляя, что поговорил с человеком в балаклаве, и тот не стал сообщать, кто они.

Могилев доложил Наливайченко и "после этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало".

По его словам, пленки с камер видеонаблюдения были переданы в СБУ, а через два дня он уехал из Крыма.

16:05 Допрос начинает сторона обвинения - спрашивает о фактах захвата Крыма.

16:00 Зашли судьи.

Вызывают свидетеля - бывшего главу Совета Министров АРК Анатолия Могилева.

Говорит, что сейчас на пенсии и живет в Бахмуте, с Януковичем были "служебные и рабочие отношения".

15:20 Адвокат Федоренко пояснил в перерыве журналисту Цензор.НЕТ, что сторона защиты сомневается в подлинности фотокопии обращения Януковича, на которой есть его подпись, а также в законности получения данного документа.

15:15 Кушнерук подтверждает, что на сайте ООН есть текст обращения Януковича: "Они пишут, что документ с пометкой "подписано". Это значит, что у ООН есть подписанный документ. Я видел письмо Чуркина и текст обращения с пометкой "подписано". То есть делаю вывод, что у ООН есть подписанный документ".

Адвокат: Почему ваше постпредство не информировало Польшу, Германию и Францию, как гарантов Соглашения февраля 2014 года, о том, что соглашение не выполняется?

Судья: Об этом как раз Чуркин информировал.

Далее защита спрашивает о том, обращался ли МИД к РФ за консультациями.

Свидетель не помнит и говорит, что не знает обстоятельств этого.

Он также говорит, что не знает, как Сергеев согласовывал свою позицию с Яценюком и Турчиновым.

Адвокат: Почему вы не информировали международное сообщество о заявлениях Януковича о том, что он легитимный президент?

Свидетель: Руководителем был Сергеев. Без его распоряжения мы не могли ничего делать.

Адвокат: Каким образом президент Виктор Янукович должен был защитить население востока и юга Украины?

Свидетель: Не знаю, нужно у него спросить.

Адвокат: Обговаривался ли в постпредстве вопрос введения военного или чрезвыйчаного положения?

Свидетель: Я не помню такого.

Допрос окончен. Оглашается перерыв до 16:00.

15:06 Свидетель: Вы спрашиваете мое мнение, как дипломата в то время. Вся суть международной дипломатии состоит в том, что говорится одно, имеется в виду что-то второе, а делается что-то третье. Понятно, зачем Чуркин демонстрировал то обращение. Если Чуркин говорил, что нет войск, а потом Путин признал их присутствие, что тогда нужно верить Чуркину? Нет!

Адвокат: А когда вы узнали, что Путин признал присутствие войск?

Свидетель: Не могу вспомнить.

Адвокат: Где сейчас Сергеев?

Свидетель: Не знаю. Последний раз с ним общался в 2014 году, когда вернулся из Нью-Йорка.

Адвокат: А с прокурорами когда?

Свидетель: Ну вот сейчас в коридоре увиделись. А так на протяжении этого года. Точнее 2017-го.

Адвокат: Вчера общались?

Свидетель: Да.

15:02 Защита спрашивает свидетеля о выступлении Чуркина 3 марта.

Адвокат: Говорил ли Чуркин о российских военных в Крыму?

Свидетель: Дословно не помню. По логике, он отрицал действия российских войск в Крыму.

Адвокат: Не кажется ли вам, что письмо Януковича подтверждало заявления Чуркина о госперевороте?

Свидетель: Думаю, что россияне делали задел на будущее. Они пробовали разные варианты.

Адвокат: Чуркин во время этих заседаний вообще не говорил о введении войск РФ, но все свидетели обвинения говорят, что это обращение Януковича использовано для легитимизации действий ВС РФ! Как? Если Чуркин не говорил о действиях военных!

14:58 Свидетелю показывают другие материалы дела.

Адвокат: Мы видим документ от 4 марта 2014 года - МИД получает от вас информацию о том, что есть обращение Чуркина и текст письма Януковича. Уже в 2016 году постпредставительство обращается в ГПУ с той же информацией. А позже снова сообщает о тех же документах, но к ним прикреплена еще и копия с подписью. Как это появилось? Кто сфальсифицировал?

Судья: Свидетель, вы видите в этом фальсификации?

Свидетель говорит, что тогда уже не работал в МИД: "Если есть документ под номером 146 с пометкой "подписано", значит можно сделать вывод, что в секретариате ООН есть документ с подписью".

Адвокат: Два года не было документа с подписью, а потом он появился!

14:52 Свидетелю дают копию письма, которая есть в уголовном деле.

Он рассматривает материалы.

Идет разбирательство в номерах писем.

14:45 Переходят к вопросам о заседании Совбеза ООН 28 февраля.

Кушнерук говорит, что это было закрытое заседание.

Адвокат: Кто выкрал стенограмму заседания? Эта стенограмма находится в материалах деда!

Свидетель: Я не знаю и не догадываюсь, как она сюда попала!

Адвокат: Есть стенограмма, это тайный документ. Он был выкраден. Это сделала ваша делегация или те, кто были после?

Свидетель: Мы такого не делали. Я не знаю обстоятельств этого

Адвокат говорит, что в постпредстве украинской делегации сообщали, что копии стенограмм запрещается делать - можно лишь ознакомиться, и что им все же удалось сделать копии.

Судья отмечает, что были сделаны копии, а не выкраден документ, как адвокат заявлял ранее.

Адвокат: Какой документ 3 марта 2014-го Чуркин распространил под номером 146?

Он говорит, что есть бумага с текстом письма Януковича и есть фотокопия письма Януковича с подписью, и что под номером 146 есть два документа: текст обращения Януковича и (неразборчиво) текст, под обоими стоит "подписано".

14:40 Адвокат спрашивает, существует ли механизм внесения замечаний и возражений в стенограмму ООН.

Свидетель говорит, что не знает.

Адвокат напоминает, что 22 февраля Сергеев сообщил секретарю ООН о том, что Верховная Рада пытается установить местонахождение Януковича, хотя он находился в Украине.

Свидетель говорит, что не помнит этого и объясняет, что он не является советником Сергеева: "Я был советником постпредставительства Украины в ООН".

Адвокат: Чем вы тогда занимались, если ничего не знаете, не помните, а молча сидели?

Свидетель: Я молча сидел, потому что...

Судья перебивает: "Свитедетль, вы сейчас поддаетесь на провокации защиты!"

Адвокат: Помнит ли свидетель выступление Януковича из Харькова.

Кушнерук говорит, что видел много выступлений Януковича, но не помнит время и место.

Адвокат: Вы проинформировали о том, что Янукович самоустранился. Назовите норму конституции.

Свидетель: Я не должен помнить норму конституции и никого ни о чем не информировал.

Адвокаты просят пояснить информацию по разным фактам заявлений и встреч Сергеева.

Свидетель говорит, что всё это нужно спрашивать у самого Сергеева.

14:32 Адвокат: От кого вы получали указание скрывать от мира информацию о том, что происходит в Украине?

Свидетель: Никаких подобных распоряжений мы не получали.

Адвокат: Почему свидетель не отреагировал на заявление одного из членов Совбеза ООН о том, что по состоянию на конец февраля погибло всего двое сотрудников правоохранительных органов?

Свидетель говорит, что не имел права вмешиваться в выступления: "От имени Украины мог говорить только постпред Сергеев! Я не помню его выступления тогда".

Адвокат: Вы знали, что за период Майдана погибло более двух милиционеров?

Свидетель: Сейчас трудно вспомнить, что я знал на тот момент, а что узнал после. Не помню. Было много информации, в том числе и неправдивой.

Адвокаты продолжают спрашивать, почему Кушнерук не отреагировал на те или иные выступления на заседаниях Совбеза ООН.

Свидетель повторяет, что выступать от имени Украины мог только Сергеев.

Адвокат: Вы несколько раз тогда соврали миру!

Свидетель: Я никому не врал!

Адвокат: Вы знали каими патронами были убиты первые протестующие на Майдане?

Свидетель: Я не знал.

Адвокат говорит, что постпредставительство делало все, чтобы скрыть госпереворот от глаз мира.

Свидетель говорит, что адвокат перевирает.

14:25 Адвокат: 22 февраля Янукович выехал в Харьков на официальное мероприятие в сопровождении охраны. Были встречи в Крыму. Об этом сообщалось. Можно ли это расценивать как самоустранение?

Свидетель: Мне сложно сказать, я не работал тогда. И мне неизвестны обстоятельства.

Прокурор просит снять вопрос и заявляет, что сторона защиты предоставляла план официальных встреч Януковича, в котором было указано, что последняя официальная встреча была в Харькове.

Адвокат: Мы дадим доказательства, что у него были встречи и в Крыму.

Судья: Следующий вопрос.

Адвокат: Вам известно, где президент Порошенко находился с 1 по 8 января 2018 года?

Судья снимает вопрос.

Сердюк настаивает и говорит, что обстоятельства одинаковые.

Свидетель говорит, что не владеет специальной информацией.

Судья снимает вопрос.

14:22 Допрос начинает сторона защиты.

Адвокат: Известно ли вам, что в Администрации Президента отстутсвует Соглашение об урегулировании кризиса февраля 2014 года?

Свидетель: Мне неизвестно об этом ничего. Наше управление никак не отвечает за это.

Адвокат: О том, что соглашение потеряно или украдено вам известно?

Свидетель: Нет, ничего неизвестно.

14:20 Свидетель говорит, что был на всех трех заседаниях Совбеза ООН по Украине.

Прокурор: Как бывший сотрудник постпредства, по вашему мнению, зачем Чуркин показал это письмо и ходатайствовал о признании его официальным письмо?

Свидетель: Потому что Россия пыталась найти юридические основания для своих агрессивных действий. Им казалось, что это усилит позицию России и ослабит позицию Украины.

14:18 Свидетель: 28 февраля состоялось заседание Совбеза ООН, его инициировал постпред Украины Сергеев по согласованию с Киевом. 1 марта было заседание Совбеза по инициативе Украины. На этих заседаниях Украина говорила о захвате своей территории и требовала это остановить. 1 марта уже было решение Совфеда РФ, которое позволяло Путину использовать войска в Украине. А заседание 3 марта было инициировано Россией, и там Чуркин показал миру письмо Януковича Путину, где он просит использовать войска РФ на территории Украины.

Прокурор: Просил ли Чуркин признать этот документ официальным?

Свидетель: Да. После того, как он выступил, нам разослали это письмо как официальное.

"Сначала был получен текст без подписи. На это потом обратили внимание и в ООН, потому что Чуркин демонстрировал с подписью. Потом Россия разослала письмо с подписью. Юридически официальным документом признается письмо, подписанное Януковичем. Фотокопия, которую показывал Чуркин", - говорит Кушнерук.

14:14 Свидетель говорит, что ему известно, что в феврале-марте 2014 года российские войска блокировали военные части и административные здания в Крыму.

На аэродром "Бельбек" перекидывались российские войска, добавляет он.

Постоянное представительство Украины при ООН получало информацию о тех событиях из многих источников: сначала в основном из СМИ, потом от Министерства иностранных дел. Также получали оперативные данные от Минобороны и МВД. У нас в постпредстве было два представителя Минобороны, говорит Кушнерук

14:10 Приступают к допросу Дмитрия Кушнерука, который сейчас работает в департаменте протокола Администрации Президента.

На момент событий, о которых идет речь, он был советником при постоянном представительстве Украины в ООН.

14:05 Адвокат Биленко ходатайствует о внесении в журнал жалобы на действия председательствующего судьи касательно ограничения стороны защиты в праве допрашивать свидетеля установлением полуторачасового лимита.

"Лично у меня осталось 10 вопросов", - говорит он.

Адвокат Сердюк замечает, что Янукович в Святошинском суде давал показания 6 часов: "Столько, сколько было нужно!"

Судья Девятко напоминает, что Януковичу предоставляли возможность давать показания и в этом суде.

Сердюк говорит, что Януоквич не может выходить за рамки УПК - он готов давать показания при задействовании механизма международно-правовой помощи, а не просто по Skype. Иначе его показания будут вне процесса, подчеркивает он.

14:02 Зашли судьи.

12:50 В перерыве адвокаты сказали журналистам, что допрос Парубия доказал, что Крым сдали ради того, чтобы оставаться у власти.

Они отметили, что представители новой власти не разговаривали с крымчанами, чтобы изменить протестные настроения, не было введено военное положение и так далее.

"Они больше всего боялись, что вернется законный президент! Об этом свидетельствует рассекреченная стенограмма заседания СНБО", - заявил адвокат Федоренко.

"Вся ответственность за события в Крыму лежит на тех людях, которые управляли тогда страной", - подчеркнул адвокат Сердюк.

"Людям навязывется мысль о том, что Крым потеряли из-за обращения Януковича. Письмо Януковича никак не могло повлиять на действия тогдашней власти", - добавил он.

12:40 Сердюк спрашивает, почему военные не защитили Крым.

Парубий говорит, что армия была слабой, и что начали формировать добровольческое движение: "И когда началась агрессия в Луганске и Донецке уже были подготовлены добровольцы".

Он считает, что организацией добровольческого движения он лично пытался помешать агрессии, и что это смогло остановить российскую армию.

Адвокат Федоренко: Вы сообщали, что наибольшей опасностью была угроза наступления с Чернигова на Киев. Вы боялись возвращения Януковича?

Парубий говорит, что боялись наступления со всех сторон: "Мы не боялись, что Янукович на танке приедет, просто это самый короткий отрезок".

Адвокат: А то, что не было команды военным в Крыму. Крымом вы рассчитались за то, чтобы вашей власти не мешали пребывать в Киеве?

Парубий говорит, что был приказ быть в полной боевой готовности: "Мы ожидали атаку со всех направлений, распределили силы по всей границе и хотели защищать Киев".

Адвокат: Вы говорили о деморализации силовиков. Камни, брусчатка, коктейли Молотова и другое поднимали их моральный дух?

Парубий говорит, что силовики были деморализованы. И больше всего их деморализовало то, что Янукович давал им приказы использовать силу против граждан.

Он также говорит, что отказался от встречи с Януковичем во время Майдана: "Он был марионеткой Путина! Не он принимал решения! Зачем мне с ним быть говорить?"

Адвокат Сердюк: А чьей марионеткой являетесь вы, Андрей Парубий?!

Свидетель: Украинского государства!

Адвокат: А не считаете ли вы трагедией Украины рост цен, падение производства в результате осовбодительной войны, которую вы ведете? Сколько еще будет продолжаться эта осовбодиетльная война?

Прокурор просит снять вопрос.

Судья просит ответить.

Свидетель: Украина переживала тяжелый период и сейчас уже выходит из того состояния, к которому ее привел Янукович.

Адвокат: Является ли подтверждением выхода из кризиса получение вами 190 тысяч гривен за компенсацию жилья. И когда такую компенсацию получат сотни правоохранителей, которые пострадали на Майдане?

Он называет имена пострадавших и показывает фото некоторых из них.





Парубий говорит, что отказался от получения квартиры в Киеве еще будучи депутатом, и ему, как и другим, дали возможность жить в отеле "Украина", где он живет по сей день: "И согласно закону, государство платит отелю".

Он также предлагает показать фотографии раненных беркутовцев Януковичу.

Допрос окончен. Суд объявляет перерыв до 14:00.

12:22 Защита: Почему население Крыма не поддерживало Майдан и ту власть?

Свидетель: Долгое время эта територия находилась под информационным давлением РФ и их спецслужб. Янукович не только не решал данную проблему, но и часто способствовал ей.

Адвокат вспоминает отмену языкового закона и что это разжигало протестные настроения в Крыму.

Парубий говорит, что разжиганием занималась российская пропаганда.

Адвокат: Что лично вы сделали, чтобы ослабить эти настроения и удержать Крым?

Парубий говорит, что долго пытались разрешить конфликт и противостоять агрессии дипломатческим путем.

Говорит, что после письма Януковича ситуация кардинально поменялась.

"Человек, который был президентом Украины, призвал иностранное государство-агрессора ввести войска", - подчеркивает Парубий.

Адвокат: Почему когда был Янукович, не было войны и Крым был в составе Украины. А когда пришли вы, все изменилось. В этом виновато письмо?

Свидетель: Когда Путин понял, что не удастся реализовать масштабный сценарий по контролю власти в Украине, он пошел на крайний шаг - прямую военную агрессию. И его план был гораздо шире, чем забрать Крым. А роль Януковича, как марионетки, очевидна - он дал легитимность агрессору.

12:16 Защита: Почему вы не поддержали исполнение соглашения об урегулировании кризиса?

Парубий говорит, что не поддержал исполнение этого соглашения как раз Янукович: Он исчез 21 февраля и не мог подписать ряд важных решений, принятых парламентом. Поэтому его отстранили и избрали спикером ВР Турчинова.

Адвокат: Когда по вашему мнению президент самоустранился, если вы 21-го приняли закон, а 22-го только передали в АП?

Свидетель: 21 февраля, когда выехал из Киева. И тогда, когда вывез вещи из Межигорья.

Сердюк: Он покинул Киев и официально заявил, что направляется в Харьков! Почему вы не поставили в таком случае вопрос о самоустранении Порошенко, который 1 января этого года покинул стану в неизвестном направлении и был неизвестно где до 8 января?

"Ваше чувство юмора поражает, но тут не цирк. Вопрос снят", - говорит судья Девятко.

"Эти события аналогичны!" - настаивает Сердюк.

12:10 Адвокат спрашивает, кто использовал прожекторы против правоохранителей с Консерватории.

Парубий говорит, что не знает.

Он добавляет, что отель "Украина" находился под контролем силовиков в тот день.

"Когда 21 февраля силовики уже отступили, со мной и Пашинским связались спецслужбы, чтобы проверить, нет ли там снайперов", говорит Парубий, добавив, что сотрудники СБУ приехали и провел их через Майдан он лично, после чего они зашли в отель "Украина" и проверили весь отель.

Парубий говорит, что 20 действительно была стрельба и велась она теоретически со стороны отеля "Украина".

Кроме того, он не знает, нашли ли там сотрудники СБУ 21 февраля следы снайперов.

Адвокат: Каким образом силовики контролировали отель "Украина", если там был госпиталь Майдана?

Прокурор просит закончить задавать вопросы о Майдане, и перейти к сути дела.

Сердюк говорит, что потеря Крыма и Майдан связаны: "До Майдана Крым был нашим!"

Судья говорит, что адвокаты уже час допрашивают свидетеля и дает еще полчаса для допроса. Он также просит задавать вопросы лишь по сути обвинения.

"Полутора часов очень мало для того, чтобы восстановить события четырехлетней давности", - не унимается Сердюк.

11:58 Адвокат говорит, что тогда были ранены многие правоохранители и спрашивает, кем они были ранены.

Свидетель: Это должно установить следствие.

Адвокат Фозекош: 20 февраля в 5 утра из Консерватории, где размещался "Правый сектор" было убито три правоохранителя. Кто дал приказ стрелять и были ли это вы?!

Она добавляет, что есть видео, на котором человек стреляет со второго этажа Консерватории.

Сердюк: Кто дал приказ представителям Самообороны расстреливать с 5 утра 20 февраля представителей правоохранительных органов?

Свидетель: Мне ничего неизвестно о стрельбе в 5 утра. Первые выстрелы я услышал в 8. "Правого сектора" в Консерватории не было. Там, по-моему, УДАР ночевал. В 8:30 мне перезвонил Андрей Шевченко и сказал, что вроде стреляли с Консерватории.

Парубий говорит, что отправился туда с людьми, но ничего там не нашли.

11:48 Адвокат: А почему именно вы занимались этим?

Свидетель: Я оставался руководителем Самообороны Майдана, секретарем СНБО, помогал правоохранительным органам.

Сердюк спрашивает, почему тогда не передали оружие на экспертизу.

Парубий говорит, что у "Правого сектора" не было оружия в отеле "Днипро".

Адвокат Фозекош подчеркивает, что на фото видно оружие в руках.

Парубий говорит, что не видит оружия.

"Люди выходят с кофром для оружия. Неужели можно подумать, что там скрипка!?" - настаивает Сердюк.

Адвокат: Вы подтверждаете свои слова о том, что Майдан нужно было удержать?

Свидетель: Да. Нужно было удержать Майдан, уберечь его от того, что произошло 30 ноября. И потом еще. У меня больше 8 осколков в теле! Мы своими телами защищали Майдан!"

Адвокат: Кто давал команду начать наступление 18 февраля?

Свидетель: Около 10 утра я был в Мариинском парке. Около 11 утра со стороны Шелковичной мы услышали взрывы гранат, почуствовали дым. Атака правоохранительными органами была в районе Шелковичной и титушками - в районе Мариинского парка.

Парубий говорит, что пошел на Шелковичную. Он называет происходящее боем и подчеркивает, что у титушек было огнестрельное оружие.

"Атаку на участников Майдана начали и правоохранительные органы, используя гранаты и новый слезоточивый газ, и титушки, когда стали использовать оружие", - вспоминает он.

11:45 Свидетель уточняет, что эти люди выходили из отеля "Днипро", а выстрелы были из отеля Украина.

Эти фотографии он называет "российским фейком".

"Во время расстрелов отель "Днипро" был под полным контролем спецслужб Януковича. Более того, на этой фотографии - это 1 апреля! Это события датированные концом марта уже! Больше месяца прошло после событий, о которых говорит защита! Там уже действительно находились подразделения "Правого сектора"", - говорит Парубий.

Он отмечает, что на фото бойцы "Правого сектора". В тот день были переговоры с Наливайченко и Аваковым, чтобы "Правый сектор" присоединился к добровольцам. Потому что "Правый сектор" тогда не соглашался вступить в Нацгвардию. И это фото было сделано после ночи переговоров. Парубий говорит, что тогда уговорил "Правый сектор" присоединиться к бойцам СБУ.

11:32 Сердюк спрашивает о стрельбе в обе стороны 20 февраля.

Парубий говорит, что всю ночь с 19 на 20 февраля провел на Крещатике. Ему позвонил министр иностранных дел Польши и попросил о встрече, которая состоялась утром.

"В 8 утра я вернулся на Майдан и услышал первые выстрелы. Тяжело было понять, откуда стреляли. Вроде с отеля Украина, но точно сказать не могу. Так начались убийства 20 февраля. Первые выстрелы были по Майдану", - вспоминает Парубий.

Адвокаты спрашивают о возможном присутствии "третьей силы".

Парубий говорит, что много об этом слышал, о российских снайперах, о том, как к нему пришел человек, представившийся диверсантом.

"Когда я говорю о третьей силе, я имею в виду россиян", - подчеркивает он.

Сердюк показывает фотографии снайперов, которых якобы Парубий выводил из отеля.

"Это люди с чехлами для оружия, их выводит Андрей Парубий, они садятся в автобус и после массового расстрела исчезают в неизвестном направлении. Поэтому мы и спрашиваем - не об этой ли третьей силе говорит Парубий. Их пытались задержать, они забарикодировались в отеле "Днипро", и при содействии Парубия их вывели оттуда", - утверждает Сердюк.

11:25 Парубий продолжает отвечать на вопрос защиты.

"Закончу. Опираюсь на конфискованные деньги Януковича. Также на экономическую ситуацию повлияла агрессия России. Тогда мы были близки к дефолту", - говорит Парубий.

"Горд и рад, что мы смогли выйти из того сложнейшего экономического состояния, не объявляя дефолт", - продолжает он.

Защита спрашивает Парубия о его посещении в конце декабря 2013-го аэропорта "Борисполь".

"Я не могу вспомнить, честно. Объясните, с чем связан ваш вопрос, может я вспомню", - говорит Парубий.

Сердюк: "До какого времени вы использовали синий микроавтобус "Фольксваген"?

"Я не понимаю, о каком автобусе идет речь", - говорит Парубий.

Адвокат: Что вы делали 14 и 15 февраля на третьем этаже отеля Украина?

Свидетель: Я не помню! Я каждую ночь обходил наши позиции.

Адвокат: Кого вы знали и можете назвать из граждан стран Прибалтики, Польши, Грузии?

Свидетель: Среди сотников не было таких.

Сердюк называет Мамуку Мамулашвили, но Парубий не может вспомнить этого человека.

Адвокат: Почему и как часто Саакашвили встречался с Порошенко?

Парубий говорит, что не знает о таком.

Суд просит защиту перейти ближе к делу.

Адвокат: Подтверждаете ли вы свои показания о ночи с 21 на 22 февраля о захвате правительственного квартала.

Парубий подтверждает, но называет это не захватом, а "взятием под контроль после побега Януковича".

Он говорит, что Самооборона Майдана стояла около админзданий.

"Нам пришлось выполнять функции правоохранительных органов. Мы смотрели, чтобы не вывозились документы, чтобы на улицы не попало оружие!" - отмечает он

Адвокат: А кто еще кроме представителей Самообороны хотел туда попасть?

Парубий говорит, что на Майдане после смертей были эмоционально накрученные люди, было мародерство по всему Киеву, были агенты и провокаторы.

Адвокат: Вам и отрядам, которыми вы руководили, было понятно, что законодательство вам не дает таких прав?

Парубий: Конституция давала возможность нам на проведение мирных акций. Это была мирная акция.

Адвокат: Это была мирная акция или охрана?

Парубий: Это была мирная акция в рамках охраны.

Адвокат: Подтверждаете ли вы, что были люди с охотничьим оружием?

Парубий: Я слышал, говорил об этом, но сам не видел.

11:22 Адвокаты просят не употреблять таких слов, потому что вина Януковича ни в одном суде не доказана, и нет дела о разворовывании бюджета.

"Может речь идет о 1,5 миллиардах, где ко всем схемам причастны люди Порошенко?! Просим свидетеля уточнить, о каком разворовывании идет речь", - говорит Сердюк.

Прокурор Крым говорит, что один адвокат просит свидетеля замолчать, а второй адвокат просит уточнить. Поэтому просить адвокатов согалсовтаь позицию.

Между прокурором и адвокатами возникает перепалка.

"На каждом заседании одно и то же. Вы задаете вопрос, слышите неудобный ответ и перебиваете свидетеля, чтобы не услышать этого", - отмечает судья Девятко.

Он говорит, что свидетель может продолжать, но так как адвокаты постоянно перебивают, суд решил ограничить допрос защиты одним часом.

"Защита категорически не согласна! Это ограничивает права защиты!" - протестует Сердюк.

"Вы сейчас тратите свое же время! Присядьте!" - обращается к Сердюку Девятко.

11:15 К допросу свидетеля приступают адвокаты.

"Вы признаете, что ваши обещания красивой жизни привели к тому, что...", - начинает адвокат Фозекош.

Парубий спрашивает, не на митинге ли она.

Прокурор просит снять вопрос, как неконкретный.

Возникает перепалка.

"Простых людей данный свидетель подбивал выйти на Майдан, захватывать админздания, брать оружие. Все это было обоснованно евроинтеграцией и обещанием лучшей жизни", - говорит адвокат Сердюк.

"В обвинителтном акте нет обещаний красивой жизни. Вопрос снимается", - говорит судья.

Адвокат спрашивает, почему цены при Януковиче были ниже.

Прокурор просит снять вопрос, как не относящийся к делу.

Судья просит отвечать.

Свидетель: "Вы, помимо того, что являетесь защитниками Януковича, вы еще и граждане Украины!"

Он говорит, что вышел на Майдан в том числе и из-за сворачивания евроинтеграции.

"Я говорю, что мы подписали Соглашение об Ассоциации, что стратегическая цель - вступление в НАТО", - продолжает свидетель.

Адвокат: Подписание Соглашения привело к краху украинской экономики?

Свидетель: К краху экономики привело разворовывание бюджета Януковичем и его командой.

11:04 Далее свидетель рассказывает о заседаниях Совбеза ООН.

"Руководство украинского государства обратились во все международные инстанции и, в первую очередь, в Совбез ООН с требованием поддержать Украину и оказать давление на РФ. На этих заседаниях Совбеза ООН и была высказана поддержка Украине", - говорит Парубий, добавляя, что узнал об обращении Януковича к Путину 3 марта из заявления Чуркина.

"И если до этого времени российские подразделения пытались маскироваться, это письмо Януковича дало легитимность российским войскам. Это письмо с просьбой ввести войска против граждан собственной страны для убийства дало легитимность оккупантам", - подчеркивает он.

"По тем данным, по закрытым данным, руководством РФ разрабатывалось несколько сценариев. Уже с 2012 года формировалась сеть, которая разрабатывала план по захвату администрации, админзданий и подготовке к введению войск", - отмечает Спикер ВР.

Он говорит, что подобные группы существовали со всех восточных и южных регионах Украины.

По словам свидетеля у России было несколько сценариев - полномасштабная агрессия, захват восточных и южных регионов - так называемая "Русская весна" - который подразумевал проложение коридора до Приднестровья, и третий план - остановиться на Крыме.

"В семи областях Украины агентура РФ начала захватывать админздания", - говорит он, отметив также, что для многих украинских подразделений данное письмо Януковича стало основанием для саботажа и часто для перехода на сторону противника.

"Деморализация силовых структур, СБУ, МВД в том числе возникла благодаря этому письму", - добавляет Парубий.

"Последствия этого письма катастрофические", - подчеркивает он.

11:00 Далее Парубий рассказывает о заседании СНБО, которое состоялось 28 февраля.

Он говорит, что после побега Януковича власть была разбалансирована. Почти два месяца в Киеве на улицах не было правоохранителей.

"Были провокации, которые должны были показать, что в Украине беспорядок", - отмечает он.

Также он вспоминает, что военные докладывали о критической ситуации в армии.

"Мы понимали, что российские войска находятся на границах и допускали, что Россия может напасть со стороны Беларуси. Понимали, что агрессия может начаться по всем направлениям. Черниговское направление считалось одним из самых небезопасных", - говорит Парубий, добавляя, что СНБО собрали именно по этим причинам.

"Ключевое задание - приведение ВСУ в состояние боевой готовности, проведение учений, частичная мобилизация, чтобы укомплектовать существующие части", - продолжает свидетель.

Он рассказывает, что Владимир Жириновский позвонил ему и угрожал введением войск на материковую часть Украины.

"Это был набор угроз, это были персональные обвинения, что в отношении меня будут дела и действия, которые будут угрожать моей жизни", - вспоминает Парубий и говорит, что в интернете есть видео, которое записали журналисты в тот день, находясь в его кабинете.

10:55 Переходят к допросу касательно захвата Крыма.

"В АРК были и действовали пророссийские силы, которые еще во время Майдана говорили, что возможно обратиться к РФ", - говорит Парубий.

Он рассказывает о том, что вооруженные боевики захватывали админздания в Крыму, а местные активисты возводили вокруг блокпосты. Потом был захват частей, вспоминает свидетель.

"В том числе прячась за женщинами и детьми. Это делал российский спецназ, что потом и признало высшее руководство РФ. Это началось 20 февраля, за что потом участники получили медаль "За возвращение Крыма", датированную 20-м февраля", - подчеркивает Парубий.

По его словам российские войска, принимавшие участие в захвате, были замаскированы и не имели без опознавательных знаков: в основном это были подразделения, которые базировались в Крыму, в том числе благодаря Харьковским соглашениям.

Парубий говорит, что этот акт России нарушил все мироустройство, которое сложилось после Второй мировой войны. Также он говорит о нарушении Меморандума об отказе от ядерного оружия и еще ряда международных соглашений.

Поэтому на РФ были наложены санкции, напоминает свидетель.

10:45 "С 19.02.2014 начался сбор и вывоз ценностей из Межигорья, а 21 президент Украины покинул свое жилье и вылетел из страны", - говорит Парубий и добавляет, что никакой информацию об угрозе жизни Януковича у него нет.

"Янукович был под охраной УГО, она была почти до момента когда он покинул Украину", - отмечает он.

10:40 Сердюк снова просит предупредить свидетеля об ответственности за ложные показания.

"Свидетель дает заведомо ложные показания! Черноморский флот законно находился в Крыму с 1997 года до 2017 года! Харьковские соглашения должны были дать экономическую стабильность!" - говорит он.

Девятко: "Я не могу повышать на вас голос, все мои слова остаются вне вашего внимания. Это дело не последнее в вашей карьере, давайте не будем уничтожать вашу репутацию. Вы входите в число лучших адвокатов, вы знаете, что правдивость показаний суд будет оценивать в совещательной комнате! Мы только заслушиваем свидетеля. Я вас призываю - не уничтожайте свою репутацию известного адвоката-криминалиста!"

Парубий продолжает рассказывать о самоустранении Януковича.

10:36 "Обвиняемый виновен в смерти украинцев!" - говорит Парубий.

"Харьковскими соглашениями на территорию Украины были введены дополнительные российские подразделения, которые потом и стали основой в захвате Украины", - продолжает он. Парубий

Эти соглашения свидетельствуют о давлении РФ на Януковича.

Сворачивание евроинтеграции и встреча Путина и Януковича в Сочи стали основой последующих событий, продолжает свидетель.

Прокурор: Оказывалось ли давление на Януковича?

Парубий: Давление было и политическое и финансовое, например, кредит при условии отказа от евроинтеграции.

"Янукович - марионетка в руках Путина и политического руководства РФ", - подчеркивает свидетель.

10:30 Адвокат Сердюк протестует. Просит свидетеля говорить правду, давать фактаж, а не политические лозунги.

"Я вижу, что свидетель не понял присягу", - говорит Сердюк.

"Если мы снова начнем с того, с чего начинаем каждый допрос, уйдет много времени. Суд разъясняет - в данном зале все предупреждены о даче ложных показаний," - напоминает судья Девятко и призывает не перебивать свидетеля.

Сердюк: "У нас есть заявление - разъяснить положение статьи 63. Про ненаказание за отказ давать свидетельства против себя. Потому что Виктор Федорович подозревает свидетеля в совершении тяжких преступлений".

"У нас не Янукович выдвигает обвинение, а прокуратура!" - говорит Девятко и требует, чтобы адвокаты извинились перед свидетелем.

10:28 Прокуроры начинают допрос с вопроса о последнем контакте с Януковичем.

Свидетель говорит, что никогда не контактировал с Януковичем.

"С начала избрания президентом Янукович находился под влиянием политического руководства РФ. В частности, он начал сворачивание курса Украины в НАТО", - говорит Парубий.

Харьковский соглашения он называет началом подготовки российской агрессии.

10:25 Заходит свидетель Андрей Парубий.

Говорит, что никаких личных отношений с Януковичем у него не было. Присягает говорить в суде правду и только правду.

10:20 Адвокаты просят приобщить к делу видео, где Парубий якобы признает, что у митингующих на Майдане есть оружие, а также видео с показаниями людей с кавказскими фамилиями о том, что Парубий причастен к расстрелам.

"О допросе именно этого свидетеля стало известно только вчера. Нам нужно было подготовиться, поэтому мы только сейчас ходатайствуем об этом видео", - говорит Сердюк.

Защита Януковича утверждает, что это видео предлагалось к просмотру прокурорам в нерабочий час, однако те отказались. То есть фактически это доказательство не открыто второй стороне, говорит Фозекош, добавляя, что во время допроса сторона защиты будет ссылаться на эти видео.

"Ощущение, что сторона защиты перепутала Оболонский суд со Святошинским. Мы здесь не рассматриваем дело о расстреле людей. Эти материалы нам не открыты," - говорит прокурор Крым и протестует против приобщения ролика к делу.

Судья Девятко отказывает в приобщении, объясняя, что об этом свидетеле было известно более двух месяцев назад и у адвокатов было время подготовиться.

10:18 Адвокат Сердюк просит, чтоб данный допрос транслировался на сайте судебной власти, потому что на аккаунте ГПУ в YouTube иногда пропадает трансляция.

"Пропадает трансляция как раз, когда звучат неудобные вопросы", - отмечает Сердюк.

Судьи говорят, что не следят за видеотрансляцией.

10:16 Зашли судьи.

10:10 Зашел пресс-секретарь спикера ВР Парубия, положил на трибуну для свидетелей какую-то папку и вышел.

10:04 В зале уже присутствуют адвокаты Игорь Федоренко, Виталий Сердюк, Андриана Фозекош и Богдан Биленко, прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

В зале также присутствует адвокат сотрудников спецподразделения "Беркут" в деле, которое слушается в Святошинском суде г. Киева. Он общался с адвокатами Януковича, потом о чем-то спорил с прокурорами и вышел из зала.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.