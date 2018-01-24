EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  191  2
Все про:дороги (1547) погода (2375) снегопад (575) ГСЧС (1235)

 Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В некоторых регионах Украины продолжает идти небольшой снег, ограничено движение транспорта или не восстановлена энергоснабжение.

Такова оперативная информация о последствиях сложных погодных условий на территории Украины по состоянию на 23:00 23 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"Опасных метеорологических явлений не наблюдается. Местами небольшой снег в Донецкой области, снег в Луганской области. В восточных областях высота снежного покрова наблюдается в Донецкой области до 35 см, Луганской области - до 47 см", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Зубко обязал глав ОГА на время непогоды не покидать пределы областей

Спасатели отмечают, что введено ограничение движения крупногабаритного транспорта с 21:00 23 января до 9:00 24 января на таких участках автодорог на территории Запорожской области: Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (протяженность 44 км), Т-0811 Веселое-Новобогдановка (протяженность 36 км). Также ограничено движение на юго-объездной дороге города Днепр (протяженность 37 км). Справиться с заносами ГСЧС мешает сильный боковой ветер. 

Остаются обесточенными 68 населенных пунктов в трех областях (Одесская - 52, Черкасская - 13, Донецкая - 3).

Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС 01
Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС 02
Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС 03
Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС 04
Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3046195
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Энергоснабжение (оно) восстановленО. Бесит неграмотность.
 показать весь комментарий
 
Кстати, цензор, почему не могу войти в свой аккаунт Алексей Веселкин? Пишет, что пароль неверный.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОпасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх