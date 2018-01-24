 Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, продолжается ликвидация последствий непогоды, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Такова оперативная информация о последствиях сложных погодных условий на территории Украины по состоянию на 23:00 23 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"Опасных метеорологических явлений не наблюдается. Местами небольшой снег в Донецкой области, снег в Луганской области. В восточных областях высота снежного покрова наблюдается в Донецкой области до 35 см, Луганской области - до 47 см", - говорится в сообщении.

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Спасатели отмечают, что введено ограничение движения крупногабаритного транспорта с 21:00 23 января до 9:00 24 января на таких участках автодорог на территории Запорожской области: Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (протяженность 44 км), Т-0811 Веселое-Новобогдановка (протяженность 36 км). Также ограничено движение на юго-объездной дороге города Днепр (протяженность 37 км). Справиться с заносами ГСЧС мешает сильный боковой ветер.

Остаются обесточенными 68 населенных пунктов в трех областях (Одесская - 52, Черкасская - 13, Донецкая - 3).









