 Понимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом в эфире 5 канала рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет Цензор.НЕТ. Она отметила, что со временем мнения в поддержку Украины могут стать однозначно превалирующими.

"В последние полгода я понимаю, что критическая масса накапливается. И она идет в нашу пользу. Конечно, в представлении истории то, что происходит - это мгновение, но для нас это жизнь. Ждать год, два, три довольно трудно, когда ты в ситуации кризиса находишься. Но учитывая факторы, которые влияют на общую политику, то и та картина, которая сейчас есть и в Европе, и в Америке, она более в нашу пользу, чем мы даже ожидали", - подчеркнула Зеркаль.

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По ее словам, общее восприятие Украины, кризиса, порожденного Российской Федерацией, "показывает, что несмотря на все экономические привлекательные компоненты, все равно понимание агрессии и понимание многовекторности этой агрессии превалирует над экономическими интересами, даже в Совете Европы, несмотря на все недостатки этой организации".