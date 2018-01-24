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 Политика Украины, За рубежом
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 Понимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль. ВИДЕО

Картина ситуации в Украины в головах европейцев и американцев ​​больше в пользу нашего государства, чем ожидали в Министерстве иностранных дел.

Об этом в эфире 5 канала рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет Цензор.НЕТ. Она отметила, что со временем мнения в поддержку Украины могут стать однозначно превалирующими. 

"В последние полгода я понимаю, что критическая масса накапливается. И она идет в нашу пользу. Конечно, в представлении истории то, что происходит - это мгновение, но для нас это жизнь. Ждать год, два, три довольно трудно, когда ты в ситуации кризиса находишься. Но учитывая факторы, которые влияют на общую политику, то и та картина, которая сейчас есть и в Европе, и в Америке, она более в нашу пользу, чем мы даже ожидали", - подчеркнула Зеркаль. 

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По ее словам, общее восприятие Украины, кризиса, порожденного Российской Федерацией, "показывает, что несмотря на все экономические привлекательные компоненты, все равно понимание агрессии и понимание многовекторности этой агрессии превалирует над экономическими интересами, даже в Совете Европы, несмотря на все недостатки этой организации".

Источник: https://censor.net.ua/n3046194
 
 
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То не ординське, а справжне ордловське чмо. Це колишні раби орди, а тепер нові народи Донбасу. Головне не переплутати народ Луганщини і Донеччини, бо вони зовсім різні.
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Красно дякую , є таке, приймається Ваше зауваження. Скоріш за все - то є - "Це колишні раби орди" з якось пгт затупілова з середньої смуги улуса....
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Його хапають за язик і не дають сказати гарні слова про путіна. Наприклад: путин всегда живой и вечно молодой ботокс Понимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4765 Понимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4765.
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Бутер...прізвище в тебе якесь неправильне,тьотя Єлєна-Олена-Лана.
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Пока превалирует, но ху%ло не дремлет и йоббики с земанами-лепенами, затареные кремлевским баблом, готовы порвать Украину да и евросоюз на куски.
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все равно понимание агрессии и понимание многовекторности этой агрессии превалирует над экономическими интересами, даже в Совете Европы, несмотря на все недостатки этой организации". Источник: https://censor.net.ua/n3046194
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Недоліки в ПАРЕ? Розуміння агресії РФ? Автор не в адекватні, бо ПАРЕ турбують лише гроші, яка РФ їй не платить і весь час хочуть їх повернути.
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Пам'ятаю як ви смерділо. Я таким як ви з Майдану їжу носив, бо вмерли би в Марьїнському парку, а потім нема куди ваші трупи закопувати. Понимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8882
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та шо ты так распетушился...едь тугда где тебе разрешат разийское тэвэ
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На разийское тэвэ Жириновский все ядерную бомбу на Киев скидывать собирается.
Может послать в европейские суды и потребовать денег ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПонимание опасности РФ у западных партнеров Украины превалирует над экономическими интересами, - Зеркаль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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