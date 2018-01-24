 Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал главы государства.
На встрече Петра Порошенко и Курта Волкера была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности.
"Абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск. Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении на сайте Президента Украины.
Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.
"Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе", - пишет пресс-служба.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в Украину 23 января. В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.
Источник: https://censor.net.ua/n3046192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нема прогресу в мінських домовленостях? Ніхто так вдало не жартував!
Український співак MONATIK і гурт "Время и стекло" стали героями рекламних роликів російського оператора мобільного зв'язку "Мегафон". Представники вітчизняного шоу-бізнесу не лише знялися для Росії, а й створили та заспівали спеціально створені для цих відео пісні. Відповідні ролики з'явилися на Youtube-каналі "Мегафону". Читайте також: Курка Лобода та весела какулька Дорн: українські зірки заспівали в образах анімодзі від iPhone X Так, MONATIK для оператора заспівав пісню "Включайся! Слушай!" MONATIK знявся у рекламі "Мегафон": відео Натомість "Время и стекло" запам'ятаються російському загалу композицією "Суперскорость". До слова, як йдеться в описі до відео, автором роботи є Олексій Потапенко, якого більше знають під його сценічним ім'я Потап. "Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відео Зауважимо, що це вже не перший такий досвід з боку Наді Дорофеєвої та Олексія Завгороднього - у середині грудня вони для "Мегафону" заспівали пісню "Быстролет 4G+", музику до якої також написав Потап. "Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відеоhttps://24tv.ua/ukrayinski_zirki_zaspivali_u_reklami_dlya_rosiyi_n917417
Вот путэн наш вламвладимирович ездит в монастырь перед встречами с Трампом.
Православный потому что.
Петр Порошенко с супругой в Пасхальную ночь первым делом подался на службу к главе раскольнической УПЦ КП Михаилу Денисенко (Филарету), что был предан анафеме Русской Православной Церковью.
Чета Порошенко приняла участие в крестном ходе, который провел Денисенко у захваченного УПЦ КП Владимирского собора в Киеве.
После этого Порошенко прибыл в униатский храм на Аскольдовой могиле (также захвачен у канонической Церкви Московского Патриархата).
И только затем Порошенко побывал на службе в Киево-Печерской Лавре, которая находится в единстве с Московским Патриархатом.
Бумажка - подтирашка.
Кто вторая сторона тогда ?
Кто стреляет то ?
Ихтамнет с планеты Нубиру.
Это уровень Хуга,
Он сам то соглашение не читал и не знает кого призывает.
Поэтому - стороны.
Правда поезд уже ушел.
Срок действия закона истек и приняли какой то другой.