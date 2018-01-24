 Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал главы государства.

На встрече Петра Порошенко и Курта Волкера была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности.

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"Абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск. Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении на сайте Президента Украины.

Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

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"Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе", - пишет пресс-служба.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в Украину 23 января. В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.