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 Политика Украины
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 Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты. ФОТО

Президент Украины и Специальный посланник Президента США по Украине обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал главы государства. 

На встрече Петра Порошенко и Курта Волкера была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности. 

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"Абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск. Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении на сайте Президента Украины. 

Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты 01

Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса. 

Также смотрите: Муженко проинформировал Волкера о ситуации на Донбассе. ФОТОрепортаж

"Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе", - пишет пресс-служба.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в Украину 23 январяВ пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3046192
 
 
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консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня - ???
Источник: https://censor.net.ua/n3046192
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На встрече Петра Порошенко и Курта Волкера была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности Источник: https://censor.net.ua/n3046192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нема прогресу в мінських домовленостях? Ніхто так вдало не жартував!
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У этой таври нада отобрать наш паспорт!!! И дать коленом!!!
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А шо це Пэтя такой бледный и опухший? На Мальдивах в такое время года с погодой все впорядке. Под водой что-ли все время просидел, все 7 дней? На такие деньги как они там заплатили (37, 500 налички) можно скубодайвить 24/7 всей семьей и не сможешь все потратить.
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У него кессонная болезнь, дайвингом усердно занимался!
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А поки йдуть перемовини і війна, то для деяких☠

Український співак MONATIK і гурт "Время и стекло" стали героями рекламних роликів російського оператора мобільного зв'язку "Мегафон". Представники вітчизняного шоу-бізнесу не лише знялися для Росії, а й створили та заспівали спеціально створені для цих відео пісні. Відповідні ролики з'явилися на Youtube-каналі "Мегафону". Читайте також: Курка Лобода та весела какулька Дорн: українські зірки заспівали в образах анімодзі від iPhone X Так, MONATIK для оператора заспівав пісню "Включайся! Слушай!" MONATIK знявся у рекламі "Мегафон": відео Натомість "Время и стекло" запам'ятаються російському загалу композицією "Суперскорость". До слова, як йдеться в описі до відео, автором роботи є Олексій Потапенко, якого більше знають під його сценічним ім'я Потап. "Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відео Зауважимо, що це вже не перший такий досвід з боку Наді Дорофеєвої та Олексія Завгороднього - у середині грудня вони для "Мегафону" заспівали пісню "Быстролет 4G+", музику до якої також написав Потап. "Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відеоhttps://24tv.ua/ukrayinski_zirki_zaspivali_u_reklami_dlya_rosiyi_n917417
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Это на наши писни вонючий "Мегафон" наложил своё видео!!! Тыразберись сначала! Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты - Цензор.НЕТ 6382
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Інформація не моя, я дав посилання на джерело. Та ще я не бачу позову від Потапа Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты - Цензор.НЕТ 5847
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Та не парься, я пошутил. Я не поддерживаю выступление наших в паРаше!!! Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты - Цензор.НЕТ 7271
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После переговоров с сурковым станет ясно, согласиться ли Хуйло на размещение миротворцев на границе Украины с расеей и будут ли в составе миротворцев ООН буряты и прочий сброд из расеи. Хотя ясно, что Хуйло на это не пойдёт! Консолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты - Цензор.НЕТ 196
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Специально на Мальдивы ездил предатель перед встречей с Волкером.
Вот путэн наш вламвладимирович ездит в монастырь перед встречами с Трампом.
Православный потому что.
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Новости из мордора :
Петр Порошенко с супругой в Пасхальную ночь первым делом подался на службу к главе раскольнической УПЦ КП Михаилу Денисенко (Филарету), что был предан анафеме Русской Православной Церковью.

Чета Порошенко приняла участие в крестном ходе, который провел Денисенко у захваченного УПЦ КП Владимирского собора в Киеве.

После этого Порошенко прибыл в униатский храм на Аскольдовой могиле (также захвачен у канонической Церкви Московского Патриархата).

И только затем Порошенко побывал на службе в Киево-Печерской Лавре, которая находится в единстве с Московским Патриархатом.
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Кто-то вообще из местной публики читал минские соглашения? Там от русских и от сепаров зависит только пара пунктов. Все остальное от них не зависит. Например. Изменения в украинскую конституцию как они могут внести? А закон об амнистии принять?
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Зачем их читать те соглашения если второй стороны нет.
Бумажка - подтирашка.
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Я їх читав, але Мінські домовленості юридично не можуть змусити змінити Конституцію України. Але до цього і не доходить, бо обстріли продовжуються.
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А зачем что-то менять если достаточно пострелять?
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В минских соглашениях о русских нет ничего.
Кто вторая сторона тогда ?
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А стороны это кто ?
Кто стреляет то ?
Ихтамнет с планеты Нубиру.
Это уровень Хуга,
Он сам то соглашение не читал и не знает кого призывает.
Поэтому - стороны.
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Нахер тебе это надо? Ты собираешся в Минск в качестве переговорщика? А санкции России влепили почему? Потому что она не сторона переговоров. Вот когда станет стороной и выполнит соглашения , тогда может часть санкций снимут. Тебя еще что-то интересует? Когда в минск собираешься?
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Хочет наверное изменения в Конституцию вносить.
Правда поезд уже ушел.
Срок действия закона истек и приняли какой то другой.
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" Освобождаются ... после их смерти . " - Вот и весь закон об Амнистии который ДОЛЖЕН быть принят .
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Да хоть ризьі на себья напяль,а "Внутренние реформы так же важны, как защита от российской агрессии".(Domestic reforms are just as important as defending against Russian aggression.)Єто кому написали-пахану мафиозому ПОПу или народу с его гарантом? Что вьі всё на приоритетьі вьішиванки киваете- что-дети мальіе-соску просите-соседьі румьіньі миллионами на улицах после принятия подобного закона (коррупция) Вам дали палку-гоните в шею ворьё барьіжое,а не ждите,чтобьі написанное вам разжевали и в рот положили,иначе у вас и палку отберут и вас сожрут ублюдки комуняцкие!Ей-бо гнидьі украинские сродни москальских вшей-развели такой срач,что даже и Мальдивьі вас не спасут после приздиденства позорного воровского!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсолидация режима прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск, - Порошенко и Волкер согласовали приоритеты. ФОТО
 
 
 
 
 
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