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 Политика Украины
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 В НАТО ждут скорейшего его принятия закона о нацбезопасности, - Винников

В НАТО приветствуют одобрение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) проекта закона "О национальной безопасности Украины" и ждут скорейшего его принятия в парламенте.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников.

 "Что касается закона о нацбезопасности, то мы считаем, что это основополагающая составляющая, которая должна обеспечить создание законодательной базы для проведения мероприятий по всем направлениям оборонной реформы. В этом контексте я могу лишь приветствовать одобрение законопроекта о нацбезопасности 17 января", - сказал А.Винников в ходе заседания Комитета реформ во вторник в Минобороны Украины. 

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Он добавил, что в Альянсе "с нетерпением ждут принятие этого законопроекта Верховной Раде Украины в ближайшее время". 

"Наши коллеги и специалисты готовы совместной работе по данному документу и по ряду подзаконных актов, которые должны обеспечить реализацию данного важного закона", - подчеркнул директор Офиса связи НАТО в Украине. 

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По его словам, работа, которая велась на протяжении 18-ти месяцев совместно с иностранными советниками и специалистами, "не прошла зря". "Предложения были максимально учтены. Не исключено, что положения законопроекта далеки от идеала, но тот проект, который мы видели в декабре, максимально отображает принципы и стандарты евроатлантического содружества, закладывает принципы демократического гражданского контроля и обеспечивает должные основания для дальнейшей реализации оборонной реформы", - отметил А.Винников. 

Напомним, одобренный 17 января 2018 года законопроект должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3046191
 
 
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Только хотел написать, шо как-то тихо стало. Ни Саакашвили не арестовывают, ни шатуна не видно, и даже Педро ничего не открывает и не награждает. Подозрительно. К чему бы это?
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Действительно, тихо. А ведь ясно написано, что "В НАТО ждут скорейшего его принятия закона..."(с).
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Вот-вот! И гни дьі пет юшки шо-то поутихли,а может ПОП памперс на Маль дивах поменял?Волкера всречать приготовился?
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Говорят, что дон Пэдро был уже на Мальдивах в той же резиденции по крайней мере раза четыре. Что его семья летала туда по чужим паспортам и под чужими именами с приличной суммной налички не проходя ни пограничный ни таможенный контроль. Что инфу не журналисты раскопали, а через них слили, потому что чтобы раскопать такое дело нужна мощная гос. машина. И опять намекают на США.
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ХЗ, может быть эта жуткая новость расшевелит тишину на Цензоре:

Министры финансов стран Евросоюза подтвердили, что из "черного списка" налоговых гаваней или оффшоров исключены восемь стран: Панама, Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье". В списке остаются Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад-и-Тобаго.
Об этом сообщает во вторник, 23 января, агентство Reuters.

Остается слабая надежда на Мальдивы
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США сейчас в невыгодном положении... они принимают полумеры и всегда на шаг позади хуйла. почему такая мощная держава не может решить этот вопрос раз и навсегда? можно понять и ответить себе и вам одновременно и приведу вам совершенно новый пример. Джавелины в небольшом количестве не несут ни тем ни тем успокоения. нам из за малого числа, а тем из за очевидности политической поддержки американцами - украинцев. США сейчас в невыгодном положении... штаты в принципе легко могут поставить Украине и вертолеты и самолеты и танки и боекомплект, но их тревожит 2024 год.
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а у нас есть с ними договор об экстрадиции?
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"Внутренние реформы так же важны, как защита от российской агрессии".(Domestic reforms are just as important as defending against Russian aggression.)Что ещё?Єто кому написали-пахану мафиозому ПОПу или народу? Что вьі всё на США киваете- что-дети мальіе-соску просите-соседьі румьіньі миллионами на улицах после принятия подобного закона (коррупция) Вам дали палку-гоните в шею ворьё барьіжое,а не ждите,чтобьі написанное вам разжевали и в рот положили,иначе у вас и палку отберут и вас сожрут мажорьі постсовковьіе,ублюдки комуняцкие!http://foreignpolicy.com/2018/01/04/ukraine-needs-u-s-help-to-fight-corruption/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАТО ждут скорейшего его принятия закона о нацбезопасности, - Винников
 
 
 
 
 
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