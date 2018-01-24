 В НАТО ждут скорейшего его принятия закона о нацбезопасности, - Винников

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников.

"Что касается закона о нацбезопасности, то мы считаем, что это основополагающая составляющая, которая должна обеспечить создание законодательной базы для проведения мероприятий по всем направлениям оборонной реформы. В этом контексте я могу лишь приветствовать одобрение законопроекта о нацбезопасности 17 января", - сказал А.Винников в ходе заседания Комитета реформ во вторник в Минобороны Украины.

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Он добавил, что в Альянсе "с нетерпением ждут принятие этого законопроекта Верховной Раде Украины в ближайшее время".

"Наши коллеги и специалисты готовы совместной работе по данному документу и по ряду подзаконных актов, которые должны обеспечить реализацию данного важного закона", - подчеркнул директор Офиса связи НАТО в Украине.

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По его словам, работа, которая велась на протяжении 18-ти месяцев совместно с иностранными советниками и специалистами, "не прошла зря". "Предложения были максимально учтены. Не исключено, что положения законопроекта далеки от идеала, но тот проект, который мы видели в декабре, максимально отображает принципы и стандарты евроатлантического содружества, закладывает принципы демократического гражданского контроля и обеспечивает должные основания для дальнейшей реализации оборонной реформы", - отметил А.Винников.

Напомним, одобренный 17 января 2018 года законопроект должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.